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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 лип, 2025 11:51
Banderlog написав:
маю це вже "піздно" вони свою роботу зробили, хіба заради справедливості.
+профілактики
ну це якщо оптимістично вважати що у держави ще якісь перспективи
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Додано: Суб 26 лип, 2025 11:54
fox767676 написав: Banderlog написав:
маю це вже "піздно" вони свою роботу зробили, хіба заради справедливості.
+профілактики
ну це якщо оптимістично вважати що у держави ще якісь перспективи
Так а що саме вони зробили такого, що заслуговує на смертний вирок?
Тільки конкретно.
І потім усі ці пункти приміряємо на отих, хто не кудись втік, а поруч.
Також ще й владних кабінетах, депутатах тощо..
Дійсно цікаво!
Бо якщо їм пулю в лоба, то іншим тоді що?
Хочеться знати, так би мовити, критерії вироку.
Оцінити скільки і кого можна під них підвести((
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:03
detroytred написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
маю це вже "піздно" вони свою роботу зробили, хіба заради справедливості.
+профілактики
ну це якщо оптимістично вважати що у держави ще якісь перспективи
Так а що саме вони зробили такого, що заслуговує на смертний вирок?
Тільки конкретно.
І потім усі ці пункти приміряємо на отих, хто не кудись втік, а поруч.
Також ще й владних кабінетах, депутатах тощо..
Дійсно цікаво!
Бо якщо їм пулю в лоба, то іншим тоді що?
ви якось не в ту сторону мислите, не конструктивно. Вони повели за собою на смерть тисячі, а самі втекли. Що зробив кулявлоба що заслуговує смерті? За законом нічого. А по справедливості його мало видьорнути з америки і засунути в окоп до невинного бусифікованого комбайнера...
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:03
detroytred написав:
Так а що саме вони зробили такого, що заслуговує на смертний вирок?
Тільки конкретно
як мінімум ренегатство
Мосійчук, Береза - правосеки , які у 2014 наговорили в ефірах такого що наблизило війну.
А зараз прикинулись шлангами , спочатку "здоров'я не дозволяло" відповісти за базар, а останній рік почали прямо дудіти в дуду ворога. Мосічук навіть не соромиться своєї антиджержавницької позиції. По ідеї він сам зразка 2014 повинен був вбити себе-2025. Хай його колишні побратими змиють цю ганьбу зі свого руху. Інакше це надто погано виглядає в очах мобілізованого тракториста Миколи з Миколаївщини, який ніколи "потяги дружби" до Криму не посилав, чорт його зна які узагальнення йому в голову прийдуть.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:07
Banderlog написав:
ви якось не в ту сторону мислите, не конструктивно. Вони повели за собою на смерть тисячі, а самі втекли. Що зробив кулявлоба що заслуговує смерті? За законом нічого. А по справедливості його мало видьорнути з америки і засунути в окоп до невинного бусифікованого комбайнера...
Хто вів тисячі, куди? Прибивати щит на воротах Асгарда?
А ті хто слухали їх ютуб, теж за ними?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 26 лип, 2025 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:08
Banderlog написав:
А по справедливості його мало видьорнути з америки і засунути в окоп до невинного бусифікованого комбайнера...
Стосовно цього нема питань.
Але мова була саме про покарання берез-чаплиг і т.д.
Тим паче прошу не плутати їх з посадовцями, які приймали рішення. Тобто кулєбами і Ко.
Бо комбайнер бусифіковий і доставлений в окоп саме через рішення-діяльність-бездіяльність посадовців, а не чаплиг.
Тому й питаю про критерії і що тоді з тими, хто поруч.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:13
detroytred написав:
І потім усі ці пункти приміряємо на отих, хто не кудись втік, а поруч.
Також ще й владних кабінетах, депутатах тощо..
у владних кабінетах сидять більш обережні\поміроковані люди
чипати таких дійсно може спровокувати хаос і масові репресії
я навів провокаторів, які з т.з. обох полюсів суспільно-політичної думки є ворогами
тому їх ліквідація посприяє консолідації суспільства, не нанесе шкоди міжнародному іміджу країни, не призведе до збоїв у державному управлінні та стане запобіжником майбутніх провокацій
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:16
fox767676 написав: detroytred написав:
Так а що саме вони зробили такого, що заслуговує на смертний вирок?
Тільки конкретно
як мінімум ренегатство
Мосійчук, Береза - правосеки , які у 2014 наговорили в ефірах такого що наблизило війну.
Добре. Критерій - наговорили в ефірах.
А що тоді з тими, хто не просто "говорив в ефірах", а приймав рішення?
І як можна осуджувати за речі і ефірах; речі, які ідейні, патріотичні і т.д.
Критерій ренегатство.
Тобто змінювати позицію ніззя, інакше смерть?
Критерій антидержавництво.
Так опозиція (той же Гончаренко) не менш різче голосить.
Тому питання що ж тоді з тими, хто поруч, залишається.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:16
detroytred написав: Banderlog написав:
А по справедливості його мало видьорнути з америки і засунути в окоп до невинного бусифікованого комбайнера...
Стосовно цього нема питань.
Але мова була саме про покарання берез-чаплиг і т.д.
Тим паче прошу не плутати їх з посадовцями, які приймали рішення. Тобто кулєбами і Ко.
Бо комбайнер бусифіковий і доставлений в окоп саме через рішення-діяльність-бездіяльність посадовців, а не чаплиг.
Тому й питаю про критерії і що тоді з тими, хто поруч.
повністю критерії може дати тільки церква або кримінальна психіатрія) кого в дурку на ізоляцію від суспільства і примусове лікування а хто був вмєняємим...
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:18
fox767676 написав: ЛАД написав:
Не знаю, зачем вы выложили фото Залужного.
Вы рассчитываете на войну до 2029?
Сильно.
А если так, сами догадаетесь ?
Чем дальше от Украины, тем бескомпромиссней заявления и более внушительны сроки прогнозов на длительность войны, часто слышал про 2035
Так 2029 я нще взял как усредненный срок . Кроме того, в 2029 многие из тех, кто в 2022 выехал как дети <18, достигнут мобилизвционного возраста и станет очевидным системный провал политики.
Если Запад не будет на практике демонстрировать единство целей, то рано или поздно в Украине станет вопрос о смене геополитического вектора, а учитывая избыточную пассонарность украинского народа, это может быть не только нейтралитет...
В текущей же повестке, которая пока на перемогу, надо не только возвращать временно потерянные человеческие ресурсы, но и ставить вопрос о ренегатах. Портнов это очень хорошо, но гораздо лучше бы увидеть окровавленные трупы Арестовича, Мосичука, Березы, Чаплыги, Балпшова. Это бы сильно мотивировало на борьбу не только в спортзалах
1. Меня несколько удивляет преклонение многих перед Залужным.
2. Не знаю, кого вы процитировали и искать не буду. Но написана глупость. Меня не прельщает перспектива превращения Украины в европейскую Палестину. У нас часто поминают "работу" НКВД - Троцкий, Петлюра, Бандера, ... и призывают к тому же.
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