Понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години — 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 «шахедів». Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу.
Станом на ранок — триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі.
Постраждало п’ятеро людей. Серед них — троє рятувальників. ........07:38
ЛАД написав:Эти трупы благодаря внешнему агрессору.
перелічені відкрили кордони для зовнішнього агресора за базар не відповів, але створив сприятливу медійну картинку для агресора зараз тусується у Відні з представниками Партії Регіонів, які використовують його як зливний інфо-бачок. То виявилось можно нормально спілкуватися, навіщо ж у 2014 роздмухував протистояння?
22 и 23 февраля российские спецподразделения начали покидать свои базы[43][70] и в течение нескольких дней происходила первичная скрытая переброска войск на полуостров[71], где тем временем продолжалось гражданское противостояние — 23-24 февраля под давлением пророссийских активистов[72] была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя[73]. 26 февраля сторонники Меджлиса и новой украинской власти собрались у крымского парламента, опасаясь принятия им решения об отделении Крыма от Украины и прорвались в его здание, в результате чего заседание Верховного Совета автономии было сорвано[74][75][76][77]. 27 февраля начались активные действия России по захвату Крыма[71] — российский спецназ[78] захватил[79] здания органов власти АР Крым[80][81][82][83], после чего в захваченном здании парламента была проведена сессия ВС, на которой было сформировано не признанное центральными властями Украины новое правительства Крыма во главе с лидером партии «Русское единство» Сергеем Аксёновым[84].
От бачиш, ще 22.02 все почалось ...
То ж ти, знову набрехунькав, що все почалось з заяв Мосійчука чи Берези
логіка "революціонерів" - який відсоток(5-10%) населення залишити живим для побудови щасливого майбутнього. І вони йдуть по цій траекторії - від України залишилось менше половини. А революціонери як у 19 ст тусили собі у Відні, Цюриху, Лондоні, так і зараз. Логіка відповідальних політиків - яку частку революціонерів треба знищити, щоб народні маси дихнули вільно.
Как там ваши товарищи, детройтские троцкисты, подтверждают? Я же говорил у воуков no future С Маском это политтехнлогический маневр. Будет 2 крыла республиканцев - консервативное Трампов-Венса и прогрессистское Маска. Вот там кстати и возможны показательныеи процессы над пекинскими шпионами- вредителями - Обмамами, Клинтонами, Бернсом и т.д. Откроют глаза как маоистская сволочь рядвившаяся в демократов гадила Америке десятилетиями
Рейтинг Демпартии США обвалился до минимума за 30 лет,- WSJ
По данным опроса Wall Street Journal, 63% американцев негативно оценивают Демократическую партию — это худший показатель за три десятилетия. Положительно к ней относятся лишь 33%, а «очень положительной» назвали только 8%. Для сравнения, у республиканцев этот показатель составляет 19%.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 26 лип, 2025 14:28, всього редагувалось 3 разів.
«В Змиеве Чугуевского района обстрелы привели к пожару на территории гражданского предприятия и в частном секторе. Горели производственные и складские здания, хозяйственная постройка и трава. Здесь предварительно пострадали три человека», — дополнили в ГСЧС.
«В результате трехчасовой ночной атаки на Харьков была критически повреждена одна из крупных районных котельных. За одну ночь объект дважды попал под ракетный обстрел. Под ударом оказался дежурный персонал работников КП «Харьковские тепловые сети». На время связь с ними была потеряна. К счастью, все живые и невредимые спаслись в бетонном укрытии. Сама котельная уже несколько раз попадала под ракетные атаки, был поврежден конструктив здания. С апреля продолжался процесс восстановления и подготовки к осенне-зимнему периоду. К сожалению, очередная ракетная атака врага поставила перед теплоэнергетиками очень сложную задачу. Из-за критичного характера повреждений возобновить работу котельной до начала отопительного сезона невозможно«, — заявила пресс-служба предприятия.
fox767676 написав:логіка "революціонерів" - який відсоток(5-10%) населення залишити живим для побудови щасливого майбутнього. І вони йдуть по цій траекторії - від України залишилось менше половини. А революціонери як у 19 ст тусили собі у Відні, Цюриху, Лондоні, так і зараз. Логіка відповідальних політиків - яку частку революціонерів треба знищити, щоб народні маси дихнули вільно.
це ти про таких політиків переживаєш щоб нас завели в щасливе майбутнє?