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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14545145461454714548
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 14:13

  ЛАД написав:fox767676
Ещё к вопросу о войне до 2029.
После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.

Это же повтор? Я вроде видел.
Просто не понял как влияет повторное попадание снаряда в ту же воронку на сроки войны. Не уловил связь, если честно.
Если вы к тому что не протянем так долго - склонен согласиться
Был бы я поближе к Аталантике, вещал бы из лондонского спортзала, возможно бы поспорил, в том духе что боротьба має тривати )
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 14:30

"На Західному фронті - без змін!"©

  Banderlog написав:
  fler написав:ОБС каже, що війна у нас вже починає затухати,
це де саме затухати починає? На якому напрямку?
На Волинському напрямку! :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 14:31

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:fox767676
Ещё к вопросу о войне до 2029.
После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.

Это же повтор? Я вроде видел.
Просто не понял как влияет повторное попадание снаряда в ту же воронку на сроки войны. Не уловил связь, если честно.
Если вы к тому что не протянем так долго - склонен согласиться
Был бы я поближе к Аталантике, вещал бы из лондонского спортзала, возможно бы поспорил, в том духе что боротьба має тривати )

Повтор, просто несколько подробнее. И у нас такие "повторы" достаточно регулярны.
Я именно к тому. Возможно, даже протянем, но, как уже писал, после этого Украина уже будет никому не интересна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 14:51

Воюйте всі!!! Але чоловіка і сина Флер - не чіпайте!

  UA написав:
  fler написав:ОБС каже, що війна у нас вже починає затухати, натомість на Близькому Сході та в Азії все тільки починається та буде розвиватися. Ізраїль/Іран, Індія/Пакістан, Камбоджа/Таїланд, можливо ще Тайвань/Китай..

Типовий гидотний зеленізм
Коли сину 25, а похоронки повинні отримувати інші, то вона за мир.
Якби сину ще було 23 то контрнаступ та Слава Людоловам.

Та сину, там напевно, ще 24р. - але все одно, лицемірна гниль з сосущого ротяки так і не перестає витікати!
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  #<1 ... 14545145461454714548
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