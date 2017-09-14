|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 26 лип, 2025 14:13
ЛАД написав:fox767676
Ещё к вопросу о войне до 2029.
После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.
Это же повтор? Я вроде видел.
Просто не понял как влияет повторное попадание снаряда в ту же воронку на сроки войны. Не уловил связь, если честно.
Если вы к тому что не протянем так долго - склонен согласиться
Был бы я поближе к Аталантике, вещал бы из лондонского спортзала, возможно бы поспорил, в том духе что боротьба має тривати )
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3869
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 26 лип, 2025 14:30
Banderlog написав: fler написав:
ОБС каже, що війна у нас вже починає затухати,
це де саме затухати починає? На якому напрямку?
На Волинському напрямку!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8403
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Суб 26 лип, 2025 14:31
fox767676 написав: ЛАД написав:fox767676
Ещё к вопросу о войне до 2029.
После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.
Это же повтор? Я вроде видел.
Просто не понял как влияет повторное попадание снаряда в ту же воронку на сроки войны. Не уловил связь, если честно.
Если вы к тому что не протянем так долго - склонен согласиться
Был бы я поближе к Аталантике, вещал бы из лондонского спортзала, возможно бы поспорил, в том духе что боротьба має тривати )
Повтор, просто несколько подробнее. И у нас такие "повторы" достаточно регулярны.
Я именно к тому. Возможно, даже протянем, но, как уже писал, после этого Украина уже будет никому не интересна.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35439
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 26 лип, 2025 14:51
UA написав: fler написав:
ОБС каже, що війна у нас вже починає затухати, натомість на Близькому Сході та в Азії все тільки починається та буде розвиватися. Ізраїль/Іран, Індія/Пакістан, Камбоджа/Таїланд, можливо ще Тайвань/Китай..
Типовий гидотний зеленізм
Коли сину 25, а похоронки повинні отримувати інші, то вона за мир.
Якби сину ще було 23 то контрнаступ та Слава Людоловам.
Та сину, там напевно, ще 24р. - але все одно, лицемірна гниль з сосущого ротяки так і не перестає витікати!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8403
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|110186
|
|
|1493
|291013
|
|
|6076
|954262
|
|