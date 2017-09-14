1 Воєнпенс багато чого говорить прямо протилежного одночасно
2 Як і все в цьому світі - головне не назва ліків а доза ліків..
Бо одні і ті самі ліки в різних дозах бувають
а - не потрібними коли замало
б - потрібними якщо доза вірна
в - шкідливими якщо доза завелика.
3 З п2 виходить що певний рівень ІДЕЙНОСТІ - необхідний, саме цей рівень ідейності кинув Патріотів України на кулі на Майдані, цей самий рівень ідейності змусив сотні Майдану в повному складі рухатись в Донецьку/Луганську і стримувати ворога поки не очуняли ЗСУ....
4 З іншого боку
Якщо ВИМАГАТИ від когось бути БІЛЬШ ІДЕЙНИМ ніж середнє по країні , при чому в цій вимозі відсутня персональна мотивація для вирішення власних потреб в першу чергу і ПРИСУТНЯ вимога рвати жили заради суспільства - от саме тут і народжуються Диктаторські режими.
Просто поясніть самим собі
Якби відношення до Зеленського і СН від населення було типу-ви робіть свою роботу і не треба нам допомагати
Замість того що було в 2019 - дайте вчителям по 4000 доларів, зупиніть війну і так далі..
То чи змогла б влада вимагати ДОДАТКОВІ повноваження/інструменти.
Висновок
Чим більше населення перекладає своїх проблем для вирішення владою - тим ближче влада до Диктатури.