RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14546145471454814549
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:detroytred говорит о трупах, которые могут появиться благодаря внутренним "идейным".
1 Воєнпенс багато чого говорить прямо протилежного одночасно
2 Як і все в цьому світі - головне не назва ліків а доза ліків..
Бо одні і ті самі ліки в різних дозах бувають
а - не потрібними коли замало
б - потрібними якщо доза вірна
в - шкідливими якщо доза завелика.
3 З п2 виходить що певний рівень ІДЕЙНОСТІ - необхідний, саме цей рівень ідейності кинув Патріотів України на кулі на Майдані, цей самий рівень ідейності змусив сотні Майдану в повному складі рухатись в Донецьку/Луганську і стримувати ворога поки не очуняли ЗСУ....
4 З іншого боку
Якщо ВИМАГАТИ від когось бути БІЛЬШ ІДЕЙНИМ ніж середнє по країні , при чому в цій вимозі відсутня персональна мотивація для вирішення власних потреб в першу чергу і ПРИСУТНЯ вимога рвати жили заради суспільства - от саме тут і народжуються Диктаторські режими.

Просто поясніть самим собі
Якби відношення до Зеленського і СН від населення було типу-ви робіть свою роботу і не треба нам допомагати
Замість того що було в 2019 - дайте вчителям по 4000 доларів, зупиніть війну і так далі..

То чи змогла б влада вимагати ДОДАТКОВІ повноваження/інструменти.

Висновок
Чим більше населення перекладає своїх проблем для вирішення владою - тим ближче влада до Диктатури.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26668
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14546145471454814549
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 110260
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 291089
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 954387
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9247)
26.07.2025 16:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.