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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14548145491455014551
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 18:17

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Є лише три місця (призових) - лише три магазина можуть існувати в районі.
Це якщо успіх міряти магазинами...
Але коло мого магазину є офіс однієї з Львівський компаній програмістів - там сидить сотня програмістів віком до 35 років з доходами в 2 рази вищими від моїх....
І одним з критеріїв успіху
мого магазину+салону краси+двох мережевих супермаркетів+ двох стоматологічних клінік +маленької піцерії+ відділення нової пошти + меблевого магазину + офісу забудовника + мій таксопарк з електротасі і так далі і тому подібне - є ці програмісти....
Але з 27 років роботи магазину - 20 років офісу програмістів не існувало... як не існувало мережевого супермаркета, відділення нової пошти , салону краси і двох стоматологічних клінік і мого таксопарку...

Тепер розумієш
Адже все мною назване-це практично сфера послуг, яка росла постійно...
Капіталізм
Попит-породжує пропозицію..
Тому
Мої продавці купують піцу по 65 грн... бо щоб таку зробити дома вони витратять годину часу а в мене вони за годину отримають 100...
Але 15 років тому вони приходили на роботу з канапками бо отримували не памятаю , напевно 10 грн/година...
Тепер розумієш як створюється ринок БЕЗ впливу можновладців?
Бо вплив на рівні до 60000 грн в місяць-не потрібен , там вже все зроблено і устаканено.


Треш...
Да не міняється суть від додавання до трьох магазинів ще стоматологій, парикмахерських да і будь-чого.

Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція.
Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.

Треш... Ти взагалі не бачиш і не усвідомлюєш всієї картини. Суті ринку.
Тільки сегменти, шматки.

І чим більш розвинений ринок, тим більше надлишок капіталу...
Більше бажаючих не споживати товари-послуги, а приростити капітал.
Що веде до збільшення дисбалансів в ринку. Проблемі подальшого розвитку.
Бо прибуток ні з чого брати...
Нема мети виробляти товари-послуги. Якщо проблема отримати від цього ПРИБУТОК. На капітал. Від обороту.

Саме тому й боргова піраміда.
Віртуалізація прибутку.
Щоб процес обороту капіталу підтримувати.
Отак штучно)))
На Бернаке і Ко молитися треба. Й на Матрицю...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Візьми своїх 4-х нащадків ... і поясни: вони (троє з них) НЕ ЗМОГЛИ чи не схотіли бізнесувати?
Ти або дурний або не лікуєшся....
Чому ти вирішив що ВСІ повинні БІЗНЕСУВАТИ ?
Чому ти вирішив що та сотня програмістів яка працюючи на когось отримує 3000+ доларів в місяць , погодиться відмовитись від гарантованої оплати і вирішить піти в бізнес?
Чому ти вирішив що ринок створює бізнес?
Ринок створюється попитом учасників ринку..
І якщо виготовлення хліба дешевше дома ніж купити в когось.. То бізнес у вигляді хлібопекарства ніколи не почнеться.
Аж до моменту коли виявиться, що людина дома на випічку витрачає годину а купити хліб може за еквівалент пів-години на робочому місці.

Ще раз для тебе.
10 років тому мій молодший- САМ таксував....
А сьогодні він керує автопарком з 10 авто...
і кожен з його водіїв за годину отримує більше ніж отримував мій 10 років тому...
На це було дві причини
перша-загальні доходи населення ( а з ними і попит на таксі були нижчими)
друга - заробляв він добре, але вже тоді 100 годин відкладав на створення свого капіталу щоб в майбутньому розширитись
І тільки в той момент коли я побачив що молодший МОЖЕ керуватии капіталом - тільки тоді пішли вливання...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція.
Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Це в якій з книжок ти знайшов подібну трактовку
якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане..
А поки наш теоретик шукає те що
ЙОМУСЯ СІ ЗДАЛО
А я приведу відповідь штучного інтелекту щоб мій опонент не міг мене голослівно звинуватити що я щось наєралашив
Огляд від ШІ
Ринок, як економічне поняття, - це система відносин між продавцями та покупцями, де відбувається купівля-продаж товарів і послуг, а також формування цін на них, в основі яких лежать попит і пропозиція. Це місце, де взаємодіють різні суб'єкти економіки: домашні господарства, фірми та держава.
Основні характеристики ринку як економічного поняття:

Місце зустрічі попиту та пропозиції:
Ринок - це місце, де зустрічаються бажання покупців (попит) та можливості продавців (пропозиція) щодо певних товарів і послуг.

Формування цін:
Через взаємодію попиту та пропозиції на ринку формуються ціни на товари та послуги, що є важливим сигналом для виробників та споживачів.
Регулювання економіки:
Ринок відіграє важливу роль у регулюванні економіки, оскільки через ціни та конкуренцію він стимулює виробників до ефективності та інновацій.
Суб'єкти ринку:
Основними суб'єктами ринку є домашні господарства (споживачі), фірми (виробники) та держава (регулятор).
Об'єкти ринку:
Об'єктами ринкових відносин є різноманітні товари та послуги, а також фактори виробництва (робоча сила, капітал, земля).
Види ринків:
Існують різні види ринків, наприклад, ринок товарів і послуг, ринок праці, фінансовий ринок, ринок нерухомості тощо.

То де тут про надлишок товарів?
budivelnik
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