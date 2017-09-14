budivelnik написав:Це якщо успіх міряти магазинами...
Але коло мого магазину є офіс однієї з Львівський компаній програмістів - там сидить сотня програмістів віком до 35 років з доходами в 2 рази вищими від моїх....
І одним з критеріїв успіху
мого магазину+салону краси+двох мережевих супермаркетів+ двох стоматологічних клінік +маленької піцерії+ відділення нової пошти + меблевого магазину + офісу забудовника + мій таксопарк з електротасі і так далі і тому подібне - є ці програмісти....
Але з 27 років роботи магазину - 20 років офісу програмістів не існувало... як не існувало мережевого супермаркета, відділення нової пошти , салону краси і двох стоматологічних клінік і мого таксопарку...
Тепер розумієш
Адже все мною назване-це практично сфера послуг, яка росла постійно...
Капіталізм
Попит-породжує пропозицію..
Тому
Мої продавці купують піцу по 65 грн... бо щоб таку зробити дома вони витратять годину часу а в мене вони за годину отримають 100...
Але 15 років тому вони приходили на роботу з канапками бо отримували не памятаю , напевно 10 грн/година...
Тепер розумієш як створюється ринок БЕЗ впливу можновладців?
Бо вплив на рівні до 60000 грн в місяць-не потрібен , там вже все зроблено і устаканено.
Треш...
Да не міняється суть від додавання до трьох магазинів ще стоматологій, парикмахерських да і будь-чого.
Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція.
Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Треш... Ти взагалі не бачиш і не усвідомлюєш всієї картини. Суті ринку.
Тільки сегменти, шматки.
І чим більш розвинений ринок, тим більше надлишок капіталу...
Більше бажаючих не споживати товари-послуги, а приростити капітал.
Що веде до збільшення дисбалансів в ринку. Проблемі подальшого розвитку.
Бо прибуток ні з чого брати...
Нема мети виробляти товари-послуги. Якщо проблема отримати від цього ПРИБУТОК. На капітал. Від обороту.
Саме тому й боргова піраміда.
Віртуалізація прибутку.
Щоб процес обороту капіталу підтримувати.
Отак штучно)))
На Бернаке і Ко молитися треба. Й на Матрицю...