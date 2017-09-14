Додано: Суб 26 лип, 2025 18:17

detroytred написав: Візьми своїх 4-х нащадків ... і поясни: вони (троє з них) НЕ ЗМОГЛИ чи не схотіли бізнесувати? Візьми своїх 4-х нащадків ... і поясни: вони (троє з них) НЕ ЗМОГЛИ чи не схотіли бізнесувати?

Ти або дурний або не лікуєшся....Чому ти вирішив що ВСІ повинні БІЗНЕСУВАТИ ?Чому ти вирішив що та сотня програмістів яка працюючи на когось отримує 3000+ доларів в місяць , погодиться відмовитись від гарантованої оплати і вирішить піти в бізнес?Чому ти вирішив що ринок створює бізнес?Ринок створюється попитом учасників ринку..І якщо виготовлення хліба дешевше дома ніж купити в когось.. То бізнес у вигляді хлібопекарства ніколи не почнеться.Аж до моменту коли виявиться, що людина дома на випічку витрачає годину а купити хліб може за еквівалент пів-години на робочому місці.Ще раз для тебе.10 років тому мій молодший- САМ таксував....А сьогодні він керує автопарком з 10 авто...і кожен з його водіїв за годину отримує більше ніж отримував мій 10 років тому...На це було дві причиниперша-загальні доходи населення ( а з ними і попит на таксі були нижчими)друга - заробляв він добре, але вже тоді 100 годин відкладав на створення свого капіталу щоб в майбутньому розширитисьІ тільки в той момент коли я побачив що молодший МОЖЕ керуватии капіталом - тільки тоді пішли вливання...