detroytred написав:Є лише три місця (призових) - лише три магазина можуть існувати в районі.
Це якщо успіх міряти магазинами... Але коло мого магазину є офіс однієї з Львівський компаній програмістів - там сидить сотня програмістів віком до 35 років з доходами в 2 рази вищими від моїх.... І одним з критеріїв успіху мого магазину+салону краси+двох мережевих супермаркетів+ двох стоматологічних клінік +маленької піцерії+ відділення нової пошти + меблевого магазину + офісу забудовника + мій таксопарк з електротасі і так далі і тому подібне - є ці програмісти.... Але з 27 років роботи магазину - 20 років офісу програмістів не існувало... як не існувало мережевого супермаркета, відділення нової пошти , салону краси і двох стоматологічних клінік і мого таксопарку...
Тепер розумієш Адже все мною назване-це практично сфера послуг, яка росла постійно... Капіталізм Попит-породжує пропозицію.. Тому Мої продавці купують піцу по 65 грн... бо щоб таку зробити дома вони витратять годину часу а в мене вони за годину отримають 100... Але 15 років тому вони приходили на роботу з канапками бо отримували не памятаю , напевно 10 грн/година... Тепер розумієш як створюється ринок БЕЗ впливу можновладців? Бо вплив на рівні до 60000 грн в місяць-не потрібен , там вже все зроблено і устаканено.
Треш... Да не міняється суть від додавання до трьох магазинів ще стоматологій, парикмахерських да і будь-чого.
Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція. Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Треш... Ти взагалі не бачиш і не усвідомлюєш всієї картини. Суті ринку. Тільки сегменти, шматки.
І чим більш розвинений ринок, тим більше надлишок капіталу... Більше бажаючих не споживати товари-послуги, а приростити капітал. Що веде до збільшення дисбалансів в ринку. Проблемі подальшого розвитку. Бо прибуток ні з чого брати... Нема мети виробляти товари-послуги. Якщо проблема отримати від цього ПРИБУТОК. На капітал. Від обороту.
Саме тому й боргова піраміда. Віртуалізація прибутку. Щоб процес обороту капіталу підтримувати. Отак штучно))) На Бернаке і Ко молитися треба. Й на Матрицю...
detroytred написав:Візьми своїх 4-х нащадків ... і поясни: вони (троє з них) НЕ ЗМОГЛИ чи не схотіли бізнесувати?
Ти або дурний або не лікуєшся.... Чому ти вирішив що ВСІ повинні БІЗНЕСУВАТИ ? Чому ти вирішив що та сотня програмістів яка працюючи на когось отримує 3000+ доларів в місяць , погодиться відмовитись від гарантованої оплати і вирішить піти в бізнес? Чому ти вирішив що ринок створює бізнес? Ринок створюється попитом учасників ринку.. І якщо виготовлення хліба дешевше дома ніж купити в когось.. То бізнес у вигляді хлібопекарства ніколи не почнеться. Аж до моменту коли виявиться, що людина дома на випічку витрачає годину а купити хліб може за еквівалент пів-години на робочому місці.
Ще раз для тебе. 10 років тому мій молодший- САМ таксував.... А сьогодні він керує автопарком з 10 авто... і кожен з його водіїв за годину отримує більше ніж отримував мій 10 років тому... На це було дві причини перша-загальні доходи населення ( а з ними і попит на таксі були нижчими) друга - заробляв він добре, але вже тоді 100 годин відкладав на створення свого капіталу щоб в майбутньому розширитись І тільки в той момент коли я побачив що молодший МОЖЕ керуватии капіталом - тільки тоді пішли вливання...
detroytred написав:Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція. Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Це в якій з книжок ти знайшов подібну трактовку якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане.. А поки наш теоретик шукає те що ЙОМУСЯ СІ ЗДАЛО А я приведу відповідь штучного інтелекту щоб мій опонент не міг мене голослівно звинуватити що я щось наєралашив
Огляд від ШІ Ринок, як економічне поняття, - це система відносин між продавцями та покупцями, де відбувається купівля-продаж товарів і послуг, а також формування цін на них, в основі яких лежать попит і пропозиція. Це місце, де взаємодіють різні суб'єкти економіки: домашні господарства, фірми та держава. Основні характеристики ринку як економічного поняття:
Місце зустрічі попиту та пропозиції: Ринок - це місце, де зустрічаються бажання покупців (попит) та можливості продавців (пропозиція) щодо певних товарів і послуг.
Формування цін: Через взаємодію попиту та пропозиції на ринку формуються ціни на товари та послуги, що є важливим сигналом для виробників та споживачів. Регулювання економіки: Ринок відіграє важливу роль у регулюванні економіки, оскільки через ціни та конкуренцію він стимулює виробників до ефективності та інновацій. Суб'єкти ринку: Основними суб'єктами ринку є домашні господарства (споживачі), фірми (виробники) та держава (регулятор). Об'єкти ринку: Об'єктами ринкових відносин є різноманітні товари та послуги, а також фактори виробництва (робоча сила, капітал, земля). Види ринків: Існують різні види ринків, наприклад, ринок товарів і послуг, ринок праці, фінансовий ринок, ринок нерухомості тощо.
detroytred написав:Візьми своїх 4-х нащадків ... і поясни: вони (троє з них) НЕ ЗМОГЛИ чи не схотіли бізнесувати?
Ти або дурний або не лікуєшся.... Чому ти вирішив що ВСІ повинні БІЗНЕСУВАТИ ? Чому ти вирішив що та сотня програмістів яка працюючи на когось отримує 3000+ доларів в місяць , погодиться відмовитись від гарантованої оплати і вирішить піти в бізнес? Чому ти вирішив що ринок створює бізнес? Ринок створюється попитом учасників ринку.. І якщо виготовлення хліба дешевше дома ніж купити в когось.. То бізнес у вигляді хлібопекарства ніколи не почнеться. Аж до моменту коли виявиться, що людина дома на випічку витрачає годину а купити хліб може за еквівалент пів-години на робочому місці.
Ще раз для тебе. 10 років тому мій молодший- САМ таксував.... А сьогодні він керує автопарком з 10 авто... і кожен з його водіїв за годину отримує більше ніж отримував мій 10 років тому... На це було дві причини перша-загальні доходи населення ( а з ними і попит на таксі були нижчими) друга - заробляв він добре, але вже тоді 100 годин відкладав на створення свого капіталу щоб в майбутньому розширитись І тільки в той момент коли я побачив що молодший МОЖЕ керуватии капіталом - тільки тоді пішли вливання...
А ти продовжи-то думку.
Попит створюється чим? Доступністю товарів для масового споживача. Саме це і стало причиною виникнення ринку, як ринкової економіки. А доступність звідки взялася-то? З зменшення собівартості одиниці товару. А зменшення собівартості звідки? З масового виробництва... і конкуренції виробників. Це і є ринок. Тобто НАДЛИШОК товарів-послуг, виробників, конкуренція між ними. Виробляють для чого? Щоб забезпечити товарами-послугами? Ніііііт. Для отримання прибутку на капітал. Після його оберту.
І проблеми-то в чому? В подальшому розвитку. Ринку. По буквах - подальшому розвитку. При обмеженому попиті... Бо не нові тапці чи Мазератті хоче собі пенс або крутий купити, а приростити капіталець. І як наслідок збільшення дисбалансу...
Добре. Якщо ти за 15 років суті ппоцесів не в змозі побачити, то й вже ніколи. Вважай, як хоч.
budivelnik написав:........... В совку порядок-це коли найбагатший всього в три-пять разів багатший від найбіднішого... І при цьому цей найбідніший міг бути в ДЕСЯТЬ разів менш ефективний у своїй праці...
Ну как сказать. Я бы не сказал, что быть "в три-пять разів багатший від найбіднішого" это слабый стимул. Тем более, что разница между найбагатшими и найбіднішими была побольше. Я тут ссылался на денежную реформу 1947 в Союзе. В русской Вики есть интересная табличка "Оклады представителей отдельных профессиональных групп в РСФСР в 1946—1947 годах, в рублях". Глядя на неё становится понятным, почему было такое стремление к высшему образованию. С ростом количества людей с высшим образованием образовался их избыток и зарплаты таких людей в соответствии с законами рынка заметно упали. Точнее, не упали, а выросли меньше, чем зарплаты людей без образования и сравнялись с ним, а порой и стали ниже.
Це створювало перекоси по яким ПРАЦЮВАТИ ставало не вигідно. 4 Як тільки в Державі сРсР не вигідно працювати стало більшості населення-ця держава й розвалилась.
Развалился СССР по другим причинам.
Что касается НАБУ, то, в общем, согласен с вами, но по другим причинам. Я плохо понимаю, зачем создавать каждый раз под новые задачи новые органы. Если решение не могут обеспечить существующие (т.к. они коррумпированы), то почему это смогут новые? Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.
detroytred написав:Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція. Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Це в якій з книжок ти знайшов подібну трактовку якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане.. А поки наш теоретик шукає те що ЙОМУСЯ СІ ЗДАЛО А я приведу відповідь штучного інтелекту щоб мій опонент не міг мене голослівно звинуватити що я щось наєралашив
Огляд від ШІ Ринок, як економічне поняття, - це система відносин між продавцями та покупцями, де відбувається купівля-продаж товарів і послуг, а також формування цін на них, в основі яких лежать попит і пропозиція. Це місце, де взаємодіють різні суб'єкти економіки: домашні господарства, фірми та держава. Основні характеристики ринку як економічного поняття:
Місце зустрічі попиту та пропозиції: Ринок - це місце, де зустрічаються бажання покупців (попит) та можливості продавців (пропозиція) щодо певних товарів і послуг.
Формування цін: Через взаємодію попиту та пропозиції на ринку формуються ціни на товари та послуги, що є важливим сигналом для виробників та споживачів. Регулювання економіки: Ринок відіграє важливу роль у регулюванні економіки, оскільки через ціни та конкуренцію він стимулює виробників до ефективності та інновацій. Суб'єкти ринку: Основними суб'єктами ринку є домашні господарства (споживачі), фірми (виробники) та держава (регулятор). Об'єкти ринку: Об'єктами ринкових відносин є різноманітні товари та послуги, а також фактори виробництва (робоча сила, капітал, земля). Види ринків: Існують різні види ринків, наприклад, ринок товарів і послуг, ринок праці, фінансовий ринок, ринок нерухомості тощо.
То де тут про надлишок товарів?
Чудо, ти сам спробуй відповісти: чому ж тоді на оті доринкові економіки не казали, що ринкові?? Отже усе перелічене-вказане тобою було(((((((((( А ринкової економіки не було.
Треш. Почни з абетки.
Й за віконце виглянь будь-де: що переважає пропозиція чи попит? Конкуренція між виробниками чи споживачі за товарами-послугами гоняються? І чому реклама двигун торгівлі? В ринку. Ринковій економіці. І як навіть пенси стали капіталістами -- прирощують свій капіталець. Головне: що є проблемою - придбати якийсь товар-послугу чи приростити капіталець?
ЛАД написав:На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
На Западє це де саме? Бо в основному- ні, дивлячись яка сім`я, оренда чи своє шось.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, за оцінками НАТО та США, Росія і Китай можуть бути готові до відкритого протистояння із Заходом вже у 2027 році. Про це повідомляє Польське Радіо, передає Укрінформ.
Про це очільник польського уряду повідомив під час зустрічі з жителями міста Паб'яниці. За словами Туска, підтвердження цих оцінок він отримав під час нещодавньої зустрічі з командувачем сил НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем.
«Американці серйозно готуються до ситуації, яка не є прямою військовою загрозою. Не йдеться про трагічні прогнози, але і Вашингтон, і мій гість, генерал Гринкевич, переконані, що глобальні супротивники Заходу - а у випадку з Польщею це передусім Росія - будуть готові до конфронтації у 2027 році», - сказав Туск.
Він закликав бути готовим до будь-яких подій.
«Польща і Європа, але насамперед Польща, повинні бути готові до різних обставин у найближчі два роки», — підкреслив прем'єр-міністр.
На думку Туска, найсерйознішими загрозами для Польщі та Європи є напруженість на кордонах, зовнішня загроза та спроби внутрішньої дестабілізації. Він також анонсував значні інвестиції в оборону і польську військову промисловість, щоб посилити безпеку країни. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4 ... ahodu.html
Якщо, підкреслюю - якщо, навіть хоча б вони отак дійсно тільки вважають, то це дуже хрєнові дзвіночки..
ЛАД написав:Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.
Бесконечно нельзя. Создавать новые органы имеет смысл до тех пор, пока финансирование от тех, кто условием финансирования ставит создание этих органов, превышает расходы на финансирование этих органов. Тут тоже работают законы бизнеса.
budivelnik написав:........... В совку порядок-це коли найбагатший всього в три-пять разів багатший від найбіднішого... І при цьому цей найбідніший міг бути в ДЕСЯТЬ разів менш ефективний у своїй праці...
Ну как сказать. Я бы не сказал, что быть "в три-пять разів багатший від найбіднішого" это слабый стимул. Тем более, что разница между найбагатшими и найбіднішими была побольше. Я тут ссылался на денежную реформу 1947 в Союзе. В русской Вики есть интересная табличка "Оклады представителей отдельных профессиональных групп в РСФСР в 1946—1947 годах, в рублях". Глядя на неё становится понятным, почему было такое стремление к высшему образованию. С ростом количества людей с высшим образованием образовался их избыток и зарплаты таких людей в соответствии с законами рынка заметно упали. Точнее, не упали, а выросли меньше, чем зарплаты людей без образования и сравнялись с ним, а порой и стали ниже.
Це створювало перекоси по яким ПРАЦЮВАТИ ставало не вигідно. 4 Як тільки в Державі сРсР не вигідно працювати стало більшості населення-ця держава й розвалилась.
Развалился СССР по другим причинам.
Что касается НАБУ, то, в общем, согласен с вами, но по другим причинам. Я плохо понимаю, зачем создавать каждый раз под новые задачи новые органы. Если решение не могут обеспечить существующие (т.к. они коррумпированы), то почему это смогут новые? Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.
Хто платить, той і замовляє музику. Це була вимога на шляху до ЄС. А за свої, то за свої. Але тоді без скиглення "дайте неминайте".