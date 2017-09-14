detroytred написав:Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція. Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Це в якій з книжок ти знайшов подібну трактовку якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане.. А поки наш теоретик шукає те що ЙОМУСЯ СІ ЗДАЛО А я приведу відповідь штучного інтелекту щоб мій опонент не міг мене голослівно звинуватити що я щось наєралашив
Огляд від ШІ Ринок, як економічне поняття, - це система відносин між продавцями та покупцями, де відбувається купівля-продаж товарів і послуг, а також формування цін на них, в основі яких лежать попит і пропозиція. Це місце, де взаємодіють різні суб'єкти економіки: домашні господарства, фірми та держава. Основні характеристики ринку як економічного поняття:
Місце зустрічі попиту та пропозиції: Ринок - це місце, де зустрічаються бажання покупців (попит) та можливості продавців (пропозиція) щодо певних товарів і послуг.
Формування цін: Через взаємодію попиту та пропозиції на ринку формуються ціни на товари та послуги, що є важливим сигналом для виробників та споживачів. Регулювання економіки: Ринок відіграє важливу роль у регулюванні економіки, оскільки через ціни та конкуренцію він стимулює виробників до ефективності та інновацій. Суб'єкти ринку: Основними суб'єктами ринку є домашні господарства (споживачі), фірми (виробники) та держава (регулятор). Об'єкти ринку: Об'єктами ринкових відносин є різноманітні товари та послуги, а також фактори виробництва (робоча сила, капітал, земля). Види ринків: Існують різні види ринків, наприклад, ринок товарів і послуг, ринок праці, фінансовий ринок, ринок нерухомості тощо.
То де тут про надлишок товарів?
ти сам спробуй відповісти: чому ж тоді на оті доринкові економіки не казали, що ринкові?? Отже усе перелічене-вказане тобою було(((((((((( А ринкової економіки не було.
Треш. Почни з абетки.
Й за віконце виглянь будь-де: що переважає пропозиція чи попит? Конкуренція між виробниками чи споживачі за товарами-послугами гоняються? І чому реклама двигун торгівлі? В ринку. Ринковій економіці. І як навіть пенси стали капіталістами -- прирощують свій капіталець. Головне: що є проблемою - придбати якийсь товар-послугу чи приростити капіталець?
ЛАД написав:На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
На Западє це де саме? Бо в основному- ні, дивлячись яка сім`я, оренда чи своє шось.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, за оцінками НАТО та США, Росія і Китай можуть бути готові до відкритого протистояння із Заходом вже у 2027 році. Про це повідомляє Польське Радіо, передає Укрінформ.
Про це очільник польського уряду повідомив під час зустрічі з жителями міста Паб'яниці. За словами Туска, підтвердження цих оцінок він отримав під час нещодавньої зустрічі з командувачем сил НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем.
«Американці серйозно готуються до ситуації, яка не є прямою військовою загрозою. Не йдеться про трагічні прогнози, але і Вашингтон, і мій гість, генерал Гринкевич, переконані, що глобальні супротивники Заходу - а у випадку з Польщею це передусім Росія - будуть готові до конфронтації у 2027 році», - сказав Туск.
Він закликав бути готовим до будь-яких подій.
«Польща і Європа, але насамперед Польща, повинні бути готові до різних обставин у найближчі два роки», — підкреслив прем'єр-міністр.
На думку Туска, найсерйознішими загрозами для Польщі та Європи є напруженість на кордонах, зовнішня загроза та спроби внутрішньої дестабілізації. Він також анонсував значні інвестиції в оборону і польську військову промисловість, щоб посилити безпеку країни. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4 ... ahodu.html
Якщо, підкреслюю - якщо, навіть хоча б вони отак дійсно тільки вважають, то це дуже хрєнові дзвіночки..
ЛАД написав:Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.
Бесконечно нельзя. Создавать новые органы имеет смысл до тех пор, пока финансирование от тех, кто условием финансирования ставит создание этих органов, превышает расходы на финансирование этих органов. Тут тоже работают законы бизнеса.
budivelnik написав:........... В совку порядок-це коли найбагатший всього в три-пять разів багатший від найбіднішого... І при цьому цей найбідніший міг бути в ДЕСЯТЬ разів менш ефективний у своїй праці...
Ну как сказать. Я бы не сказал, что быть "в три-пять разів багатший від найбіднішого" это слабый стимул. Тем более, что разница между найбагатшими и найбіднішими была побольше. Я тут ссылался на денежную реформу 1947 в Союзе. В русской Вики есть интересная табличка "Оклады представителей отдельных профессиональных групп в РСФСР в 1946—1947 годах, в рублях". Глядя на неё становится понятным, почему было такое стремление к высшему образованию. С ростом количества людей с высшим образованием образовался их избыток и зарплаты таких людей в соответствии с законами рынка заметно упали. Точнее, не упали, а выросли меньше, чем зарплаты людей без образования и сравнялись с ним, а порой и стали ниже.
Це створювало перекоси по яким ПРАЦЮВАТИ ставало не вигідно. 4 Як тільки в Державі сРсР не вигідно працювати стало більшості населення-ця держава й розвалилась.
Развалился СССР по другим причинам.
Что касается НАБУ, то, в общем, согласен с вами, но по другим причинам. Я плохо понимаю, зачем создавать каждый раз под новые задачи новые органы. Если решение не могут обеспечить существующие (т.к. они коррумпированы), то почему это смогут новые? Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.
Хто платить, той і замовляє музику. Це була вимога на шляху до ЄС. А за свої, то за свої. Але тоді без скиглення "дайте неминайте".
ЛАД написав:Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.
Бесконечно нельзя. Создавать новые органы имеет смысл до тех пор, пока финансирование от тех, кто условием финансирования ставит создание этих органов, превышает расходы на финансирование этих органов. Тут тоже работают законы бизнеса.
Честно говоря, не интересовался источниками финансирования. А, действительно, "те" финансируют? Или всё же "за свои"? Хотя тоже стоит подумать - они могут проводить политику "не совсем нужную" Украине (не имею ввиду правителей), даже если финансово выгодно. А так можно и СБУ, и ГУР подчинить... кому-нибудь.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 лип, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Что касается НАБУ, то, в общем, согласен с вами, но по другим причинам. Я плохо понимаю, зачем создавать каждый раз под новые задачи новые органы. Если решение не могут обеспечить существующие (т.к. они коррумпированы), то почему это смогут новые? Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.
В Україні існує дві прокуратури. 1. Корупційна яка утримується на податки бизнесу який ця ж прокуратура доїть та знищує. 2. Антикорупційна яка утримується американським коштом та бізнес не доїть та не знищує. Американці розуміють що управління це в першу чергу контроль тому в них не так як в корупційній прокуратурі.
detroytred написав:Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція. Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Це в якій з книжок ти знайшов подібну трактовку якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане.. А поки наш теоретик шукає те що ЙОМУСЯ СІ ЗДАЛО А я приведу відповідь штучного інтелекту щоб мій опонент не міг мене голослівно звинуватити що я щось наєралашив
Огляд від ШІ Ринок, як економічне поняття, - це система відносин між продавцями та покупцями, де відбувається купівля-продаж товарів і послуг, а також формування цін на них, в основі яких лежать попит і пропозиція. Це місце, де взаємодіють різні суб'єкти економіки: домашні господарства, фірми та держава. Основні характеристики ринку як економічного поняття:
Місце зустрічі попиту та пропозиції: Ринок - це місце, де зустрічаються бажання покупців (попит) та можливості продавців (пропозиція) щодо певних товарів і послуг.
Формування цін: Через взаємодію попиту та пропозиції на ринку формуються ціни на товари та послуги, що є важливим сигналом для виробників та споживачів. Регулювання економіки: Ринок відіграє важливу роль у регулюванні економіки, оскільки через ціни та конкуренцію він стимулює виробників до ефективності та інновацій. Суб'єкти ринку: Основними суб'єктами ринку є домашні господарства (споживачі), фірми (виробники) та держава (регулятор). Об'єкти ринку: Об'єктами ринкових відносин є різноманітні товари та послуги, а також фактори виробництва (робоча сила, капітал, земля). Види ринків: Існують різні види ринків, наприклад, ринок товарів і послуг, ринок праці, фінансовий ринок, ринок нерухомості тощо.
То де тут про надлишок товарів?
ти сам спробуй відповісти: чому ж тоді на оті доринкові економіки не казали, що ринкові?? Отже усе перелічене-вказане тобою було(((((((((( А ринкової економіки не було.
Треш. Почни з абетки.
Й за віконце виглянь будь-де: що переважає пропозиція чи попит? Конкуренція між виробниками чи споживачі за товарами-послугами гоняються? І чому реклама двигун торгівлі? В ринку. Ринковій економіці. І як навіть пенси стали капіталістами -- прирощують свій капіталець. Головне: що є проблемою - придбати якийсь товар-послугу чи приростити капіталець?
То про яку ДОРИНКОВУ економіку ти верзеш? НЕРИНКОВІ - тільки економіки які пробували побудувати соціалізм(комунізм)... При чому я наголошу Соціалізм-це економіка ДЕРЖАВНОГО КАПІТАЛІЗМУ в якій відсутні РИНКОВІ МЕТОДИ регулювання ціни.
Так що йди почись ще трошки.
ПС Є економіки які будують капіталізм з соціальним ухилом (Швеція /Норвегія) але навіть там ціни на ринку Держава не регулює(за виключенням алкоголю і тютюну)
Я можу замінити пілотів. Без проблем. Ти коли заміниш мийщиків снарядів і заряджаючих рації? Ніколи? Киця не пускає? Ну так завали іблєт. Ще раз питаю, до чого ти закликаєш своїми питаннями до військових «скільки ви будете це терпіти?»