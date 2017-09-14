Тут не поспоришь.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 19:34
Додано: Суб 26 лип, 2025 19:47
В Україні існує дві прокуратури.
1. Корупційна яка утримується на податки бизнесу який ця ж прокуратура доїть та знищує.
2. Антикорупційна яка утримується американським коштом та бізнес не доїть та не знищує.
Американці розуміють що управління це в першу чергу контроль тому в них не так як в корупційній прокуратурі.
Додано: Суб 26 лип, 2025 20:01
Давай так
Ринкова економіка - баланс попиту/пропозиції - регулюються ЦІНАМИ
НЕринкова економіка - ціни регулюються можновладцями.
То про яку ДОРИНКОВУ економіку ти верзеш?
НЕРИНКОВІ - тільки економіки які пробували побудувати соціалізм(комунізм)...
При чому я наголошу
Соціалізм-це економіка ДЕРЖАВНОГО КАПІТАЛІЗМУ в якій відсутні РИНКОВІ МЕТОДИ регулювання ціни.
Так що йди почись ще трошки.
ПС
Є економіки які будують капіталізм з соціальним ухилом (Швеція /Норвегія) але навіть там ціни на ринку Держава не регулює(за виключенням алкоголю і тютюну)
Додано: Суб 26 лип, 2025 20:08
Рабів до раю не пускають!©
Он як?
І що, на це все закривають очі?
Ну тоді дехто "терпіли вдвАйнє"
Марсіани на Марсі😁
Це заклики до того, щоб укро-занзібарські воїни, які пів життя тренувались(на податки пересічних) для війни - пішли і підмінили на фронті вже поізносівшихся за 3+ роки комбайнерів/трактористів/баристів!
Додано: Суб 26 лип, 2025 20:13
Ну і вже тут всім полюбившийся Тарасик)) юрист-адвокат
Наприкінці ролику - Іво Бобул(!!!) рубанув правду-матку!!!
Сміливець!!!
А в самому кінці - внебрачна донька Флер!
І скажіть - що в маму не вдалась?!
Додано: Суб 26 лип, 2025 20:48
Успіх
Я можу замінити пілотів. Без проблем. Ти коли заміниш мийщиків снарядів і заряджаючих рації? Ніколи? Киця не пускає? Ну так завали іблєт. Ще раз питаю, до чого ти закликаєш своїми питаннями до військових «скільки ви будете це терпіти?»
Додано: Суб 26 лип, 2025 20:53
До. До капіталізму, соціалізму були економіки. Які теж ніхто не вважав ринковими.
То ти на питання не відповів. Що там за віконцем. Бо відповіді макнуть тебе в очвидне - де баланс тільки теоретично, а фактично надлишок товарів-послуг, виробників та конкуренція між виробниками. Що і є ознакою ринкової економіки на практиці. Що невідіма рука ринку на практиці гальмує добряче... тому і кризи... І навіть держрегулювання не є панацеєю порятунку.
На відміну від планової (соціалістичної). Де баланс зміщений в бік дефіциту товарів-послуг і конкурують споживачі)) за товари.
Суті ринкової економіки ти зрозуміти не спроможний..
Додано: Суб 26 лип, 2025 21:03
Саме так. Вже півтора лярда зарубали партнери.
Без партнерів обличчя і владців і сіромах будуть ну дуже скучні.
Додано: Суб 26 лип, 2025 21:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не плутай терміни
Можливо рабовласницький лад або феодалізм ніхто не називав ринковою економікою- але по факту в тому чи іншому вигляді вони такими були
Ціни РЕГУЛЮВАВ РИНОК
Тільки дурень який вважає що ЗНАЄ що таке економіка бо прочитав кілька книжок - може мене макати..
По тій простій причині що не в стані зрозуміти де він дурень
Розумний знає.
1 Найважче в житті створити свій капітал.
По тій простій причині що потрібно щоб були виконані ВСІ ТРИ необхідні економічні умови
а - треба вміти створити щось створити (створення пропозиції)
б - треба правильно створене продати (врахування попиту)
в - треба вміти накопичити різницю між вартістю створення і вартістю продажу (саме накопичення капіталу
2 Тепер про те що складніше
продати чи купити...
Відповідь на це питання лежить у визначенні в якій економічній системі ми знаходимось
Якщо ліберальній (мінімізація податків на виробництво) - то тоді надлишок товарів
Якщо в соціальній( максимізація податків з перерозподілом до бідних)- тоді надлишок грошей.
3 Знайди лекції іцкохі, там дуже просто і доступно навіть для тебе -пояснюється що таке економіка в розрізі...
Наприклад
Бюджет як правило 40% з якого половина йде на перерозподіл , а друга половина на інфраструктуру(дороги/садочки/охорона/медицина тощо)
Державний борг = збільшенню податків в наступних поколінь (добре якщо борг виник внаслідок створення виробничих потужностей, погано якщо просто проїли (те що сталось в совку)
Що йдуть суперечки про те чи варто оподатковувати багатство ?
Виявляється тільки країни північної Європи мають такі податки ( дуже складно адмініструвати)
Чи варто вводити ПДВ ? ( виявляється тільки країни Європи а також країни Латинської Америки які копіюють економічне законодавство Європи) використовують цей податок бо його використання передбачає будівництво ланцюжків в кого купив кому продав і так далі
В США/Азії такого податку немає, при чому
Країни які розвиваються потребують нижчого рівня оподаткування, тому та сама Азія в своєму Законодавстві про оподаткування відстає на 50 років від Європейського.
Що ЗАБОРОНЕНО копіювати чуже податкове законодавство якщо країна не вийшла на рівень який дозволяє цьому законодавству ефективно працювати..
І ще багато інших речей..
ПС
одна мене позабавила
Два америкоса провели дослідження в якому шукали параметер який людина не може змінити але згідно якого можна створити персональні моделі оподаткування привязані до цього параметру
Знайшли такий параметр.... - РІСТ
чим вища людина тим більше вона заробляє..
Тобто оподатковувати власність можна тим більшими відсотками чим вища людина..
Типу створили табличку - один аргумент розмір багатства, другий висота людини і на перетині отримали розмір оподаткування...
Тому все що ти читав про економіку авторів 19-20 століття-сьогодні вже настільки застаріло що не підходить навіть в Україні.
ПС
все що написано вище це вільний переказ слів американського професора економіки Каліфорнійського університету Олега Іцкохі.
Тому заявляючи що це маячня або єралашик- тобі прийдеться встати в позу проти професора економіки
як ти розумієш - після такого випадку твоє місце буде навіть не в палаті з наполеонами...
Додано: Суб 26 лип, 2025 21:20
То зразу так не можна було???
А як я ще в перший рік повномасштабки тут казав - "накуя знищувати наш цвіт нації? Невже не можна найняти добровольців з бідних країн?"
Так ту віжжали, як свині - "ніт, ніт, ніт!!! Як ти собі це уявляєш? Це - неможливо! І кошти на це потрібні...
Коротше, Успіх - у тебе три "ні", тож не мороч нам тут голову!"
Але!!!
Але чомусь, коли вже знищили майже весь ЦВІТ НАЦІЇ(!!!), НАЙКРАЩИХ ЛЮДЕЙ/ВОЇНІВ(!!!), то аж тепер взялись за пропозицію Успіха!
Як так?©
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