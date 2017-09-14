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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14550145511455214553>
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 19:32

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.

Бесконечно нельзя.
Создавать новые органы имеет смысл до тех пор, пока финансирование от тех, кто условием финансирования ставит создание этих органов, превышает расходы на финансирование этих органов.
Тут тоже работают законы бизнеса.

Честно говоря, не интересовался источниками финансирования.
А, действительно, "те" финансируют? Или всё же "за свои"?
Хотя тоже стоит подумать - они могут проводить политику "не совсем нужную" Украине (не имею ввиду правителей), даже если финансово выгодно.
А так можно и СБУ, и ГУР подчинить... кому-нибудь.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 лип, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 19:34

  flyman написав:.......
Хто платить, той і замовляє музику.
Це була вимога на шляху до ЄС.
А за свої, то за свої. Але тоді без скиглення "дайте неминайте".

Тут не поспоришь. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 19:47

  ЛАД написав:Что касается НАБУ, то, в общем, согласен с вами, но по другим причинам. Я плохо понимаю, зачем создавать каждый раз под новые задачи новые органы. Если решение не могут обеспечить существующие (т.к. они коррумпированы), то почему это смогут новые?
Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.

В Україні існує дві прокуратури.
1. Корупційна яка утримується на податки бизнесу який ця ж прокуратура доїть та знищує.
2. Антикорупційна яка утримується американським коштом та бізнес не доїть та не знищує.
Американці розуміють що управління це в першу чергу контроль тому в них не так як в корупційній прокуратурі.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 20:01

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція.
Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Це в якій з книжок ти знайшов подібну трактовку
якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане..
А поки наш теоретик шукає те що
ЙОМУСЯ СІ ЗДАЛО
А я приведу відповідь штучного інтелекту щоб мій опонент не міг мене голослівно звинуватити що я щось наєралашив
Огляд від ШІ
Ринок, як економічне поняття, - це система відносин між продавцями та покупцями, де відбувається купівля-продаж товарів і послуг, а також формування цін на них, в основі яких лежать попит і пропозиція. Це місце, де взаємодіють різні суб'єкти економіки: домашні господарства, фірми та держава.
Основні характеристики ринку як економічного поняття:

Місце зустрічі попиту та пропозиції:
Ринок - це місце, де зустрічаються бажання покупців (попит) та можливості продавців (пропозиція) щодо певних товарів і послуг.

Формування цін:
Через взаємодію попиту та пропозиції на ринку формуються ціни на товари та послуги, що є важливим сигналом для виробників та споживачів.
Регулювання економіки:
Ринок відіграє важливу роль у регулюванні економіки, оскільки через ціни та конкуренцію він стимулює виробників до ефективності та інновацій.
Суб'єкти ринку:
Основними суб'єктами ринку є домашні господарства (споживачі), фірми (виробники) та держава (регулятор).
Об'єкти ринку:
Об'єктами ринкових відносин є різноманітні товари та послуги, а також фактори виробництва (робоча сила, капітал, земля).
Види ринків:
Існують різні види ринків, наприклад, ринок товарів і послуг, ринок праці, фінансовий ринок, ринок нерухомості тощо.

То де тут про надлишок товарів?

Чудо, ти сам спробуй відповісти: чому ж тоді на оті доринкові економіки не казали, що ринкові??
Отже усе перелічене-вказане тобою було((((((((((
А ринкової економіки не було.

Треш.
Почни з абетки.

Й за віконце виглянь будь-де: що переважає пропозиція чи попит? Конкуренція між виробниками чи споживачі за товарами-послугами гоняються? І чому реклама двигун торгівлі?
В ринку. Ринковій економіці.
І як навіть пенси стали капіталістами -- прирощують свій капіталець.
Головне: що є проблемою - придбати якийсь товар-послугу чи приростити капіталець?
Давай так
Ринкова економіка - баланс попиту/пропозиції - регулюються ЦІНАМИ
НЕринкова економіка - ціни регулюються можновладцями.

То про яку ДОРИНКОВУ економіку ти верзеш?
НЕРИНКОВІ - тільки економіки які пробували побудувати соціалізм(комунізм)...
При чому я наголошу
Соціалізм-це економіка ДЕРЖАВНОГО КАПІТАЛІЗМУ в якій відсутні РИНКОВІ МЕТОДИ регулювання ціни.

Так що йди почись ще трошки.

ПС
Є економіки які будують капіталізм з соціальним ухилом (Швеція /Норвегія) але навіть там ціни на ринку Держава не регулює(за виключенням алкоголю і тютюну)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 20:08

Рабів до раю не пускають!©

  Banderlog написав:Кількість сзч вже вища ніж бойові втрати
Он як?
І що, на це все закривають очі?
Ну тоді дехто "терпіли вдвАйнє" ;)
Марсіани на Марсі😁
  Hotab написав:Це заклики до СЗЧ?
Це заклики до того, щоб укро-занзібарські воїни, які пів життя тренувались(на податки пересічних) для війни - пішли і підмінили на фронті вже поізносівшихся за 3+ роки комбайнерів/трактористів/баристів!
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 20:13

Ну і вже тут всім полюбившийся Тарасик)) юрист-адвокат



Наприкінці ролику - Іво Бобул(!!!) рубанув правду-матку!!!
Сміливець!!!

А в самому кінці - внебрачна донька Флер!
І скажіть - що в маму не вдалась?! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 20:48

Успіх
пішли і підмінили на фронті


Я можу замінити пілотів. Без проблем. Ти коли заміниш мийщиків снарядів і заряджаючих рації? Ніколи? Киця не пускає? Ну так завали іблєт. Ще раз питаю, до чого ти закликаєш своїми питаннями до військових «скільки ви будете це терпіти?»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 20:53

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Чудо, ти сам спробуй відповісти: чому ж тоді на оті доринкові економіки не казали, що ринкові??
Отже усе перелічене-вказане тобою було((((((((((
А ринкової економіки не було.

Треш.
Почни з абетки.

Й за віконце виглянь будь-де: що переважає пропозиція чи попит? Конкуренція між виробниками чи споживачі за товарами-послугами гоняються? І чому реклама двигун торгівлі?
В ринку. Ринковій економіці.
І як навіть пенси стали капіталістами -- прирощують свій капіталець.
Головне: що є проблемою - придбати якийсь товар-послугу чи приростити капіталець?
Давай так
Ринкова економіка - баланс попиту/пропозиції - регулюються ЦІНАМИ
НЕринкова економіка - ціни регулюються можновладцями.

То про яку ДОРИНКОВУ економіку ти верзеш?
НЕРИНКОВІ - тільки економіки які пробували побудувати соціалізм(комунізм)...
При чому я наголошу
Соціалізм-це економіка ДЕРЖАВНОГО КАПІТАЛІЗМУ в якій відсутні РИНКОВІ МЕТОДИ регулювання ціни.

Так що йди почись ще трошки.

ПС
Є економіки які будують капіталізм з соціальним ухилом (Швеція /Норвегія) але навіть там ціни на ринку Держава не регулює(за виключенням алкоголю і тютюну)

До. До капіталізму, соціалізму були економіки. Які теж ніхто не вважав ринковими.

То ти на питання не відповів. Що там за віконцем. Бо відповіді макнуть тебе в очвидне - де баланс тільки теоретично, а фактично надлишок товарів-послуг, виробників та конкуренція між виробниками. Що і є ознакою ринкової економіки на практиці. Що невідіма рука ринку на практиці гальмує добряче... тому і кризи... І навіть держрегулювання не є панацеєю порятунку.

На відміну від планової (соціалістичної). Де баланс зміщений в бік дефіциту товарів-послуг і конкурують споживачі)) за товари.

Суті ринкової економіки ти зрозуміти не спроможний..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 21:03

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.

Бесконечно нельзя.
Создавать новые органы имеет смысл до тех пор, пока финансирование от тех, кто условием финансирования ставит создание этих органов, превышает расходы на финансирование этих органов.
Тут тоже работают законы бизнеса.

Саме так. Вже півтора лярда зарубали партнери.
Реальний дефіцит України для покриття всіх військових і бюджетних витрат, який необхідно покривати коштом зовнішньої допомоги, у 2025−2026 роках становить близько $90 млрд щорічно. https://biz.nv.ua/ukr/finance/deficit-f ... 32616.html

Без партнерів обличчя і владців і сіромах будуть ну дуже скучні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До. До капіталізму, соціалізму були економіки. Які теж ніхто не вважав ринковими.
Не плутай терміни
Можливо рабовласницький лад або феодалізм ніхто не називав ринковою економікою- але по факту в тому чи іншому вигляді вони такими були
Ціни РЕГУЛЮВАВ РИНОК
  detroytred написав:То ти на питання не відповів. Що там за віконцем. Бо відповіді макнуть тебе в очвидне - де баланс тільки теоретично, а фактично надлишок товарів-послуг, виробників та конкуренція між виробниками. Що і є ознакою ринкової економіки на практиці. Що невідіма рука ринку на практиці гальмує добряче... тому і кризи... І навіть держрегулювання не є панацеєю порятунку.

На відміну від планової (соціалістичної). Де баланс зміщений в бік дефіциту товарів-послуг і конкурують споживачі)) за товари.

Суті ринкової економіки ти зрозуміти не спроможний..
Тільки дурень який вважає що ЗНАЄ що таке економіка бо прочитав кілька книжок - може мене макати..
По тій простій причині що не в стані зрозуміти де він дурень
Розумний знає.
1 Найважче в житті створити свій капітал.
По тій простій причині що потрібно щоб були виконані ВСІ ТРИ необхідні економічні умови
а - треба вміти створити щось створити (створення пропозиції)
б - треба правильно створене продати (врахування попиту)
в - треба вміти накопичити різницю між вартістю створення і вартістю продажу (саме накопичення капіталу
2 Тепер про те що складніше
продати чи купити...
Відповідь на це питання лежить у визначенні в якій економічній системі ми знаходимось
Якщо ліберальній (мінімізація податків на виробництво) - то тоді надлишок товарів
Якщо в соціальній( максимізація податків з перерозподілом до бідних)- тоді надлишок грошей.
3 Знайди лекції іцкохі, там дуже просто і доступно навіть для тебе -пояснюється що таке економіка в розрізі...
Наприклад
Бюджет як правило 40% з якого половина йде на перерозподіл , а друга половина на інфраструктуру(дороги/садочки/охорона/медицина тощо)
Державний борг = збільшенню податків в наступних поколінь (добре якщо борг виник внаслідок створення виробничих потужностей, погано якщо просто проїли (те що сталось в совку)
Що йдуть суперечки про те чи варто оподатковувати багатство ?
Виявляється тільки країни північної Європи мають такі податки ( дуже складно адмініструвати)
Чи варто вводити ПДВ ? ( виявляється тільки країни Європи а також країни Латинської Америки які копіюють економічне законодавство Європи) використовують цей податок бо його використання передбачає будівництво ланцюжків в кого купив кому продав і так далі
В США/Азії такого податку немає, при чому
Країни які розвиваються потребують нижчого рівня оподаткування, тому та сама Азія в своєму Законодавстві про оподаткування відстає на 50 років від Європейського.
Що ЗАБОРОНЕНО копіювати чуже податкове законодавство якщо країна не вийшла на рівень який дозволяє цьому законодавству ефективно працювати..
І ще багато інших речей..

ПС
одна мене позабавила
Два америкоса провели дослідження в якому шукали параметер який людина не може змінити але згідно якого можна створити персональні моделі оподаткування привязані до цього параметру
Знайшли такий параметр.... - РІСТ
чим вища людина тим більше вона заробляє..
Тобто оподатковувати власність можна тим більшими відсотками чим вища людина..
Типу створили табличку - один аргумент розмір багатства, другий висота людини і на перетині отримали розмір оподаткування...

Тому все що ти читав про економіку авторів 19-20 століття-сьогодні вже настільки застаріло що не підходить навіть в Україні.

ПС
все що написано вище це вільний переказ слів американського професора економіки Каліфорнійського університету Олега Іцкохі.
Тому заявляючи що це маячня або єралашик- тобі прийдеться встати в позу проти професора економіки
як ти розумієш - після такого випадку твоє місце буде навіть не в палаті з наполеонами...
budivelnik
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