Додано: Суб 26 лип, 2025 21:19

detroytred написав: До. До капіталізму, соціалізму були економіки. Які теж ніхто не вважав ринковими. До. До капіталізму, соціалізму були економіки. Які теж ніхто не вважав ринковими.

detroytred написав: То ти на питання не відповів. Що там за віконцем. Бо відповіді макнуть тебе в очвидне - де баланс тільки теоретично, а фактично надлишок товарів-послуг, виробників та конкуренція між виробниками. Що і є ознакою ринкової економіки на практиці. Що невідіма рука ринку на практиці гальмує добряче... тому і кризи... І навіть держрегулювання не є панацеєю порятунку.



На відміну від планової (соціалістичної). Де баланс зміщений в бік дефіциту товарів-послуг і конкурують споживачі)) за товари.



Суті ринкової економіки ти зрозуміти не спроможний.. То ти на питання не відповів. Що там за віконцем. Бо відповіді макнуть тебе в очвидне - де баланс тільки теоретично, а фактично надлишок товарів-послуг, виробників та конкуренція між виробниками. Що і є ознакою ринкової економіки на практиці. Що невідіма рука ринку на практиці гальмує добряче... тому і кризи... І навіть держрегулювання не є панацеєю порятунку.На відміну від планової (соціалістичної). Де баланс зміщений в бік дефіциту товарів-послуг і конкурують споживачі)) за товари.Суті ринкової економіки ти зрозуміти не спроможний..

Не плутай терміниМожливо рабовласницький лад або феодалізм ніхто не називав ринковою економікою- але по факту в тому чи іншому вигляді вони такими булиЦіни РЕГУЛЮВАВ РИНОКТільки дурень який вважає що ЗНАЄ що таке економіка бо прочитав кілька книжок - може мене макати..По тій простій причині що не в стані зрозуміти де він дуреньРозумний знає.1 Найважче в житті створити свій капітал.По тій простій причині що потрібно щоб були виконані ВСІ ТРИ необхідні економічні умовиа - треба вміти створити щось створити (створення пропозиції)б - треба правильно створене продати (врахування попиту)в - треба вміти накопичити різницю між вартістю створення і вартістю продажу (саме накопичення капіталу2 Тепер про те що складнішепродати чи купити...Відповідь на це питання лежить у визначенні в якій економічній системі ми знаходимосьЯкщо ліберальній (мінімізація податків на виробництво) - то тоді надлишок товарівЯкщо в соціальній( максимізація податків з перерозподілом до бідних)- тоді надлишок грошей.3 Знайди лекції іцкохі, там дуже просто і доступно навіть для тебе -пояснюється що таке економіка в розрізі...НаприкладБюджет як правило 40% з якого половина йде на перерозподіл , а друга половина на інфраструктуру(дороги/садочки/охорона/медицина тощо)Державний борг = збільшенню податків в наступних поколінь (добре якщо борг виник внаслідок створення виробничих потужностей, погано якщо просто проїли (те що сталось в совку)Що йдуть суперечки про те чи варто оподатковувати багатство ?Виявляється тільки країни північної Європи мають такі податки ( дуже складно адмініструвати)Чи варто вводити ПДВ ? ( виявляється тільки країни Європи а також країни Латинської Америки які копіюють економічне законодавство Європи) використовують цей податок бо його використання передбачає будівництво ланцюжків в кого купив кому продав і так даліВ США/Азії такого податку немає, при чомуКраїни які розвиваються потребують нижчого рівня оподаткування, тому та сама Азія в своєму Законодавстві про оподаткування відстає на 50 років від Європейського.Що ЗАБОРОНЕНО копіювати чуже податкове законодавство якщо країна не вийшла на рівень який дозволяє цьому законодавству ефективно працювати..І ще багато інших речей..ПСодна мене позабавилаДва америкоса провели дослідження в якому шукали параметер який людина не може змінити але згідно якого можна створити персональні моделі оподаткування привязані до цього параметруЗнайшли такий параметр.... - РІСТчим вища людина тим більше вона заробляє..Тобто оподатковувати власність можна тим більшими відсотками чим вища людина..Типу створили табличку - один аргумент розмір багатства, другий висота людини і на перетині отримали розмір оподаткування...Тому все що ти читав про економіку авторів 19-20 століття-сьогодні вже настільки застаріло що не підходить навіть в Україні.ПСвсе що написано вище це вільний переказ слів американського професора економіки Каліфорнійського університету Олега Іцкохі.Тому заявляючи що це маячня або єралашик- тобі прийдеться встати в позу проти професора економікияк ти розумієш - після такого випадку твоє місце буде навіть не в палаті з наполеонами...