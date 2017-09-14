ЛАД написав:Что касается НАБУ, то, в общем, согласен с вами, но по другим причинам. Я плохо понимаю, зачем создавать каждый раз под новые задачи новые органы. Если решение не могут обеспечить существующие (т.к. они коррумпированы), то почему это смогут новые? Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.
В Україні існує дві прокуратури. 1. Корупційна яка утримується на податки бизнесу який ця ж прокуратура доїть та знищує. 2. Антикорупційна яка утримується американським коштом та бізнес не доїть та не знищує. Американці розуміють що управління це в першу чергу контроль тому в них не так як в корупційній прокуратурі.
Так я не возражаю. Но тогда пусть уже всё управление на себя берут. А ещё лучше принимают нас в качестве 51 штата или хотя бы "неинкорпорированной организованной территории" как Пуэрто-Рико.
ЛАД написав:На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
На Западє це де саме? Бо в основному- ні, дивлячись яка сім`я, оренда чи своє шось.
Везде. Давайте не будем придираться. У каждого своё понимание "приличного уровня жизни". Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью.
Так, на підставі даних, зібраних Стокгольмським інститутом дослідження проблем миру, складено топ країн світу за рівнем військових витрат у 2024 році. Перша десятка виглядає наступним чином:
США – 997 мільярдів доларів; Китай – 313 мільярдів; Росія – 149 мільярдів; Німеччина – 88 мільярдів; Індія – 86 мільярдів; Велика Британія – 82 мільярди; Саудівська Аравія – 80 мільярдів; Україна – 64 мільярди; Франція – 64 мільярди; Японія – 55 мільярдів. Усі країни першої десятки наростили свої витрати на оборону порівняно з 2020 роком. Найбільше – Україна (+838%) та Росія (+126%), найменше – Японія (+3%), Франція (+10%) та Китай (+10%). https://t.me/Crimeanwind/83520
ЛАД написав:На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
На Западє це де саме? Бо в основному- ні, дивлячись яка сім`я, оренда чи своє шось.
Везде. Давайте не будем придираться. У каждого своё понимание "приличного уровня жизни". Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью. Или вы сомневаетесь, что рабочий в Европе живёт лучше, чем рабочий в Украине?
ЛАД написав:На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
На Западє це де саме? Бо в основному- ні, дивлячись яка сім`я, оренда чи своє шось.
Везде. Давайте не будем придираться. У каждого своё понимание "приличного уровня жизни". Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью.
Ви особисто колись були на Заході? Не кажучи вже за жили, працювали. Дуже різні країни з різними умовами, можливостями. Плюс різні сім`ї.
ЛАД написав:Что касается НАБУ, то, в общем, согласен с вами, но по другим причинам. Я плохо понимаю, зачем создавать каждый раз под новые задачи новые органы. Если решение не могут обеспечить существующие (т.к. они коррумпированы), то почему это смогут новые? Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.
В Україні існує дві прокуратури. 1. Корупційна яка утримується на податки бизнесу який ця ж прокуратура доїть та знищує. 2. Антикорупційна яка утримується американським коштом та бізнес не доїть та не знищує. Американці розуміють що управління це в першу чергу контроль тому в них не так як в корупційній прокуратурі.
Так я не возражаю. Но тогда пусть уже всё управление на себя берут. А ещё лучше принимают нас в качестве 51 штата или хотя бы "неинкорпорированной организованной территории" как Пуэрто-Рико.
Соскіна наслухалися? Він останнім часом просуває цю ідею
_hunter написав:Велкам ту зе реал волд! -- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...
По які по "ці причині"? ...
Я же там ниже где-то объяснял: один и тот-же отдел, одна и та же должность, одна "работа". А ЗП - разные. Иногда - сильно. И как раз да - часто бывает, что новичек сходу умудряется договориться о большей ЗП, чем какой-то "старожил" - пару десятилетий сидящий "на попе ровно" в том отделе...
Это очень плохо, потому что в обществе культивируется ушлость, и в результате общество не способно к системному производству чего бы то ни было (привет разговорам про сотни зенитных дронов и т.п.) - потому что ушлые не способны сидеть и годами шлифовать мастерство - их дело урвал тут, урвал там, и свалил по быстрому урвать где-то еще.
fler написав:Так, на підставі даних, зібраних Стокгольмським інститутом дослідження проблем миру, складено топ країн світу за рівнем військових витрат у 2024 році. Перша десятка виглядає наступним чином:
США – 997 мільярдів доларів; Китай – 313 мільярдів; Росія – 149 мільярдів; Німеччина – 88 мільярдів; Індія – 86 мільярдів; Велика Британія – 82 мільярди; Саудівська Аравія – 80 мільярдів; Україна – 64 мільярди; Франція – 64 мільярди; Японія – 55 мільярдів. Усі країни першої десятки наростили свої витрати на оборону порівняно з 2020 роком. Найбільше – Україна (+838%) та Росія (+126%), найменше – Японія (+3%), Франція (+10%) та Китай (+10%). https://t.me/Crimeanwind/83520
ось що малось на увазі, коли обіцяли "другу Францію"