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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 лип, 2025 22:38
Успіх написав:
Ну, якщо вже і сни труть на вечір, то пішов я тоді спати...
На добраніч!
На добраніч терпілам з обох таборів
Це убоге скористалось хворою дружиною, а тепер підстрікає до злочинів тих, у кого такої опції нема. «Хоть поржом, хужє не будєт»
Яке ж воно кончене..
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Додано: Суб 26 лип, 2025 22:41
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Додано: Суб 26 лип, 2025 22:50
_hunter написав:
На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...
Шта? Паяли когда-то что-то? Я как-то паял детский дрон и замкнул случайно контакты (дорожки на плате) что в последующем при запуске привело к термическому разгону литиевой батареи, та еще тема. Хотя паяльник держать умею, ну спешил видимо, и вообще там размеры не для ручной пайки. А человек без подготовки и оборудования не сможет даже поменять батарею в своем телефоне, а то и даже открыть его не сможет. И это физический аспект работы. А есть еще и юридический - это когда дрон упадет и взорвется прямо на старте и полномочные органы потом зададут вопрос "а кто как его делал, кто учил того кто делал, кто допустил к работе того кто делал, кто проверял изделие, кто допустил его в эксплуатацию, на основании каких документов, и кто из них ответит за смерть оператора". И к этому всему еще прикладывается мотивационный аспект - речь же выше если не ошибаюсь была чтоб на это все ставить ухилянтов в качестве "трудовой мобилизации"
?
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