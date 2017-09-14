Додано: Суб 26 лип, 2025 22:50

_hunter написав: На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже... На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...

Шта? Паяли когда-то что-то? Я как-то паял детский дрон и замкнул случайно контакты (дорожки на плате) что в последующем при запуске привело к термическому разгону литиевой батареи, та еще тема. Хотя паяльник держать умею, ну спешил видимо, и вообще там размеры не для ручной пайки. А человек без подготовки и оборудования не сможет даже поменять батарею в своем телефоне, а то и даже открыть его не сможет. И это физический аспект работы. А есть еще и юридический - это когда дрон упадет и взорвется прямо на старте и полномочные органы потом зададут вопрос "а кто как его делал, кто учил того кто делал, кто допустил к работе того кто делал, кто проверял изделие, кто допустил его в эксплуатацию, на основании каких документов, и кто из них ответит за смерть оператора". И к этому всему еще прикладывается мотивационный аспект - речь же выше если не ошибаюсь была чтоб на это все ставить ухилянтов в качестве "трудовой мобилизации"