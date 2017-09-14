З іншого боку три сценарії від Ходжеса: 1. Найкращий: За словами Годжеса, найкращим сценарієм є активізація підтримки з боку Заходу, зокрема США. Він підкреслив, що перемога України над Росією відповідає інтересам Заходу не з милосердя, а тому, що це допоможе західним економікам, відновить постачання продовольства та енергії, що вплине на ціни. У цьому сценарії Україна буде на достатньо сильній позиції, а Росія існуватиме в межах своїх кордонів.
2. Найменш імовірним, але найгіршим сценарієм, на думку Годжеса, є втрата політичної волі та втома серед українців, Європи, США та Канади. У такому випадку Росія не лише поглине тисячі українських військових, змусивши їх вступити до російської армії, а й незабаром почне готуватися до вторгнення в Молдову або навіть у країну НАТО, таку як Латвія.
3. Найбільш імовірним сценарієм Годжес назвав «сценарій посередині», за якого ситуація через рік залишатиметься подібною до нинішньої, якщо тільки не відбудуться якісь дійсно значущі зовнішні зміни. Він зазначив, що важко уявити швидкі зовнішні зміни, такі як повний занепад економіки Росії або щось, що трапиться з Путіним, хоча висловив надію, що це може статися. https://varta1.com.ua/news/ben-hodzes-o ... 97866.html
Ой+ написав:знижує стимули надриватися, часто і ті, що на соціалці сидять, то вже мають достатньо.
ИМХО проблема зовсім не в тому, а в тому як переводят із соціалки на зарплату: зазвичай там просто відміняють всю соціалку, а на роботі з мінімалкою отримуєш стільки ж як було соціалки, або іноді і менше (якщо посписують на всякі страховки, які раніше були безкоштовно). потрібно плавний перехід: скажімо якщо соціалка рівна "чистій мінімалці", то переході на роботу плавно зменшувати її, скажімо до мінімалки доплачувати ще на пів мінімалки соц. допомоги...
_hunter написав:На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...
Шта? Паяли когда-то что-то? ...... кто из них ответит за смерть оператора". И к этому всему еще прикладывается мотивационный аспект - речь же выше если не ошибаюсь была чтоб на это все ставить ухилянтов в качестве "трудовой мобилизации" ?
Паял. Как раз дроны - бывший коллега "подсадил". А предыдущий "раз" в глубоком детстве в "дворце пионеров" был...
Ой+ написав:знижує стимули надриватися, часто і ті, що на соціалці сидять, то вже мають достатньо.
ИМХО проблема зовсім не в тому, а в тому як переводят із соціалки на зарплату: зазвичай там просто відміняють всю соціалку, а на роботі з мінімалкою отримуєш стільки ж як було соціалки, або іноді і менше (якщо посписують на всякі страховки, які раніше були безкоштовно). потрібно плавний перехід: скажімо якщо соціалка рівна "чистій мінімалці", то переході на роботу плавно зменшувати її, скажімо до мінімалки доплачувати ще на пів мінімалки соц. допомоги...
Ну і такий нюанс є. Цікаве найближче майбутнє. Китай зараз масово переводить управління різними процесами і шкіряними мішками на ШІ, та і на Заході також подібні тенденції прослідковуються. В достатньо близькій перспективі може новий розклад домінувати: власник рівня мультимільярдерів - ШІ - кінцеві виконавці техніка і люди, а б-ть гомо сапієнс і не дуже на всілякій соціалці. Тому як оптимізувати соціалку може стати вельми глобальним питанням.
ЛАД написав:Везде. Давайте не будем придираться. У каждого своё понимание "приличного уровня жизни". Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью. Или вы сомневаетесь, что рабочий в Европе живёт лучше, чем рабочий в Украине?
До війни - робітник так. Все інше - думати треба скрізь. Зараз розцінки сантехніків, плиточників, електриків в Києві на рівні Берліна. Якщо викликати в передмістя (через блок пости) то вище Цюриха.
Тобто, ви обоє(військові!!!) - навіть не сперечаєтесь з тим, що і оцей мітинг - організований/спланований?
Тобто, такого взагалі/в природі не існує, щоб народ "просто вийшов на мітинг"? (як от буває закордоном, коли десь зарплату затримали, чи якийсь схожий ПУСТЯК!)
буває, Успіх, буває. у Франції це взагалі національна забава але в таких країнах, як ми - які ще на роздоріжжі, дуже багато тих, хто починає доводити що влада народу це фікція - тому якщо при владі якийсь автократи, то це не так й погано, це лише інша форма правління (хоча це не так). тих, хто робить це за гроші, ще можна зрозуміти - а інших, як корисними ідіотами й не назвеш