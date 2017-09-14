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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14555145561455714558>
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:45

  Успіх написав:
  moveton написав:Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие - вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...




Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство! :lol:
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного? :D
вводяться європейські правила, скоро бобуа елої прикрутять піші прогулки лісами) привик лазити де не попадя без ліцензії)))
https://youtu.be/D3BCYvuyiAE?feature=shared
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:45

  Успіх написав:
  moveton написав:Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие - вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...

Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство! :lol:
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного? :D

а що додавати? маячня й є маячня 8)

upd й перекличка "професійних" критиків України. які нічого не роблять, але мають думки про все - й ця думка, яке диво, лише погана :D
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лип, 2025 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:47

  Успіх написав:
  moveton написав:Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие - вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...




Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство! :lol:
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного? :D


flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:47

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую

А чого Ви ще не в окопах на нулі? Може покажете спочатку приклад як треба?
Вы вчера сами писали о необходимости введения налогов на выехавших за границу в пользу Украины.
Что со вчерашнего дня изменилось? До вас дошло, что такой налог очень легко снять именно с вас?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:48

  Успіх написав:
  moveton написав:Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие - вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...




Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство! :lol:
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного? :D

Могу добавить географии, расширив ее до всего шарика 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:52

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  moveton написав:Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие - вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...

Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство! :lol:
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного? :D

а що додавати? маячня й є маячня 8)
чого ж маячня? От допустим маєш ти єврики лишні то де їх вигідніше тримати в укр банку чи румунському?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:52

За крок до перевороту думок©

  UA написав:Все інше - думати треба скрізь.
Зараз розцінки сантехніків, плиточників, електриків в Києві на рівні Берліна.
Якщо викликати в передмістя (через блок пости) то вище Цюриха.
😁😁😁
Значить блогер-плиточник в ютубчику правду говорив: "якщо плиточник-НЕпрофесіонал, то такі плиточники кажуть, що якщо 5Кгрн/день не заробив, то день пропав! А плиточники-ПРОФІ кажуть, якщо в них 10К/день..."

То беремо калькулятор будівельника і дивимось на П'ЯТИ-денний робочий графік таких плиточників:
У першому варіанті - 5К х 22дні = 110 000грн/міс!
У другому, відповідно - 220 000грн!!!

Тож виходить, що плиточники працюють на передку!!!😅😁😁😁

Шах і мат!©🔥🔥🔥
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:57

  Сибарит написав:
  Успіх написав:
  moveton написав:Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие - вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...

Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство! :lol:
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного? :D

Могу добавить географии, расширив ее до всего шарика 😁

Шарик, пока Маск расчехляется - так просто не поменять, в отличии от...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 12:03

за крок до перевороту думок: дур

  Shaman написав:
  Успіх написав:Banderlog
Сибарит

Тобто, ви обоє(військові!!!) - навіть не сперечаєтесь з тим, що і оцей мітинг - організований/спланований? ;)

Тобто, такого взагалі/в природі не існує, щоб народ "просто вийшов на мітинг"?
(як от буває закордоном, коли десь зарплату затримали, чи якийсь схожий ПУСТЯК!) :mrgreen:

буває, Успіх, буває. у Франції це взагалі національна забава :lol: але в таких країнах, як ми - які ще на роздоріжжі, дуже багато тих, хто починає доводити що влада народу це фікція - тому якщо при владі якийсь автократи, то це не так й погано, це лише інша форма правління (хоча це не так). тих, хто робить це за гроші, ще можна зрозуміти - а інших, як корисними ідіотами й не назвеш 8)

за крок до перевороту думок (ось така молодь, іншої у нас для вас нема)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лип, 2025 12:04, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 12:03

  Успіх написав:Тож виходить, що плиточники працюють на передку!!!😅😁😁😁

Хватит завидовать. Займитесь чем-нибудь.
Например, пойдите на курсы бухгалтеров. Тогда Вы сможете заниматься любимым делом (считать чужие деньги) не даром.
Сибарит
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