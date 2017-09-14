Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Нед 27 лип, 2025 11:45
Успіх написав: moveton написав:
Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие -
вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...
Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство!
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного?
вводяться європейські правила, скоро бобуа елої прикрутять піші прогулки лісами) привик лазити де не попадя без ліцензії)))
https://youtu.be/D3BCYvuyiAE?feature=shared
Banderlog
Повідомлень: 3245
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
Профіль
1
1
Додано: Нед 27 лип, 2025 11:45
Успіх написав: moveton написав:
Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие -
вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...
Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство!
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного?
а що додавати? маячня й є маячня
upd
й перекличка "професійних" критиків України. які нічого не роблять, але мають думки про все - й ця думка, яке диво, лише погана
Востаннє редагувалось
Shaman
в Нед 27 лип, 2025 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 9161
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
Профіль
1
3
5
Додано: Нед 27 лип, 2025 11:47
Успіх написав: moveton написав:
Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие -
вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...
Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство!
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного?
flyman
Повідомлень: 40179
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2849 раз.
Профіль
1
3
Додано: Нед 27 лип, 2025 11:47
BIGor написав: fox767676 написав:
Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую
А чого Ви ще не в окопах на нулі? Може покажете спочатку приклад як треба?
Вы вчера сами писали о необходимости введения налогов на выехавших за границу в пользу Украины.
Что со вчерашнего дня изменилось? До вас дошло, что такой налог очень легко снять именно с вас?
ЛАД
2
Повідомлень: 35452
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Нед 27 лип, 2025 11:48
Успіх написав: moveton написав:
Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие -
вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...
Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство!
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного?
Могу добавить географии, расширив ее до всего шарика 😁
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 8643
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6464 раз.
Подякували: 21604 раз.
Профіль
132
82
38
2
Додано: Нед 27 лип, 2025 11:52
Shaman написав: Успіх написав: moveton написав:
Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие -
вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...
Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство!
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного?
а що додавати? маячня й є маячня
чого ж маячня? От допустим маєш ти єврики лишні то де їх вигідніше тримати в укр банку чи румунському?
Banderlog
Повідомлень: 3245
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
Профіль
1
1
Додано: Нед 27 лип, 2025 11:52
UA написав:
Все інше - думати треба скрізь.
Зараз розцінки сантехніків, плиточників, електриків в Києві на рівні Берліна.
Якщо викликати в передмістя (через блок пости) то вище Цюриха.
😁😁😁
Значить блогер-плиточник в ютубчику правду говорив: "якщо плиточник-НЕпрофесіонал, то такі плиточники кажуть, що якщо 5Кгрн/день не заробив, то день пропав! А плиточники-ПРОФІ кажуть, якщо в них 10К/день..."
То беремо калькулятор будівельника і дивимось на П'ЯТИ-денний робочий графік таких плиточників:
У першому варіанті - 5К х 22дні = 110 000грн/міс!
У другому, відповідно - 220 000грн!!!
Тож виходить, що плиточники працюють на передку!!!😅😁😁😁
Шах і мат!©🔥🔥🔥
Успіх
Повідомлень: 8408
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
Профіль
4
8
1
5
Додано: Нед 27 лип, 2025 11:57
Сибарит написав: Успіх написав: moveton написав:
Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие -
вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...
Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство!
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного?
Могу добавить географии, расширив ее до всего шарика 😁
Шарик, пока Маск расчехляется - так просто не поменять, в отличии от...
_hunter
Повідомлень: 10126
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 27 лип, 2025 12:03
Shaman написав: Успіх написав: Banderlog Сибарит
Тобто, ви обоє(військові!!!) - навіть не сперечаєтесь з тим, що і оцей мітинг - організований/спланований?
Тобто, такого взагалі/в природі не існує, щоб народ "просто вийшов на мітинг"?
(як от буває закордоном, коли десь зарплату затримали, чи якийсь схожий ПУСТЯК!)
буває, Успіх, буває. у Франції це взагалі національна забава
але в таких країнах, як ми - які ще на роздоріжжі, дуже багато тих, хто починає доводити що влада народу це фікція - тому якщо при владі якийсь автократи, то це не так й погано, це лише інша форма правління (хоча це не так). тих, хто робить це за гроші, ще можна зрозуміти - а інших, як корисними ідіотами й не назвеш
за крок до перевороту думок (ось така молодь, іншої у нас для вас нема)
Востаннє редагувалось
flyman
в Нед 27 лип, 2025 12:04, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 40179
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2849 раз.
Профіль
1
3
Додано: Нед 27 лип, 2025 12:03
Успіх написав:
Тож виходить, що плиточники працюють на передку!!!😅😁😁😁
Хватит завидовать. Займитесь чем-нибудь.
Например, пойдите на курсы бухгалтеров. Тогда Вы сможете заниматься любимым делом (считать чужие деньги) не даром.
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 8643
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6464 раз.
Подякували: 21604 раз.
Профіль
132
82
38
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
33
111068
1493
291982
6076
955796