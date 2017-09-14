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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1455714558145591456014561>
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:11

  Letusrock написав:
  Shaman написав:але людина, яка працює повний день в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю.

Трошки маячню написав - повний день не є достатньою умовою "не думати як прокормити".
не хочеш порівняти зарплату медсестри яка працює повний день в держ.лікарні (!) десь в провінції України і так само в провінції Чехії чи Австрії.
А як щодо рядових працівниць всяких собесів, укрпошт чи пенс.фондів?
P.S. Я в курсі що їм "треба підійти до дзеркала і стати будівельниками"(с). Але тоді доведеться розігнати 2/3 шкіл, лікарень та іншої соц.інфраструктури, бо працювати там буде нікому

ще один маніпулянт. по-перше, питань, що якщо людина вміє працювати й працює за гроші в приватному секторі - то тоді вистачить, вже немає? менше 40 зараз навіть не обговорюється. це у великих містах. в райцентрах інші рівні не знаю, але на їжу все одно вистачить.

з державною сферою біда. з одного боку навіть міністрам вважається платити 100 т грн - це багато (є такі персонажі й на форумі), то рядові посадовці сидять на мінімалці. але ж якось працюють. була колись історія, коли медсестра бідкалася на застоллі з родичами, що мала зп й навіть субсидія не допомагає. а потім почалося - а за крапельниці, а за уколи, а за догляд? й коли набігла вся сума - то вердикт був - ти з такими грошима ще й субсидію оформила? я не кажу, що це добре - але це реалії, зараз це працює саме так. що з цим робити - це складне питання, треба рухатися вперед, й одна з умов руху вперед - зменшення популізму, інакше не буде.

з іншого боку - податки платимо як в Європі? чи жалімся, що й ФОП - це дуже багато? але скільки сліз про бідну долю державних працівників - або труси, або хрестик... спочатку податки, потім пристойні зп в держ секторі (після його скорочення). й навіть на Заході цей вибір є - стабільна зп, але відносно невелика. або велика зп, але в приватному секторі без гарантій...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:16

  Schmit написав:

1. Не знаю випадку коли слідчий суддя відмовив слідству.
Ухвала слідчого судді в умовах ЗЕландії це формальність, але! Лишається документальний слід.
2. Моделюємо ситуацію. Опера а можливо псеівдо "Опера" вломились, взяли 10 000 доларів, ювелірні прикраси та свалили.
Іди доказуй.... :mrgreen:
Тим хто не може виїхати, рекомендую двері 4 - 5 класу взломостійкосі.
Ну і серьезну схованку, а не під матрасом.
Тримайтеся.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:17

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
От допустим маєш ти єврики лишні то де їх вигідніше тримати в укр банку чи румунському?

в швейцарському. якщо вистачить - бо кажуть, що й 1 млн малувато, треба хоча б 10

якщо ми кажемо загалом, то інвестиції треба диверсифікувати. й вигідніше до речі тримати в українському банку

інвестувати треба в бізнес - або свій, або чужий. чого в Україні немає, так це інструменту інвестицій в чужий бізнес - ринку акцій. але зараз й закордонний ринок акцій трохи зламався, тому це вже не так критично
до швейцарського я не доріс. За акції і бізнеси не треба нам заговорювати зуби. Питання просте де вигідніше тримати депозит в євро в румунії чи в україні? І ти як завше збрехав)

про бізнес - це реальна порада. якщо тобі треба відповісти лише на просте питання про депозити в євро, де вигідніше в Україні чи в Румунії, - то відповідь - не знаю. припускаю, що в Україні має бути вигідніше. якщо ти знаєш якийсь банк, який дає в Румунії високі відсотки - то це румунський банк? чи ще й циганський? :lol: поділись з форумчанами - тут завжди питання, куди вкласти гроші

про збрехав - ти ж розумієш, що ти накидаєш? чи без демагогії ніяк? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:31

  UA написав:
  Schmit написав:

1. Не знаю випадку коли слідчий суддя відмовив слідству.
Ухвала слідчого судді в умовах ЗЕландії це формальність, але! Лишається документальний слід.
2. Моделюємо ситуацію. Опера а можливо псеівдо "Опера" вломились, взяли 10 000 доларів, ювелірні прикраси та свалили.
Іди доказуй.... :mrgreen:
Тим хто не може виїхати, рекомендую двері 4 - 5 класу взломостійкосі.
Ну і серьезну схованку, а не під матрасом.
Тримайтеся.

без дозволу суду, але при наявності ОБГРУНТОВАНИХ підозр. якби в поліції були б лише такі як ти - то так, треба було б хвилюватися. але ж багато кого, й тебе теж - викинули на мороз (тому й бісишся - недостатньо встиг прикупити кавалірок). тому рухаємося далі. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:32

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  fox767676 написав:Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую

А чого Ви ще не в окопах на нулі? Може покажете спочатку приклад як треба?
Вы вчера сами писали о необходимости введения налогов на выехавших за границу в пользу Украины.
Что со вчерашнего дня изменилось? До вас дошло, что такой налог очень легко снять именно с вас?

Почитай уважніше шевеля губами, брешеш і не червонієш. Я такого взагалі не писав.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:42

  Shaman написав:
  UA написав:
  Schmit написав:

1. Не знаю випадку коли слідчий суддя відмовив слідству.
Ухвала слідчого судді в умовах ЗЕландії це формальність, але! Лишається документальний слід.
2. Моделюємо ситуацію. Опера а можливо псеівдо "Опера" вломились, взяли 10 000 доларів, ювелірні прикраси та свалили.
Іди доказуй.... :mrgreen:
Тим хто не може виїхати, рекомендую двері 4 - 5 класу взломостійкосі.
Ну і серьезну схованку, а не під матрасом.
Тримайтеся.

без дозволу суду, але при наявності ОБГРУНТОВАНИХ підозр. ......

Проходили ж уже: «Нет оснований не доверять инспектору ГИБДД»...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:42

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Тож виходить, що плиточники працюють на передку!!!😅😁😁😁

Хватит завидовать. Займитесь чем-нибудь.
Например, пойдите на курсы бухгалтеров. Тогда Вы сможете заниматься любимым делом (считать чужие деньги) не даром.

Огінь. Хтось туповатому лінивому 8-класнику вказав його місце.
Все розказує, де скільки платять, заслужено чи ні. Чи дорого йому продають кабачки з помідорами.
Кому, як не 8-класній освіті вирощувати ті кабачки, пробивати від тампонів каналізацію, а не розказувати скільки це має коштувати, 😅
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:44

  Успіх написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Тож виходить, що плиточники працюють на передку!!!😅😁😁😁

Хватит завидовать. Займитесь чем-нибудь.
Например, пойдите на курсы бухгалтеров. Тогда Вы сможете заниматься любимым делом (считать чужие деньги) не даром.

Тут не про заздрість, а про те - що плиточнику легше/краще дати хабаря людоловам :mrgreen:
Яка мотивація у плиточника піти на фронт?
Плиточнику краще покласти плитку, ніж "душу й тіло"! :lol:

Якщо у плиточника все "оптимізовано", то для держави користі мало.
А ось цікаво коли такий собі ФОП, валюта, все офіційно, на рахунок заходить більше грошей, ніж у успішного супер-плиточника, то для держави виявилось теж користі мало.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:46

  Shaman написав:
  UA написав:1. Не знаю випадку коли слідчий суддя відмовив слідству.
Ухвала слідчого судді в умовах ЗЕландії це формальність, але! Лишається документальний слід.
2. Моделюємо ситуацію. Опера а можливо псеівдо "Опера" вломились, взяли 10 000 доларів, ювелірні прикраси та свалили.
Іди доказуй.... :mrgreen:
Тим хто не може виїхати, рекомендую двері 4 - 5 класу взломостійкосі.
Ну і серьезну схованку, а не під матрасом.
Тримайтеся.

без дозволу суду, але при наявності ОБГРУНТОВАНИХ підозр. якби в поліції були б лише такі як ти - то так, треба було б хвилюватися. але ж багато кого, й тебе теж - викинули на мороз (тому й бісишся - недостатньо встиг прикупити кавалірок). тому рухаємося далі. 8)

Це дурість, тупість, необізнаність чи самообман?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:49

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  UA написав:1. Не знаю випадку коли слідчий суддя відмовив слідству.
Ухвала слідчого судді в умовах ЗЕландії це формальність, але! Лишається документальний слід.
2. Моделюємо ситуацію. Опера а можливо псеівдо "Опера" вломились, взяли 10 000 доларів, ювелірні прикраси та свалили.
Іди доказуй.... :mrgreen:
Тим хто не може виїхати, рекомендую двері 4 - 5 класу взломостійкосі.
Ну і серьезну схованку, а не під матрасом.
Тримайтеся.

без дозволу суду, але при наявності ОБГРУНТОВАНИХ підозр. ......

Проходили ж уже: «Нет оснований не доверять инспектору ГИБДД»...

в Німеччині так само спілкуєтесь з поліціянтами як в Україні? чи вже звик jawohl mein Herr? ;)
Shaman
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  #<1 ... 1455714558145591456014561>
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