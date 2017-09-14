|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:11
Letusrock написав: Shaman написав:
але людина, яка працює повний день
в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю.
Трошки маячню написав - повний день не є достатньою умовою "не думати як прокормити".
не хочеш порівняти зарплату медсестри яка працює повний день в держ.лікарні (!) десь в провінції України і так само в провінції Чехії чи Австрії.
А як щодо рядових працівниць всяких собесів, укрпошт чи пенс.фондів?
P.S. Я в курсі що їм "треба підійти до дзеркала і стати будівельниками"(с). Але тоді доведеться розігнати 2/3 шкіл, лікарень та іншої соц.інфраструктури, бо працювати там буде нікому
ще один маніпулянт. по-перше, питань, що якщо людина вміє працювати й працює за гроші в приватному секторі - то тоді вистачить, вже немає? менше 40 зараз навіть не обговорюється. це у великих містах. в райцентрах інші рівні не знаю, але на їжу все одно вистачить.
з державною сферою біда. з одного боку навіть міністрам вважається платити 100 т грн - це багато (є такі персонажі й на форумі), то рядові посадовці сидять на мінімалці. але ж якось працюють. була колись історія, коли медсестра бідкалася на застоллі з родичами, що мала зп й навіть субсидія не допомагає. а потім почалося - а за крапельниці, а за уколи, а за догляд? й коли набігла вся сума - то вердикт був - ти з такими грошима ще й субсидію оформила? я не кажу, що це добре - але це реалії, зараз це працює саме так. що з цим робити - це складне питання, треба рухатися вперед, й одна з умов руху вперед - зменшення популізму, інакше не буде.
з іншого боку - податки платимо як в Європі? чи жалімся, що й ФОП - це дуже багато? але скільки сліз про бідну долю державних працівників - або труси, або хрестик... спочатку податки, потім пристойні зп в держ секторі (після його скорочення). й навіть на Заході цей вибір є - стабільна зп, але відносно невелика. або велика зп, але в приватному секторі без гарантій...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9173
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 769 раз.
- Подякували: 1628 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:16
Schmit написав:
1. Не знаю випадку коли слідчий суддя відмовив слідству.
Ухвала слідчого судді в умовах ЗЕландії це формальність, але! Лишається документальний слід.
2. Моделюємо ситуацію. Опера а можливо псеівдо "Опера" вломились, взяли 10 000 доларів, ювелірні прикраси та свалили.
Іди доказуй....
Тим хто не може виїхати, рекомендую двері 4 - 5 класу взломостійкосі.
Ну і серьезну схованку, а не під матрасом.
Тримайтеся.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9548
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2342 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:17
Banderlog написав: Shaman написав:
От допустим маєш ти єврики лишні то де їх вигідніше тримати в укр банку чи румунському?
в швейцарському. якщо вистачить - бо кажуть, що й 1 млн малувато, треба хоча б 10
якщо ми кажемо загалом, то інвестиції треба диверсифікувати. й вигідніше до речі тримати в українському банку
інвестувати треба в бізнес - або свій, або чужий. чого в Україні немає, так це інструменту інвестицій в чужий бізнес - ринку акцій. але зараз й закордонний ринок акцій трохи зламався, тому це вже не так критично
до швейцарського я не доріс. За акції і бізнеси не треба нам заговорювати зуби. Питання просте де вигідніше тримати депозит в євро в румунії чи в україні? І ти як завше збрехав)
про бізнес - це реальна порада. якщо тобі треба відповісти лише на просте питання про депозити в євро, де вигідніше в Україні чи в Румунії, - то відповідь - не знаю. припускаю, що в Україні має бути вигідніше. якщо ти знаєш якийсь банк, який дає в Румунії високі відсотки - то це румунський банк? чи ще й циганський?
поділись з форумчанами - тут завжди питання, куди вкласти гроші
про збрехав - ти ж розумієш, що ти накидаєш? чи без демагогії ніяк?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9173
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 769 раз.
- Подякували: 1628 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:31
UA написав: Schmit написав:
1. Не знаю випадку коли слідчий суддя відмовив слідству.
Ухвала слідчого судді в умовах ЗЕландії це формальність, але! Лишається документальний слід.
2. Моделюємо ситуацію. Опера а можливо псеівдо "Опера" вломились, взяли 10 000 доларів, ювелірні прикраси та свалили.
Іди доказуй....
Тим хто не може виїхати, рекомендую двері 4 - 5 класу взломостійкосі.
Ну і серьезну схованку, а не під матрасом.
Тримайтеся.
без дозволу суду, але при наявності ОБГРУНТОВАНИХ підозр. якби в поліції були б лише такі як ти - то так, треба було б хвилюватися. але ж багато кого, й тебе теж - викинули на мороз (тому й бісишся - недостатньо встиг прикупити кавалірок). тому рухаємося далі.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9173
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 769 раз.
- Подякували: 1628 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:32
ЛАД написав: BIGor написав: fox767676 написав:
Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую
А чого Ви ще не в окопах на нулі? Може покажете спочатку приклад як треба?
Вы вчера сами писали о необходимости введения налогов на выехавших за границу в пользу Украины.
Что со вчерашнего дня изменилось? До вас дошло, что такой налог очень легко снять именно с вас?
Почитай уважніше шевеля губами, брешеш і не червонієш. Я такого взагалі не писав.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10056
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1454 раз.
- Подякували: 1860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:42
Shaman написав: UA написав: Schmit написав:
1. Не знаю випадку коли слідчий суддя відмовив слідству.
Ухвала слідчого судді в умовах ЗЕландії це формальність, але! Лишається документальний слід.
2. Моделюємо ситуацію. Опера а можливо псеівдо "Опера" вломились, взяли 10 000 доларів, ювелірні прикраси та свалили.
Іди доказуй....
Тим хто не може виїхати, рекомендую двері 4 - 5 класу взломостійкосі.
Ну і серьезну схованку, а не під матрасом.
Тримайтеся.
без дозволу суду, але при наявності ОБГРУНТОВАНИХ підозр. ......
Проходили ж уже: «Нет оснований не доверять инспектору ГИБДД»...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10129
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:42
Сибарит написав: Успіх написав:
Тож виходить, що плиточники працюють на передку!!!😅😁😁😁
Хватит завидовать. Займитесь чем-нибудь.
Например, пойдите на курсы бухгалтеров. Тогда Вы сможете заниматься любимым делом (считать чужие деньги) не даром.
Огінь. Хтось туповатому лінивому 8-класнику вказав його місце.
Все розказує, де скільки платять, заслужено чи ні. Чи дорого йому продають кабачки з помідорами.
Кому, як не 8-класній освіті вирощувати ті кабачки, пробивати від тампонів каналізацію, а не розказувати скільки це має коштувати, 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15792
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 2435 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:44
Успіх написав: Сибарит написав: Успіх написав:
Тож виходить, що плиточники працюють на передку!!!😅😁😁😁
Хватит завидовать. Займитесь чем-нибудь.
Например, пойдите на курсы бухгалтеров. Тогда Вы сможете заниматься любимым делом (считать чужие деньги) не даром.
Тут не про заздрість, а про те - що плиточнику легше/краще дати хабаря людоловам
Яка мотивація у плиточника піти на фронт?
Плиточнику краще покласти плитку, ніж "душу й тіло"!
Якщо у плиточника все "оптимізовано", то для держави користі мало.
А ось цікаво коли такий собі ФОП, валюта, все офіційно, на рахунок заходить більше грошей, ніж у успішного супер-плиточника, то для держави виявилось теж користі мало.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3248
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:46
Shaman написав: UA написав:
1. Не знаю випадку коли слідчий суддя відмовив слідству.
Ухвала слідчого судді в умовах ЗЕландії це формальність, але! Лишається документальний слід.
2. Моделюємо ситуацію. Опера а можливо псеівдо "Опера" вломились, взяли 10 000 доларів, ювелірні прикраси та свалили.
Іди доказуй....
Тим хто не може виїхати, рекомендую двері 4 - 5 класу взломостійкосі.
Ну і серьезну схованку, а не під матрасом.
Тримайтеся.
без дозволу суду, але при наявності ОБГРУНТОВАНИХ підозр. якби в поліції були б лише такі як ти - то так, треба було б хвилюватися. але ж багато кого, й тебе теж - викинули на мороз (тому й бісишся - недостатньо встиг прикупити кавалірок). тому рухаємося далі.
Це дурість, тупість, необізнаність чи самообман?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9548
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2342 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:49
_hunter написав: Shaman написав: UA написав:
1. Не знаю випадку коли слідчий суддя відмовив слідству.
Ухвала слідчого судді в умовах ЗЕландії це формальність, але! Лишається документальний слід.
2. Моделюємо ситуацію. Опера а можливо псеівдо "Опера" вломились, взяли 10 000 доларів, ювелірні прикраси та свалили.
Іди доказуй....
Тим хто не може виїхати, рекомендую двері 4 - 5 класу взломостійкосі.
Ну і серьезну схованку, а не під матрасом.
Тримайтеся.
без дозволу суду, але при наявності ОБГРУНТОВАНИХ підозр. ......
Проходили ж уже: «Нет оснований не доверять инспектору ГИБДД»...
в Німеччині так само спілкуєтесь з поліціянтами як в Україні? чи вже звик jawohl mein Herr?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9173
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 769 раз.
- Подякували: 1628 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|111172
|
|
|1493
|292079
|
|
|6076
|955978
|
|