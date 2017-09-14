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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1455714558145591456014561 ... 14581>
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:53

  Shaman написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Замість того що було в 2019 - дайте вчителям по 4000 доларів, зупиніть війну і так далі..

"4000 доларів вчителям" это была мелкая арифметическая ошибка, от которой чуть ли не на следующий день отказались, и никто на это не рассчитывал.
А вот "зупинити війну" пересічний громадянин точно не может. Так что это справедливое требование именно к владе. И именно она должна была это сделать.
Так же, как и борьба с коррупцией, проблема с которой, конечно, не в суммах взяток, а в искажении рыночной конкуренции, за которую вы совершенно справедливо и верно ратуете.
Не может пересічний громадянин решить проблемы страны. Хотя свои личные порой удаётся.
Но опять же лёгкость решения личных проблем зависит от властей и общего уровня страны.
На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.

4000 євро для вчителів, це не дрібна помилка, а величезний популізм :lol:
Какой популизм, если через день или два признали, что ошиблись и извинились.
Это не было программным требованием и не использовалось для агитации.

а я гадав, що вимога до влади має бути - захистити державу. бо зупинити війну може агресор, а ми захищаємося. тому вимагати від влади зупинити війну в поточних умовах - це вимагати здатися.
Изначально речь шла о предвыборных обещаниях и, соответственно, о 2019. И хотя бы до 2022.
На сегодня требование "захистити державу" можно считать выполненным. Не в полном объёме, но насколько хватило сил. Сегодня основная задача - остановить войну.

й головне "И это зависит от политики властей" - мої дописи не марні, такі рівень життя залежить від ступеня організації суспілсьтва? й якою має бути політика - така, як в розвинених демократіях? 8)
А от кого зависит "ступінь організації суспілсьтва"?
Но, вообще, не очень понял, что вы хотели сказать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 лип, 2025 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й присвячується всім тим, хто бачить в Україні диктатуру... й як можна жити при диктатурі...
«Хочеш до брата в сусідню камеру?» Суд і втеча Микити Лосика
Умови в ІТУ суворі, як у 2020 році (під час придушення масових протестів проти фальсифікації підсумків президентських виборів – ред.). «Політичних» постійно тримають у наручниках, змінюють камери, матраців і білизни не дають, спиш на голому металевому каркасі або на підлозі. Світло не вимикають на ніч, перевіряють 2-3 рази за ніч. Співробітники влаштовують провокації, залякують інших ув'язнених, щоб ті нічим не ділилися з «політичними». Коротше кажучи, умови утримання жахливі. Мене, правда, не били. Тільки ображали

«Співробітники КДБ почали провокаційні розмови: «А якби перемогла Тихановська, було б краще?» Я на такі розмови не піддавався. Опер мені ще казав: «Ти думаєш, ця казка, що ти нічого не зробив, тебе врятує? Ти хотів зруйнувати країну, ти хотів, щоб у нас теж була війна?» Не знаю, чи вірив він сам у це, але говорив переконливо»

8 липня суд розглянув решту з чотирьох томів справи. Спочатку прокурор запросила чотири роки «хімії». Через чотири години було оголошено вирок: три роки «хімії» з направленням до виправної колонії відкритого типу.

Хлопця звільнили з-під варти в залі суду. Поки Микита Лосик перебував у СІЗО за кримінальною справою, він також був заочно засуджений за адміністративною справою – за аватар з прапорами і хештегом «ні війні». Лосик був заочно оштрафований на 80 базових величин (3360 білоруських рублів, понад 1100 доларів за поточним курсом).

навіть не посадили - лише 3 роки хімії...

тому доки ви так вільно поливаєте брудом країну та її населення, то й не думайте казати про диктатуру. а от коли особливо завзяті позникають на кілька років - от тоді й поговоримо 8)

середній абзац не нагадує аргументи декого? :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лип, 2025 14:05, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

😱Загадковий об’єкт наближається до Землі: астрофізики не виключають «гостей» з космосу

У листопаді 2025 року до Землі може наблизитись міжзоряний об’єкт діаметром понад 24 км — більший за Манхеттен. Деякі вчені припускають, що це може бути штучний об’єкт — можливо, космічний корабель іншої цивілізації.

І хоча підтверджень цьому немає, теорія про «замасковану інопланетну загрозу» вже викликала чимало дискусій.

Из выступления Макартура перед выпускниками университета в Питтсбурге, 1930-е годы: «Где Рим и Карфаген? Где Византия? Где Египет? Они, они, некогда великие государства? Где Корея, чьё смертельное рыдание так и не было услышано миром? Они развалились, разрушились, погибли, превратились в прах, пепел. А почему? Да все по той же причине — беспечность, боязнь применить железный кулак против пацифизма, коммунизма: история доказала, что некогда великие нации, которые пренебрегли своей национальной обороной, исчезли»[10].

8 октября 1955 года в интервью газете «The New York Times», уже ушедший в отставку, генерал Макартур сказал следующее:

«Народы всего мира должны объединиться для следующей войны, которая будет войной межпланетной. Народы Земли должны когда-нибудь создать общий фронт для отражения атаки людей с других планет».

— выдержка из книги Architects of the Underworld...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:08

  UA написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:это методичка...

ЧИЯ? скільки раз писав - підкажіть, де платять... а то я все безкоштовно та безкоштовно :lol:

На що ти витратиш ці гроші?

донат на ЗСУ 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:11

fox767676

У листопаді 2025 року до Землі може наблизитись міжзоряний об’єкт діаметром понад 24 км — більший за Манхеттен. Деякі вчені припускають, що це може бути штучний об’єкт — можливо, космічний корабель іншої цивілізації.


Всі, хто вирішать витратити всі свої статки до листопада 2025 на елітний алкоголь і таких само шльондр - пишіть мені, я непоганий компаньйон на чужі гроші. 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:12

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:это методичка...

ЧИЯ? скільки раз писав - підкажіть, де платять... а то я все безкоштовно та безкоштовно

Шабунина. Ну, бывают и идейные - особо тут гордиться нечем...

ти визначайся. ти проти корупції чи за? бо наче проти, а як тікати з України - то вже й ні. й критика АНТИкорупціонерів каже про те, що насправді корупція тобі близька.

ти ж типу непоганий юрист? юрист, який непогано ВИРІШУЄ питання? чи не так? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:16

  Hotab написав:fox767676
У листопаді 2025 року до Землі може наблизитись міжзоряний об’єкт діаметром понад 24 км — більший за Манхеттен. Деякі вчені припускають, що це може бути штучний об’єкт — можливо, космічний корабель іншої цивілізації.

Всі, хто вирішать витратити всі свої статки до листопада 2025 на елітний алкоголь і таких само шльондр - пишіть мені, я непоганий компаньйон на чужі гроші. 😅

поганий ти маркетолог. треба казати - через таке продаю свою нерухомість, й прогуляю все до кінця 2025 - потрібні компаньйони. а коли з форуму набіжать халамидники - ти знаєш, що з ними робити :D

а про витратити гроші на інших - забудь, твої опоненти вони не такі :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:19

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:На що ти витратиш ці гроші?

донат на ЗСУ 8)

Ти зможеш витратити на ЗСУ?
Чи в тебе донат на Стритенка теж саме?

лише половина дня, а тебе вже не зрозуміти. набирай повільніше та уважніше, можеш ворушити губами :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:20

  Shaman написав:.........
знову маніпуляція. так в Європі люди живуть краще, але людина, яка працює повний день в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю. цього рівня ми вже досягли. й навіть техніка, якщо обирати китайську, не така вже й дорога. проблема лише - машина, й велика проблема - житло. так зараз проблеми з житлом через його вартість скрізь, по всьому світові - тут трохи інша причина.

Это вам так кажется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:25

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
знову маніпуляція. так в Європі люди живуть краще, але людина, яка працює повний день в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю. цього рівня ми вже досягли. й навіть техніка, якщо обирати китайську, не така вже й дорога. проблема лише - машина, й велика проблема - житло. так зараз проблеми з житлом через його вартість скрізь, по всьому світові - тут трохи інша причина.

Это вам так кажется.

ні, це я бачу. прикладів касирів та охоронців АТБ наводити не треба, давайте проговоримо людей які фахово виконують свою роботу. як тут писали про київських плиточників.
Shaman
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  #<1 ... 1455714558145591456014561 ... 14581>
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