Замість того що було в 2019 - дайте вчителям по 4000 доларів, зупиніть війну і так далі..
"4000 доларів вчителям" это была мелкая арифметическая ошибка, от которой чуть ли не на следующий день отказались, и никто на это не рассчитывал. А вот "зупинити війну" пересічний громадянин точно не может. Так что это справедливое требование именно к владе. И именно она должна была это сделать. Так же, как и борьба с коррупцией, проблема с которой, конечно, не в суммах взяток, а в искажении рыночной конкуренции, за которую вы совершенно справедливо и верно ратуете. Не может пересічний громадянин решить проблемы страны. Хотя свои личные порой удаётся. Но опять же лёгкость решения личных проблем зависит от властей и общего уровня страны. На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
4000 євро для вчителів, це не дрібна помилка, а величезний популізм
Какой популизм, если через день или два признали, что ошиблись и извинились. Это не было программным требованием и не использовалось для агитации.
а я гадав, що вимога до влади має бути - захистити державу. бо зупинити війну може агресор, а ми захищаємося. тому вимагати від влади зупинити війну в поточних умовах - це вимагати здатися.
Изначально речь шла о предвыборных обещаниях и, соответственно, о 2019. И хотя бы до 2022. На сегодня требование "захистити державу" можно считать выполненным. Не в полном объёме, но насколько хватило сил. Сегодня основная задача - остановить войну.
й головне "И это зависит от политики властей" - мої дописи не марні, такі рівень життя залежить від ступеня організації суспілсьтва? й якою має бути політика - така, як в розвинених демократіях?
А от кого зависит "ступінь організації суспілсьтва"? Но, вообще, не очень понял, что вы хотели сказать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 лип, 2025 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Умови в ІТУ суворі, як у 2020 році (під час придушення масових протестів проти фальсифікації підсумків президентських виборів – ред.). «Політичних» постійно тримають у наручниках, змінюють камери, матраців і білизни не дають, спиш на голому металевому каркасі або на підлозі. Світло не вимикають на ніч, перевіряють 2-3 рази за ніч. Співробітники влаштовують провокації, залякують інших ув'язнених, щоб ті нічим не ділилися з «політичними». Коротше кажучи, умови утримання жахливі. Мене, правда, не били. Тільки ображали
«Співробітники КДБ почали провокаційні розмови: «А якби перемогла Тихановська, було б краще?» Я на такі розмови не піддавався. Опер мені ще казав: «Ти думаєш, ця казка, що ти нічого не зробив, тебе врятує? Ти хотів зруйнувати країну, ти хотів, щоб у нас теж була війна?» Не знаю, чи вірив він сам у це, але говорив переконливо»
8 липня суд розглянув решту з чотирьох томів справи. Спочатку прокурор запросила чотири роки «хімії». Через чотири години було оголошено вирок: три роки «хімії» з направленням до виправної колонії відкритого типу.
Хлопця звільнили з-під варти в залі суду. Поки Микита Лосик перебував у СІЗО за кримінальною справою, він також був заочно засуджений за адміністративною справою – за аватар з прапорами і хештегом «ні війні». Лосик був заочно оштрафований на 80 базових величин (3360 білоруських рублів, понад 1100 доларів за поточним курсом).
навіть не посадили - лише 3 роки хімії...
тому доки ви так вільно поливаєте брудом країну та її населення, то й не думайте казати про диктатуру. а от коли особливо завзяті позникають на кілька років - от тоді й поговоримо
середній абзац не нагадує аргументи декого?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лип, 2025 14:05, всього редагувалось 2 разів.
😱Загадковий об’єкт наближається до Землі: астрофізики не виключають «гостей» з космосу
У листопаді 2025 року до Землі може наблизитись міжзоряний об’єкт діаметром понад 24 км — більший за Манхеттен. Деякі вчені припускають, що це може бути штучний об’єкт — можливо, космічний корабель іншої цивілізації.
І хоча підтверджень цьому немає, теорія про «замасковану інопланетну загрозу» вже викликала чимало дискусій.
Из выступления Макартура перед выпускниками университета в Питтсбурге, 1930-е годы: «Где Рим и Карфаген? Где Византия? Где Египет? Они, они, некогда великие государства? Где Корея, чьё смертельное рыдание так и не было услышано миром? Они развалились, разрушились, погибли, превратились в прах, пепел. А почему? Да все по той же причине — беспечность, боязнь применить железный кулак против пацифизма, коммунизма: история доказала, что некогда великие нации, которые пренебрегли своей национальной обороной, исчезли»[10].
8 октября 1955 года в интервью газете «The New York Times», уже ушедший в отставку, генерал Макартур сказал следующее:
«Народы всего мира должны объединиться для следующей войны, которая будет войной межпланетной. Народы Земли должны когда-нибудь создать общий фронт для отражения атаки людей с других планет».
— выдержка из книги Architects of the Underworld...
У листопаді 2025 року до Землі може наблизитись міжзоряний об’єкт діаметром понад 24 км — більший за Манхеттен. Деякі вчені припускають, що це може бути штучний об’єкт — можливо, космічний корабель іншої цивілізації.
Всі, хто вирішать витратити всі свої статки до листопада 2025 на елітний алкоголь і таких само шльондр - пишіть мені, я непоганий компаньйон на чужі гроші. 😅
У листопаді 2025 року до Землі може наблизитись міжзоряний об’єкт діаметром понад 24 км — більший за Манхеттен. Деякі вчені припускають, що це може бути штучний об’єкт — можливо, космічний корабель іншої цивілізації.
Всі, хто вирішать витратити всі свої статки до листопада 2025 на елітний алкоголь і таких само шльондр - пишіть мені, я непоганий компаньйон на чужі гроші. 😅
поганий ти маркетолог. треба казати - через таке продаю свою нерухомість, й прогуляю все до кінця 2025 - потрібні компаньйони. а коли з форуму набіжать халамидники - ти знаєш, що з ними робити
а про витратити гроші на інших - забудь, твої опоненти вони не такі
Shaman написав:......... знову маніпуляція. так в Європі люди живуть краще, але людина, яка працює повний день в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю. цього рівня ми вже досягли. й навіть техніка, якщо обирати китайську, не така вже й дорога. проблема лише - машина, й велика проблема - житло. так зараз проблеми з житлом через його вартість скрізь, по всьому світові - тут трохи інша причина.
Shaman написав:......... знову маніпуляція. так в Європі люди живуть краще, але людина, яка працює повний день в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю. цього рівня ми вже досягли. й навіть техніка, якщо обирати китайську, не така вже й дорога. проблема лише - машина, й велика проблема - житло. так зараз проблеми з житлом через його вартість скрізь, по всьому світові - тут трохи інша причина.
Это вам так кажется.
ні, це я бачу. прикладів касирів та охоронців АТБ наводити не треба, давайте проговоримо людей які фахово виконують свою роботу. як тут писали про київських плиточників.