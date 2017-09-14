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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 лип, 2025 14:37
Презумпція це невиновності. А оптимізація податків це те що роблять всі і завжди.
Саме словосполучення зарплата військовим у час війни для мене абсурдне! Звісно я отримаю ше більшу кількість Хейту, Але це (зарплата військовим) парадокс Сучасної війни в Україні. Мій дід який мав дві спроби втечі з німецького полону, як і мій прадід який загинув у другій світовій війні зарплату не отримували. Тому питання донатів військовим виглядає теж дивним - у другій світовій прабабуся прадіусю привезла смачного поїсти у частину . Про якісь донати не йшлося , просто вся країна працювала на війну на заводах у три зміни і отримувала їжу часто в обмежених кількостсях , а продукти типу шоколад та інші смаколики взагалі по талонах. А цей абсурд коли працюють дорогі ресторани дискотеки , а у супермаркетах шоколад ікра та елітні продукти при тому що військові ще й отримують зарплату виглядає взагалі не як війна , а як якась нездорова прутня. Поки вся країна від дітей 15 років до жінок не мобілізується на заводи у три зміни за пайку їжі по талонах ми цю війну не виграємо . Поки ми будемо качати російську нафту через трубопровід по території України на суми в кілька млрд доларів в рік і отримувати за це від рф гроші - це абсурд, а не війна . Пояснюю хто служить або працює на критичних підприємтсвах отримує талони які може отоварити їжею першої необхідності та одягом, а інші підприємства які не належать до експорту, обороноздатності чи інфраструктури ( умовно водоканал залізниця електростанції) тупо хай закриваються і всіх у ВПК , на час війни ми маємо стати північною кореєю по більшості пунктів. А з такою прутнею як зараз коли люди мають право купувати валюту і щось крім продуктів першої необхідності та ще й інвестувати - рано чи пізно буде погано всім, точніше не буде України.
Востаннє редагувалось yama
в Нед 27 лип, 2025 14:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 14:37
ЛАД написав: Shaman написав: Letusrock написав:
Трошки маячню написав - повний день не є достатньою умовою "не думати як прокормити".
не хочеш порівняти зарплату медсестри яка працює повний день в держ.лікарні (!) десь в провінції України і так само в провінції Чехії чи Австрії.
А як щодо рядових працівниць всяких собесів, укрпошт чи пенс.фондів?
P.S. Я в курсі що їм "треба підійти до дзеркала і стати будівельниками"(с). Але тоді доведеться розігнати 2/3 шкіл, лікарень та іншої соц.інфраструктури, бо працювати там буде нікому
ще один маніпулянт. по-перше, питань, що якщо людина вміє працювати й працює за гроші в приватному секторі - то тоді вистачить, вже немає? менше 40 зараз навіть не обговорюється. це у великих містах. в райцентрах інші рівні не знаю, але на їжу все одно вистачить.
.........
"ще один маніпулянт" - це ви про себе?
Чтобы далеко не ходить, поинтересуйтесь, сколько будивельник платит своим продавцам "в приватному секторі".
на об'яві написано від 25 плюс відсотки. не в Будівельника, на іншому магазині. ЛАД
, з початку війни зарплати сильно піднялися, десь так в 1,5-2 рази. хоча за Харків точно не скажу, треба попитати. бухгалтер з досвідом напевне 20-25 т грн. зварювальники 40-50 т грн не вважали великими для переїзду.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 14:42
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
.........
знову маніпуляція. так в Європі люди живуть краще, але людина, яка працює повний день в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю. цього рівня ми вже досягли.
й навіть техніка, якщо обирати китайську, не така вже й дорога. проблема лише - машина, й велика проблема - житло. так зараз проблеми з житлом через його вартість скрізь, по всьому світові - тут трохи інша причина.
Это вам так кажется.
ні, це я бачу. прикладів касирів та охоронців АТБ наводити не треба, давайте проговоримо людей які фахово виконують свою роботу. як тут писали про київських плиточників.
Кого у нас в стране больше - "людей які фахово виконують свою роботу" или "касирів та охоронців АТБ"?
P.s. И да, я не писал, что у нас нет людей, у которых такие проблемы не возникают.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 27 лип, 2025 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 14:43
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
ЧИЯ? скільки раз писав - підкажіть, де платять... а то я все безкоштовно та безкоштовно
Шабунина. Ну, бывают и идейные - особо тут гордиться нечем...
ти визначайся. ти проти корупції чи за?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 14:44
Shaman написав:
ні, це я бачу. прикладів касирів та охоронців АТБ наводити не треба
чому - касир чи охоронець це якийсь непотріб суспільства що вони не мають право нормально жити за свою працю? Самі винні що не вивчили Джаву та англійську? Так й суть суперечки власне в тому що в Європі це не є якимсь моветоном працювати на простих роботах типу касир або прибиральниця, за це й мова.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 14:48
Hotab написав:
Всі, хто вирішать витратити всі свої статки до листопада 2025 на елітний алкоголь і таких само шльондр - пишіть мені, я непоганий компаньйон на чужі гроші. 😅
Відкрий збір донатів
Головне правдиво напиши мету збору на "на елітний алкоголь і таких само шльондр".
і що ти профі військовий з не тим ВОС.
Буль креативно правдивим.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 14:50
katso написав: Shaman написав:
ні, це я бачу. прикладів касирів та охоронців АТБ наводити не треба
чому - касир чи охоронець це якийсь непотріб суспільства що вони не мають право нормально жити за свою працю? Самі винні що не вивчили Джаву та англійську? Так й суть суперечки власне в тому що в Європі це не є якимсь моветоном працювати на простих роботах типу касир або прибиральниця
, за це й мова.
по-перше на таких посадах накопичити на нерухомість чи авто - НЕМОЖЛИВО. ні в нас, ні в Європі. на мінімальній дуже не розгонишся. але люди ПОЧИНАЮТЬ працювати на простих посадах, а далі починають зростати - в першу чергу в розмірі оплати праці.
скільки мінімалка в Німеччині - 15 євро/год, 2.5 куо в місяць бруто? а оплата житла 1 куо? й скільки там залишається після їжі та одягу? випадково не 0? чи може 100 євро?
ще раз, люди які живуть на мінімалці - вони в будь-якій країні економлять... й на їжі теж, ікру не купують...
й ще раз - питань про людей, які фахово виконують свою роботу - немає?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 14:54
UA написав: Hotab написав:
Всі, хто вирішать витратити всі свої статки до листопада 2025 на елітний алкоголь і таких само шльондр - пишіть мені, я непоганий компаньйон на чужі гроші. 😅
Відкрий збір донатів
Головне правдиво напиши мету збору на "на елітний алкоголь і таких само шльондр".
і що ти профі військовий з не тим ВОС.
Буль креативно правдивим.
і младопєнсь з $500 щомісячно з бюджетної сіськи
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Додано: Нед 27 лип, 2025 14:55
katso написав: Shaman написав:
ні, це я бачу. прикладів касирів та охоронців АТБ наводити не треба
чому - касир чи охоронець це якийсь непотріб суспільства що вони не мають право нормально жити за свою працю? Самі винні що не вивчили Джаву та англійську? Так й суть суперечки власне в тому що в Європі це не є якимсь моветоном працювати на простих роботах типу касир або прибиральниця, за це й мова.
В Європі не дуже багато країн, де є посади типу охоронця супермаркету, автостоянки, продавець туалетного паперу у туалеті, персональний водій директора.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:00
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Шабунина. Ну, бывают и идейные - особо тут гордиться нечем...
ти визначайся. ти проти корупції чи за?
Против-против. Поэтому-то я и "против" чувака, который "порешал" должность тылового боевого медика.
ти або не юрист, або ти свідомо брешеш... ти знаєш Шабуніна? чи маєш відношення до частини, де він служив? чи вся інфо з інет-смітників? але як юрист ти розумієш всю її нікчемність.
коли правоохоронці починають інкримінувати те, що людина у відрядженні не підпорядковувалось трудовим правилам у місці відрядження, тому не має права на зп на своїй роботі? тобто більше нічого не змогли накопати? як на мене, це лише ознака, що до когось надто сильно наблизився. або на випередження, перед атакою на НАБУ/САП. нагадує Луценка з його перевитратою на День міліції
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 27 лип, 2025 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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