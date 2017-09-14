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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:30
Shaman написав:
.........
аргументи та цифри. оце бла-бла-бла залиш іншим
Может, всё-таки не стоит требовать доказательств очевидных вещей?
Да, рая на земле пока что нет нигде, но уровень жизни на Западе всё же точно выше нашего. И уровень бедности тоже отличается.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:33
yama написав:
Презумпція це невиновності. А оптимізація податків це те що роблять всі і завжди.
Саме словосполучення зарплата військовим у час війни для мене абсурдне! Звісно я отримаю ше більшу кількість Хейту, Але це (зарплата військовим) парадокс Сучасної війни в Україні. Мій дід який мав дві спроби втечі з німецького полону, як і мій прадід який загинув у другій світовій війні зарплату не отримували. Тому питання донатів військовим виглядає теж дивним - у другій світовій прабабуся прадіусю привезла смачного поїсти у частину . Про якісь донати не йшлося , просто вся країна працювала на війну на заводах у три зміни і отримувала їжу часто в обмежених кількостсях , а продукти типу шоколад та інші смаколики взагалі по талонах. А цей абсурд коли працюють дорогі ресторани дискотеки , а у супермаркетах шоколад ікра та елітні продукти при тому що військові ще й отримують зарплату виглядає взагалі не як війна , а як якась нездорова прутня. Поки вся країна від дітей 15 років до жінок не мобілізується на заводи у три зміни за пайку їжі по талонах ми цю війну не виграємо . Поки ми будемо качати російську нафту через трубопровід по території України на суми в кілька млрд доларів в рік і отримувати за це від рф гроші - це абсурд, а не війна . Пояснюю хто служить або працює на критичних підприємтсвах отримує талони які може отоварити їжею першої необхідності та одягом, а інші підприємства які не належать до експорту, обороноздатності чи інфраструктури ( умовно водоканал залізниця електростанції) тупо хай закриваються і всіх у ВПК , на час війни ми маємо стати північною кореєю по більшості пунктів. А з такою прутнею як зараз коли люди мають право купувати валюту і щось крім продуктів першої необхідності та ще й інвестувати - рано чи пізно буде погано всім, точніше не буде України.
не зрозуміло чому ви порівнюєте з 2 світовою, по перше в совіцькій армії в 2 світову платили, за перебування в німецькому полоні гроші правда не виплачували. А по друге в нас тут взалі капіталізм і грошові відносини є основою суспільства. Якого б це чуда військові мали б щось робити безплатно?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:34
Hotab написав: UA написав:
Відкрий збір донатів
Головне правдиво напиши мету збору на "на елітний алкоголь і таких само шльондр".
і що ти профі військовий з не тим ВОС.
Буль креативно правдивим.
Хорватські силовики не з тим ВОСом будуть донатити, чи лише встановлять візуальний контакт і скажуть «сезон в Хорватії невдалий, знов у мене нема» 😅
Розмір своєї пенсії силовика гагаузькій мусі не розказуй, вона заздрісна… Вона на таку пенсію здатна рік жити в підвалі на грибах і замизганій картинці філіпінки.
Я бідний, мені навіть хліба немає на що купити. А хліб тут дорогий, бо печется з борошна пшениці твердих сортів, а не з фуражного зерна як в Україні.
Моя пенсійна картка полностью в розпорядженні дружини.
Час від часу, вона від мого імені відсуджує (через адвоката) перерахунок.
Держава якась дивна, весь час наібати хоче, а не по закону.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:36
Успіх
Щось у Львові НЕ спостерігаються високі ціни на майстрів
То на твій.. найнижчої кваліфікації, без освіти і навичок
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:40
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Против-против. Поэтому-то я и "против" чувака, который "порешал" должность тылового боевого медика.
... ти знаєш Шабуніна? чи маєш відношення до частини, де він служив? ......
как ты там вот буквально сегодня писал? 🤔 — "я маю обґрунтовані ПІДОЗРИ"
підозру ти маєш, вірю, бо ти з тих, хто намагається все порішати. а з приводу її обгрунтованності - ти помиляєшся
а от ми маємо ОБҐРУНТОВАНІ підозри з приводу твоєї втечі
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:41
UA написав: Hotab написав: UA написав:
Відкрий збір донатів
Головне правдиво напиши мету збору на "на елітний алкоголь і таких само шльондр".
і що ти профі військовий з не тим ВОС.
Буль креативно правдивим.
Хорватські силовики не з тим ВОСом будуть донатити, чи лише встановлять візуальний контакт і скажуть «сезон в Хорватії невдалий, знов у мене нема» 😅
Розмір своєї пенсії силовика гагаузькій мусі не розказуй, вона заздрісна… Вона на таку пенсію здатна рік жити в підвалі на грибах і замизганій картинці філіпінки.
Я бідний, мені навіть хліба немає на що купити. А хліб тут дорогий, бо печется з борошна пшениці твердих сортів, а не з фуражного зерна як в Україні.
Моя пенсійна картка полностью в розпорядженні дружини.
Час від часу, вона від мого імені відсуджує (через адвоката) перерахунок.
Держава якась дивна, весь час наібати хоче, а не по закону.
Муха питає про розмір. (Пенсії поки що) . Йому для класової ненависті не вистачає вибірки.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:45
ЛАД написав:
Никогда не интересовался.
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык...
й відношення Ландау до радянської влади знаєте ж?
А какая связь с переводом курса теорфизики?
Или это по принципу: "А у вас негров линчуют!"
що, дійсно?
бо Ландау й фізик був видатний, й на суспільстві трохи знався
просто нагадало про основну нашу з вами дискусію. от у Ландау не було б сумнівів у моїх дописах
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:46
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
... ти знаєш Шабуніна? чи маєш відношення до частини, де він служив? ......
как ты там вот буквально сегодня писал? 🤔 — "я маю обґрунтовані ПІДОЗРИ"
а з приводу її обгрунтованності - ти помиляєшся
значит и переживать тебе нечего - на заседании в августе так и объявят "Рафик ни в чем не виноват"
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:48
Hotab написав: UA написав:
Я бідний, мені навіть хліба немає на що купити. А хліб тут дорогий, бо печется з борошна пшениці твердих сортів, а не з фуражного зерна як в Україні.
Моя пенсійна картка полностью в розпорядженні дружини.
Час від часу, вона від мого імені відсуджує (через адвоката) перерахунок.
Держава якась дивна, весь час наібати хоче, а не по закону
.
Муха питає про розмір. (Пенсії поки що) . Йому для класової ненависті не вистачає вибірки.
людина й в ДАІ непогано "заробила", й зараз не соромиться, що видурює в держави гроші. головна риса - нахабність. тому непогано себе почув й в ДАІ, й за часів Яника. а зараз так, й на хліб заробити не може - звик лише красти... а не дають
й UA
треба обережніше бути з побажаннями "по закону" - бо там й конфіскація є. накличеш
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 27 лип, 2025 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:50
UA написав:
Я бідний, мені навіть хліба немає на що купити. А хліб тут дорогий, бо печется з борошна пшениці твердих сортів, а не з фуражного зерна як в Україні.
Моя пенсійна картка полностью в розпорядженні дружини.
Час від часу, вона від мого імені відсуджує (через адвоката) перерахунок.
Держава якась дивна, весь час наібати хоче, а не по закону.
Так повертайся, тут "ксиву уважают" )
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