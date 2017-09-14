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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14562145631456414565>
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:30

  Shaman написав:.........
аргументи та цифри. оце бла-бла-бла залиш іншим 8)

Может, всё-таки не стоит требовать доказательств очевидных вещей?
Да, рая на земле пока что нет нигде, но уровень жизни на Западе всё же точно выше нашего. И уровень бедности тоже отличается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:33

  yama написав:Презумпція це невиновності. А оптимізація податків це те що роблять всі і завжди.
Саме словосполучення зарплата військовим у час війни для мене абсурдне! Звісно я отримаю ше більшу кількість Хейту, Але це (зарплата військовим) парадокс Сучасної війни в Україні. Мій дід який мав дві спроби втечі з німецького полону, як і мій прадід який загинув у другій світовій війні зарплату не отримували. Тому питання донатів військовим виглядає теж дивним - у другій світовій прабабуся прадіусю привезла смачного поїсти у частину . Про якісь донати не йшлося , просто вся країна працювала на війну на заводах у три зміни і отримувала їжу часто в обмежених кількостсях , а продукти типу шоколад та інші смаколики взагалі по талонах. А цей абсурд коли працюють дорогі ресторани дискотеки , а у супермаркетах шоколад ікра та елітні продукти при тому що військові ще й отримують зарплату виглядає взагалі не як війна , а як якась нездорова прутня. Поки вся країна від дітей 15 років до жінок не мобілізується на заводи у три зміни за пайку їжі по талонах ми цю війну не виграємо . Поки ми будемо качати російську нафту через трубопровід по території України на суми в кілька млрд доларів в рік і отримувати за це від рф гроші - це абсурд, а не війна . Пояснюю хто служить або працює на критичних підприємтсвах отримує талони які може отоварити їжею першої необхідності та одягом, а інші підприємства які не належать до експорту, обороноздатності чи інфраструктури ( умовно водоканал залізниця електростанції) тупо хай закриваються і всіх у ВПК , на час війни ми маємо стати північною кореєю по більшості пунктів. А з такою прутнею як зараз коли люди мають право купувати валюту і щось крім продуктів першої необхідності та ще й інвестувати - рано чи пізно буде погано всім, точніше не буде України.
не зрозуміло чому ви порівнюєте з 2 світовою, по перше в совіцькій армії в 2 світову платили, за перебування в німецькому полоні гроші правда не виплачували. А по друге в нас тут взалі капіталізм і грошові відносини є основою суспільства. Якого б це чуда військові мали б щось робити безплатно?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:34

  Hotab написав:
  UA написав:Відкрий збір донатів
Головне правдиво напиши мету збору на "на елітний алкоголь і таких само шльондр".
і що ти профі військовий з не тим ВОС.
Буль креативно правдивим.

Хорватські силовики не з тим ВОСом будуть донатити, чи лише встановлять візуальний контакт і скажуть «сезон в Хорватії невдалий, знов у мене нема» 😅

Розмір своєї пенсії силовика гагаузькій мусі не розказуй, вона заздрісна… Вона на таку пенсію здатна рік жити в підвалі на грибах і замизганій картинці філіпінки.

Я бідний, мені навіть хліба немає на що купити. А хліб тут дорогий, бо печется з борошна пшениці твердих сортів, а не з фуражного зерна як в Україні.
Моя пенсійна картка полностью в розпорядженні дружини.
Час від часу, вона від мого імені відсуджує (через адвоката) перерахунок.
Держава якась дивна, весь час наібати хоче, а не по закону.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:36

Успіх
Щось у Львові НЕ спостерігаються високі ціни на майстрів


То на твій.. найнижчої кваліфікації, без освіти і навичок
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:40

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Против-против. Поэтому-то я и "против" чувака, который "порешал" должность тылового боевого медика.

... ти знаєш Шабуніна? чи маєш відношення до частини, де він служив? ......

как ты там вот буквально сегодня писал? 🤔 — "я маю обґрунтовані ПІДОЗРИ" ;)

підозру ти маєш, вірю, бо ти з тих, хто намагається все порішати. а з приводу її обгрунтованності - ти помиляєшся :D

а от ми маємо ОБҐРУНТОВАНІ підозри з приводу твоєї втечі :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:41

  UA написав:
  Hotab написав:
  UA написав:Відкрий збір донатів
Головне правдиво напиши мету збору на "на елітний алкоголь і таких само шльондр".
і що ти профі військовий з не тим ВОС.
Буль креативно правдивим.

Хорватські силовики не з тим ВОСом будуть донатити, чи лише встановлять візуальний контакт і скажуть «сезон в Хорватії невдалий, знов у мене нема» 😅

Розмір своєї пенсії силовика гагаузькій мусі не розказуй, вона заздрісна… Вона на таку пенсію здатна рік жити в підвалі на грибах і замизганій картинці філіпінки.

Я бідний, мені навіть хліба немає на що купити. А хліб тут дорогий, бо печется з борошна пшениці твердих сортів, а не з фуражного зерна як в Україні.
Моя пенсійна картка полностью в розпорядженні дружини.
Час від часу, вона від мого імені відсуджує (через адвоката) перерахунок.
Держава якась дивна, весь час наібати хоче, а не по закону.

Муха питає про розмір. (Пенсії поки що) . Йому для класової ненависті не вистачає вибірки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:45

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык...

й відношення Ландау до радянської влади знаєте ж? ;)

Никогда не интересовался.
А какая связь с переводом курса теорфизики?
Или это по принципу: "А у вас негров линчуют!"

що, дійсно? :shock:

бо Ландау й фізик був видатний, й на суспільстві трохи знався ;) просто нагадало про основну нашу з вами дискусію. от у Ландау не було б сумнівів у моїх дописах 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:46

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:... ти знаєш Шабуніна? чи маєш відношення до частини, де він служив? ......

как ты там вот буквально сегодня писал? 🤔 — "я маю обґрунтовані ПІДОЗРИ" ;)

а з приводу її обгрунтованності - ти помиляєшся

значит и переживать тебе нечего - на заседании в августе так и объявят "Рафик ни в чем не виноват"
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:48

  Hotab написав:
  UA написав:Я бідний, мені навіть хліба немає на що купити. А хліб тут дорогий, бо печется з борошна пшениці твердих сортів, а не з фуражного зерна як в Україні.
Моя пенсійна картка полностью в розпорядженні дружини.
Час від часу, вона від мого імені відсуджує (через адвоката) перерахунок.
Держава якась дивна, весь час наібати хоче, а не по закону.

Муха питає про розмір. (Пенсії поки що) . Йому для класової ненависті не вистачає вибірки.

людина й в ДАІ непогано "заробила", й зараз не соромиться, що видурює в держави гроші. головна риса - нахабність. тому непогано себе почув й в ДАІ, й за часів Яника. а зараз так, й на хліб заробити не може - звик лише красти... а не дають 8)

й UA треба обережніше бути з побажаннями "по закону" - бо там й конфіскація є. накличеш :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лип, 2025 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:50

  UA написав:Я бідний, мені навіть хліба немає на що купити. А хліб тут дорогий, бо печется з борошна пшениці твердих сортів, а не з фуражного зерна як в Україні.
Моя пенсійна картка полностью в розпорядженні дружини.
Час від часу, вона від мого імені відсуджує (через адвоката) перерахунок.
Держава якась дивна, весь час наібати хоче, а не по закону.


Так повертайся, тут "ксиву уважают" )
pesikot
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