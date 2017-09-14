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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:52
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
как ты там вот буквально сегодня писал? 🤔 — "я маю обґрунтовані ПІДОЗРИ"
а з приводу її обгрунтованності - ти помиляєшся
значит и переживать тебе нечего - на заседании в августе так и объявят "Рафик ни в чем не виноват"
ага, якраз. на суді справа звісно розвалиться. але мета ж не суд, мета тиску на людину й попередження іншим - не треба розбиратися з корупцією влади. тому будуть тягнути справу доки дозволяють процесуальні строки - механізми тобі ж відомі затягування...
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:57
ЛАД написав: Water написав: katso написав:
чому - касир чи охоронець це якийсь непотріб суспільства що вони не мають право нормально жити за свою працю? Самі винні що не вивчили Джаву та англійську? Так й суть суперечки власне в тому що в Європі це не є якимсь моветоном працювати на простих роботах типу касир або прибиральниця, за це й мова.
В Європі не дуже багато країн, де є посади типу охоронця супермаркету, автостоянки, продавець туалетного паперу у туалеті, персональний водій директора.
Продавцов много?
Учителей, медсестёр, ...
У мене там нема знайомих продавчинь, хоча там я зустрічав наших жіночок, які працювали саме продавчинями.
За вчительку я вже писав, медсести шо вам розповісти? Сама медицина інший принцип- вона страхова, плюс практично немає такого шо лікарням шось сплачує держава, за кожен чих сплачує або страхова, або ви разом з вашою страховою. Для прикладу, виклик швидкої- 800 ойро, виклик медичного гвинтокрилу- від 30 тисяч, в залежності від складності з якої опи потрібно витягувать. Відповідні зарплати лікарів. Скільки саме і де саме отримує медсестра я не знаю, але не думаю шо мало.
Сама швидка допомога вона ніякого відношення до лікарні не має. У лікарні є свій бюджет. Сімейний лікар він ніякого відношення не має до шпиталю, але звернення до сімейного лікаря теж платні. Якщо тобі лікар призначив зустріч і ти не з`явився без поважної причини- штраф.
Школи не скажу чи сплачують за школи, за садочки сплачують, причому немало. Садочки діляться на яслі та більш старші.
Любий чих у сторону державних органів теж платний. Пенсійні фонди теж хитро діляться, є державні, є приватні.
Універи беруть плату за навчання, для своїх громадян це може буть у десятки разів дешевше, ніж для іноземців.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 16:05
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
В Європі не дуже багато країн, де є посади типу охоронця супермаркету, автостоянки, продавець туалетного паперу у туалеті, персональний водій директора.
Продавцов много?
Учителей, медсестёр, ...
У мене там нема знайомих продавчинь, хоча там я зустрічав наших жіночок, які працювали саме продавчинями.
За вчительку я вже писав, медсести шо вам розповісти? Сама медицина інший принцип- вона страхова, плюс практично немає такого шо лікарням шось сплачує держава, за кожен чих сплачує або страхова, або ви разом з вашою страховою. Для прикладу, виклик швидкої- 800 ойро, виклик медичного гвинтокрилу- від 30 тисяч, в залежності від складності з якої опи потрібно витягувать. Відповідні зарплати лікарів. Скільки саме і де саме отримує медсестра я не знаю, але не думаю шо мало.
Сама швидка допомога вона ніякого відношення до лікарні не має. У лікарні є свій бюджет. Сімейний лікар він ніякого відношення не має до шпиталю, але звернення до сімейного лікаря теж платні. Якщо тобі лікар призначив зустріч і ти не з`явився без поважної причини- штраф.
Школи не скажу чи сплачують за школи, за садочки сплачують, причому немало. Садочки діляться на яслі та більш старші.
Любий чих у сторону державних органів теж платний. Пенсійні фонди теж хитро діляться, є державні, є приватні.
Універи беруть плату за навчання, для своїх громадян це може буть у десятки разів дешевше, ніж для іноземців.
800 євро за виклик, це при умові, що можна було і на таксі приїхати
тут про роботу в Німеччині і чому прибиральник на мінімалці в Німеччині це не вирок
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 лип, 2025 16:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 16:13
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
а з приводу її обгрунтованності - ти помиляєшся
значит и переживать тебе нечего - на заседании в августе так и объявят "Рафик ни в чем не виноват"
але мета ж не суд, мета тиску на людину й попередження іншим - не треба розбиратися з корупцією влади. тому будуть тягнути справу доки дозволяють процесуальні строки
Вот интересно - как у одного человека в одной голове уживаются идеи "это хорошо, что непойми кто на основании одних лишь подозрений - к кому угодно в хату вломиться может" и "людонькы рятуйте! - тут пидозрамы тыск на уважаемого человека роблять!"
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Додано: Нед 27 лип, 2025 16:20
ЛАД написав:
Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью.
це як би то коректніше сказати - МАНІПУЛЯЦІЯ...
Є бомж , який "працює" 18 годин недосипаючи/недоїдаючи - і при цьому точно ніколи не забезпечить свою сімю
Є роботяга... який пропиває більше ніж заробляє - цей також не забезпечит
Є висококласний фахівець який може витрачати на ігроманію чи наркомані. чи жінкоманію.. чи ще там якусь манію не тільки те що заробляє а й те що позичив в банку під заставу житла отриманого від батьків...
Є просто роботяга якому нічого складнішого від віника доручити не можна....
Таких мною описаних на Заході до 10%....
Друге питання що у нас є ТАКІ самі і їх БІЛЬШЕ по тій простій причині що ефективність праці напряму залежить від капіталізації робочого місця... а так як капіталів у нас дико не вистарчає- то й капіталізація бажає надіятись на краще...
От і виходить
до 10% маргіналів
Додаємо 20% тих в кого робочі місця створені по технологіям і з інструментів в кращому випадку з часів нациського рейху..
і все - проблеми з бюджетом вже гарантовані
А якщо сюди ж додати 20% тих хто взагалі не платить ні копійки податків... то нас виручає тільки те що цих 20% як правило частково розчинились в перших двох групах...
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