Додано: Нед 27 лип, 2025 16:20

ЛАД написав: Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью. Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью.

це як би то коректніше сказати - МАНІПУЛЯЦІЯ...Є бомж , який "працює" 18 годин недосипаючи/недоїдаючи - і при цьому точно ніколи не забезпечить свою сімюЄ роботяга... який пропиває більше ніж заробляє - цей також не забезпечитЄ висококласний фахівець який може витрачати на ігроманію чи наркомані. чи жінкоманію.. чи ще там якусь манію не тільки те що заробляє а й те що позичив в банку під заставу житла отриманого від батьків...Є просто роботяга якому нічого складнішого від віника доручити не можна....Таких мною описаних на Заході до 10%....Друге питання що у нас є ТАКІ самі і їх БІЛЬШЕ по тій простій причині що ефективність праці напряму залежить від капіталізації робочого місця... а так як капіталів у нас дико не вистарчає- то й капіталізація бажає надіятись на краще...От і виходитьдо 10% маргіналівДодаємо 20% тих в кого робочі місця створені по технологіям і з інструментів в кращому випадку з часів нациського рейху..і все - проблеми з бюджетом вже гарантованіА якщо сюди ж додати 20% тих хто взагалі не платить ні копійки податків... то нас виручає тільки те що цих 20% як правило частково розчинились в перших двох групах...