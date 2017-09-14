RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1456414565145661456714568>
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:53

  budivelnik написав:
  Water написав:
  budivelnik написав:це як би то коректніше сказати - МАНІПУЛЯЦІЯ...
Є бомж , який "працює" 18 годин недосипаючи/недоїдаючи - і при цьому точно ніколи не забезпечить свою сімю
Є роботяга... який пропиває більше ніж заробляє - цей також не забезпечит
Є висококласний фахівець який може витрачати на ігроманію чи наркомані. чи жінкоманію.. чи ще там якусь манію не тільки те що заробляє а й те що позичив в банку під заставу житла отриманого від батьків...
Є просто роботяга якому нічого складнішого від віника доручити не можна....
Таких мною описаних на Заході до 10%....
Це з вашого особистого досвіду, ви десь жили/працювали, в колективі було 10% бомжів, наркоманів, алкашів, ігроманів?
З мого особистого досвіду
1 В приватному колективі алканавтів в мене не було , бо я їх звільняв відразу

В якій Західній країні це було?
Water
 
Повідомлень: 3252
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:53

  pesikot написав:Так повертайся, тут "ксиву уважают" )

Ксіва по спадщині не передається
Я можу в Крижополі чи Хусті жити. Мені багато не треба.
UA
 
Повідомлень: 9555
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2343 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Про якісь донати не йшлося , просто вся країна працювала на війну на заводах у три зміни і отримувала їжу часто в обмежених кількостсях , а продукти типу шоколад та інші смаколики взагалі по талонах. А цей абсурд коли працюють дорогі ресторани дискотеки , а у супермаркетах шоколад ікра та елітні продукти при тому що військові ще й отримують зарплату виглядає взагалі не як війна , а як якась нездорова прутня.
1 Суспільство змінилось
І одна частина без Державного примусу робить те саме що під час ВВ робили всі... тобто працює за себе і донатись за тих хто в окопах.
До цієї частини суспільства як я розумію - претензій нема.
2 Щодо роботи цивільної частини економіки..
Якщо щомісяця військовим ЗСУ виплачують по 75 млрд грн...
Як думаєте - якщо будуть відсутні товари послуги з допомогою яких ці гроші утилізуються економікою (через руки сімей військових) - то що відбудеться з економікою і фронтом?
Адже податки з цих 75 млрд реалізованих в тилу-знову повертаються і наповнюють Бюджет.
А податки це від 30 до 40% від суми...
Тобто це 1 млрд доларів/місяць
Ви хочете щоб наш бюджет не отримав ці гроші?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26694
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:08

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:P.S. Я в курсі що їм "треба підійти до дзеркала і стати будівельниками"(с). Але тоді доведеться розігнати 2/3 шкіл, лікарень та іншої соц.інфраструктури, бо працювати там буде нікому
Вже ш один раз відповідав на це тупе трактування...
1 Як тільки в школі РЕАЛЬНО буде не вистарчати 10+% вчителів ( чи в лікарні санітарок)- так відразу ціни на послуги ВЧИТЕЛІВ/ЛІКАРІВ/САНІТАРОК - зростуть пропорційно зменшенню їх кількості.
2 Так буде продовжуватись до того часу поки не створиться новий баланс.3 Те що ці люди ( які отримали диплом після продажу мамою корови) -чомусь вирішили що вони мають сидіти на черствому хлібі але в школі(лікарні) - це ЇХ вавка в голові
І поки ця вавка в них не зникне-доти ситуація буде такою як є.


А тепер реал, а не теорія про "Як тільки в школі РЕАЛЬНО буде не вистарчати 10+% вчителів ( чи в лікарні санітарок)- так відразу ціни на послуги ВЧИТЕЛІВ/ЛІКАРІВ/САНІТАРОК - зростуть пропорційно зменшенню їх кількості.":

*«Є проблема в кадрах. В минулому році Вищі медичні навчальні заклади відчули нестачу абітурієнтів. Ця проблема буде наростати. Адже падає престиж медичної професії через низьки зарплати. В країні на сьогодні є суттєвий дефіцит медиків, який буде наростати», — каже В. Корогод.
За його словами, в Україні склався дефіцит серед сімейних лікарів, кардіологів, дермато-венерологів, хірургів та анестезіологів.* (С)
Дефіцит..., а зарплати залишаються низькими.
___________________________
А тут і овсі нестача 32%:
*У лікарнях Миколаївської області не вистачає 1200 лікарів. Частина працюючих фахівців — у пенсійному віці.
Про це 15 січня під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко.
За словами Ткаченко, нестача медичних кадрів у регіоні становить 32 відсотки. До того ж 31 відсоток медиків, тобто понад 850 людей, мають вік понад 60 років.*
https://suspilne.media/mykolaiv/926003- ... u-medikiv/
____________________________
По буквах - "зарплати - низькі" і проблема виникла ще до війни:
*Ця проблема виникла не сьогодні. Українська медицина вже давно відчуває дефіцит кадрів, а повномасштабна війна тільки погіршила ситуацію. Молодь не хоче йти в медицину, адже розуміє: навчання тривале й складне, зарплати - низькі, а відповідальність - колосальна. Лікарі та медсестри працюють в умовах хронічного перевантаження, особливо у державних лікарнях. Багато хто виїжджає за кордон або змінює професію, не витримуючи навантаження та нестачі фінансування.*
https://uhl-edu.kiev.ua/content/ukrayin ... -byudzhet/

Факти-реал, а не теорія.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 27 лип, 2025 17:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24914
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А какая связь с переводом курса теорфизики?
Та ніби ніякої.
Виходить що якась умовна Японія поголовно повинна вивчити англійський щоб вчити теоретичну фізику
А корея французський - що вчити теорію дизайну..
ну і ясно що весь світ повинен вивчити педераційну щоб читати Пушкіна...

До речі Ви в курсі що рідна дочка Пушкіна померла від голоду в 1919 році в москвабаді?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26694
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:13

  budivelnik написав:1 Суспільство змінилось
І одна частина без Державного примусу робить те саме що під час ВВ робили всі... тобто працює за себе і донатись за тих хто в окопах.
До цієї частини суспільства як я розумію - претензій нема.
2 Щодо роботи цивільної частини економіки..
Якщо щомісяця військовим ЗСУ виплачують по 75 млрд грн...
Як думаєте - якщо будуть відсутні товари послуги з допомогою яких ці гроші утилізуються економікою (через руки сімей військових) - то що відбудеться з економікою і фронтом?
Адже податки з цих 75 млрд реалізованих в тилу-знову повертаються і наповнюють Бюджет.
А податки це від 30 до 40% від суми...
Тобто це 1 млрд доларів/місяць
Ви хочете щоб наш бюджет не отримав ці гроші?

Написав би цитатою Н. Мосійчук - "Мого сина на війні ви не побачите"
А ваші діти повинні добровільно піти в ТЦК та сдохнути на нулі.
Тримай тил.
Буряти тобі орден випишуть.
UA
 
Повідомлень: 9555
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2343 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:14

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:..........
В Європі не дуже багато країн, де є посади типу охоронця супермаркету, автостоянки, продавець туалетного паперу у туалеті, персональний водій директора.

Продавцов много?
Учителей, медсестёр, ...

У мене там нема знайомих продавчинь, хоча там я зустрічав наших жіночок, які працювали саме продавчинями.
........
Очень много слов.
Всё это я знаю.
Но не пойму, вы вместе с шаманом хотите доказать, что уровень жизни в Германии такой же, как у нас?
Или к чему весь этот разговор?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 лип, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35462
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:В якій Західній країні це було?
1 Я працюю в Україні, тому набирати/звільняти я можу тільки в Україні
2 Те що на Заході море бомжів.. я особисто бачив навіть у Швеції...
Те що він алконавт - було наглядно видно , друге питання що будучи в дико брудному одязі він спав в мішку натягнутому на голову і мішок був чистий(щоб не ображати оточення) але після того як проспався. встав, виліз з мішка, згорнув його в кульок і пішов далі...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26694
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:16

  budivelnik написав:
  Water написав:
  budivelnik написав:це як би то коректніше сказати - МАНІПУЛЯЦІЯ...
Є бомж , який "працює" 18 годин недосипаючи/недоїдаючи - і при цьому точно ніколи не забезпечить свою сімю
Є роботяга... який пропиває більше ніж заробляє - цей також не забезпечит
Є висококласний фахівець який може витрачати на ігроманію чи наркомані. чи жінкоманію.. чи ще там якусь манію не тільки те що заробляє а й те що позичив в банку під заставу житла отриманого від батьків...
Є просто роботяга якому нічого складнішого від віника доручити не можна....
Таких мною описаних на Заході до 10%....
Це з вашого особистого досвіду, ви десь жили/працювали, в колективі було 10% бомжів, наркоманів, алкашів, ігроманів?

......
А де решта в 7 млн ( а це 30% від працездатного населення)

Это правильный вопрос :) Следующий за "нас 52 мильоны!" и "ой, нет - 41"...
_hunter
 
Повідомлень: 10135
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А тепер реал
ти ж теоретик а не реаліст..
Є сформовані ШТАТНІ списки.... - в рееалі така кількість нафік не потрібна, але завжди можна поплакатись що по списку не вистарчає
Є приватні медичні вузи... які ясно що починають плакати що в них недобір.... а те що недобір не тому що МЕДИКИ потрібні а тому що їх НАДЛИШОК - ці плакальщики не хочуть і чути
І останнє
Тобі відомо що ЗАВЖДИ після приватизації підприємства - штати цього підприємства скорочуються в рази... а виручка залишається тією ж.

Тепер розумієш чому теорія від балди і реальна практика - це різні речі?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26694
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1456414565145661456714568>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 111328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 292238
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 956304
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.