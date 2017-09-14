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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 лип, 2025 17:47
detroytred написав:
Коли вчора зустрів знайому 75+ лікарка, а вона стогне, що навантажили на неї, як на вола... ще й безплатно.
це взагалі треш
На моє ТВЕРДЕ переконання
На ДЕРЖАВНІЙ роботі після досягнення ПЕНСІЙНОГО віку- ЗАБОРОНЕНО ЗАЙМАТИ ПОСАДУ яка потребує відмінних фізичних характеристик по працездатності і свіжого розуму.
Лікарка в 75 років ( вчилась в інституті ще за сталіна) - не може ефективно виконувати свої обовязки
При цьому ця лікарка якщо вона незамінні МАЄ ПРАВО працювати в приватних структурах
Це саме стосується і інвалідів прокурорів чи суддів...
Якщо людина інвалід - то вона НЕ МАЄ права займати ДЕРЖАВНІ посади які вимагають виняткової працездатності як фізичної так і розумової.
Виключенням з правил і то на обмежений термін (максимум 10 років під час і після війни) мають інваліди ЗСУ, інвалідність яких повязана з ампутаціями...
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Додано: Нед 27 лип, 2025 17:49
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Додано: Нед 27 лип, 2025 17:54
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Это правильный вопрос
Следующий за "нас 52 мильоны!" и "ой, нет - 41"...
А яка фіг різниця?
......
То в чому проблема падіння з 52 до 35 ?......
Ответ на оба вопроса один: власти порядочную кучку макроэкономических показателей считают исходя из количества населения. Если эти показатели на 30% "промахнулись" - это не совсем хорошо, наверное?
Тебе цікавить ПОБЄДОБЄСІЄ ?
тоді треба збільшувати кількість мяса для штурмів і чим гіше це мясо буде жити - тив вигідніше бо при однакових витратах кількість мяса - більше.
Чи тебе цікавить дохід на душу населення?
Бо якщо дохід на душу-то якось пофік скільки душ, головне щоб ці душі могли ефективно обслуговувати територію проживання.
Статистика показує що густина населення від 40 до 150 осіб на км2 - в Європі це саме те що треба
Якщо менше вже виникають пустик
Якщо більше -перенаселення
Для 42 млн -в нас 70 осіб/км2
Для 36 млн -в нас 60 осіб/км2
Для 30 млн -в нас 50 осіб/км2
Для 24 млн -в нас 40 осіб на км2
Щтже висновок
ІЯкщо не впадемо нижче 24 млн і при цьому повернемо всі території станом на 1991 рік - то у нас проблем не буде
Якщо ж у нас окупують якусь частину територій то навіть падіння до 20 млн НЕ ПОГІРШИТЬ ЖИТТЯ тих хто залишиться в порівнянні з тим що було наприклад в 2012
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Додано: Нед 27 лип, 2025 17:54
budivelnik написав: detroytred написав:
про реал за віконцем про надлишок товарів-послуг, в виробників та конкуренцію між ними, а не дефіцити та конкуренцію споживачів за товарами-послугами --- й досі мовчиш, як риба.
Ти дурень?
Чи ти ще до сьогодні в совку?
Саме НАДЛИШОК товарів/послуг і є ВІЗИТІВКОЮ КАПІТАЛІЗМУ
а черги , відсутність необхідного і ковбаса по талонах - це візитівка соціалізму.
І чомусь в світі ВІДСУТНІЙ реальний приклад коли соціалістична країна перемогла в якості життя капіталістичну.
Во!
Так я тебе ж і макаю, що ринок - це надлишок товарів-послуг, виробників, конкуренція між виробниками!
А ти, дурень, НА ЦЕ мене ПРОСИШ:
Суб 26 лип, 2025 18:23Напад росії і білорусі на Україну
budivelnik написав: detroytred написав:
Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція.
Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Це в якій з книжок ти знайшов подібну трактовку
якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане..
(Наводиш цитати Ші)
То де тут про надлишок товарів?
Це огінь...))
Але добре, що за 15+ років до тебе нарешті дійшло!
Цей день увійде в історію.
Місіонер вдруге за тиждень вийшов сам на себе.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 17:58
budivelnik написав: detroytred написав:
Коли вчора зустрів знайому 75+ лікарка, а вона стогне, що навантажили на неї, як на вола... ще й безплатно.
це взагалі треш
На моє ТВЕРДЕ переконання
На ДЕРЖАВНІЙ роботі після досягнення ПЕНСІЙНОГО віку- ЗАБОРОНЕНО ЗАЙМАТИ ПОСАДУ яка потребує відмінних фізичних характеристик по працездатності і свіжого розуму.
Лікарка в 75 років ( вчилась в інституті ще за сталіна) - не може ефективно виконувати свої обовязки
При цьому ця лікарка якщо вона незамінні МАЄ ПРАВО працювати в приватних структурах
Це саме стосується і інвалідів прокурорів чи суддів...
Якщо людина інвалід - то вона НЕ МАЄ права займати ДЕРЖАВНІ посади які вимагають виняткової працездатності як фізичної так і розумової.
Виключенням з правил і то на обмежений термін (максимум 10 років під час і після війни) мають інваліди ЗСУ, інвалідність яких повязана з ампутаціями...
😁
А ти співай про скорочення зайвих-надлишкових штатних клітин та пропорційний ріст зп при нестачі медпрацівників.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 18:03
detroytred написав:
Це огінь...))
В першому абзаці - капіталізм
в другому абзаці-ринок
ПС
Капіталізм на відміну від соціалізму дозволяє ВСІМ хто хоче нокопичувати СВІЙ капітал
Потім цей НАКОПИЧЕНИЙ капітал йде в капіталізацію робочого місця
Чим вища капіталізація-тим більше товарів послуг на одиницю праці може виготовити працівник
Це приводить до НАДЛИШКУ товарів...
Надлишок товарів у капіталізмі слугує СТИМУЛОМ для заробляння тими хто ХОЧЕ купити ці товари , а так як ефективніше заробляти маючи вищу кваліфікацію чи кращі інструменти( то кожен з працівників ЗАЦІКАВЛЕНИЙ в покращенні ВЛАСНОЇ капіталізації)
При цьому
лежебокам це не вдасться
А раз так, то ніякі закони Капіталізму не заточені під те щоб полегшити життя люмпенам..
Знову ж при цьому
Навіть в капіталістичних країнах є СОЦІАЛІСТИЧНІ партії які хочуть максимально перрерозподілити ВВП... між тими хто СВОРЮЄ і тиими лохотронщиками які хочуть жерти не працюючи.
Знову ж при цьому
Розміри перерозподілу обмежені обємами створеного , тому
чим більше перерозподіляється-тим менше в майбутньому буде створено ..що автоматично приводить до ситуацій коли воєнпенсам дозволяють подохнути з голоду тільки тому щоб врятувати економіку.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 18:05
detroytred написав:
А ти співай про скорочення зайвих-надлишкових штатних клітин та пропорційний ріст зп при нестачі медпрацівників.
Ти б з Теччер чи Рейганом по цій темі посперичався
Це вони проводили масове закриття і приватизацію неефективних
У них вийшло
А що вийшло в тебе ? прочитати книжку...
Так собі досягнення в 60 років...
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Додано: Нед 27 лип, 2025 18:12
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
А яка фіг різниця?
......
То в чому проблема падіння з 52 до 35 ?......
Ответ на оба вопроса один: власти порядочную кучку макроэкономических показателей считают исходя из количества населения. Если эти показатели на 30% "промахнулись" - это не совсем хорошо, наверное?
Тебе цікавить ПОБЄДОБЄСІЄ ?
тоді треба збільшувати кількість мяса для штурмів ......
ты, как обычно, то ли недопонял то ли недопонял... Ты там недавно, помню, "жаловался" на сколько-то лямов неплательщиков налогов. Так вот: а если их физически нет - ты их придумал - тогда что? 🤔
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Додано: Нед 27 лип, 2025 18:20
budivelnik написав: detroytred написав:
Це огінь...))
В першому абзаці - капіталізм
в другому абзаці-ринок
ПС
Капіталізм на відміну від соціалізму дозволяє ВСІМ хто хоче нокопичувати СВІЙ капітал
Потім цей НАКОПИЧЕНИЙ капітал йде в капіталізацію робочого місця
Чим вища капіталізація-тим більше товарів послуг на одиницю праці може виготовити працівник
Це приводить до НАДЛИШКУ товарів...
Надлишок товарів у капіталізмі слугує СТИМУЛОМ для заробляння тими хто ХОЧЕ купити ці товари , а так як ефективніше заробляти маючи вищу кваліфікацію чи кращі інструменти( то кожен з працівників ЗАЦІКАВЛЕНИЙ в покращенні ВЛАСНОЇ капіталізації)
При цьому
лежебокам це не вдасться
А раз так, то ніякі закони Капіталізму не заточені під те щоб полегшити життя люмпенам..
Знову ж при цьому
Навіть в капіталістичних країнах є СОЦІАЛІСТИЧНІ партії які хочуть максимально перрерозподілити ВВП... між тими хто СВОРЮЄ і тиими лохотронщиками які хочуть жерти не працюючи.
Знову ж при цьому
Розміри перерозподілу обмежені обємами створеного , тому
чим більше перерозподіляється-тим менше в майбутньому буде створено ..що автоматично приводить до ситуацій коли воєнпенсам дозволяють подохнути з голоду тільки тому щоб врятувати економіку.
Треш продовжується 😁
То ти прочитав себе?
Де ти на мої твердження запитуєш де я їх узяв і ще в кінці додаєш "То де тут про надлишок товарів?"
__________
А стосовно капіталізму, то ти знов єралашиш.
Бо предметом в нас є ринкова економіка, капіталізм, ринок --- під цим, як мінімум, в площині нашого 15 обгорення, мається одне і теж саме.
Бо ринком, ринковою економікою, наприклад, соціалістичну ну ніяк не назвеш(((
Вона планова, адміністративна, але не ринкова, не ринок.
І навіть якщо вже вживати поняття "державний капіталізм", то необхідно додавати, що саме державний.
Тобто під ринком по замовчуванню мається саме ринковий капіталізм, ринкова економіка.
Чудо ти горіхове, яке отак кумедно намагається зіскочити зі свого 15+ річного невігласівства.
Але прогрес -- нарешті ти хоч трохи отримав уяву про ринок.
Що це надлишок товарів, послуг, виробників та конкуренція між виробниками.
Тепер питати не будеш, де "ти знайшов подібну трактовку
якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане..".
В ШІ питай "То де тут про надлишок товарів?" 😁
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 27 лип, 2025 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 18:23
_hunter написав:
Следующий за "нас 52 мильоны!" и "ой, нет - 41"...
Кажуть, що на не ТОТ 26
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