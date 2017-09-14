ЛАД написав:Продавцов много? Учителей, медсестёр, ...
У мене там нема знайомих продавчинь, хоча там я зустрічав наших жіночок, які працювали саме продавчинями. ........
Очень много слов. Всё это я знаю. Но не пойму, вы вместе с шаманом хотите доказать, что уровень жизни в Германии такой же, как у нас? Или к чему весь этот разговор?
Ви самі спитали- чи сможе простий західний робітник, працюючи один, не напружуючись, прогодувать свою сім`ю? Я вам відповів- ні, ви попросили доказів, я вам надав докази. Зараз ви кажете шо воно вам не потрібно, для чого ви це все питали? Чи ви думаєте шо там вихователь з медсестрою отримують 8 тисяч гривень на місяць?
1 Я працюю в Україні, тому набирати/звільняти я можу тільки в Україні 2 Те що на Заході море бомжів.. я особисто бачив навіть у Швеції... Те що він алконавт - було наглядно видно , друге питання що будучи в дико брудному одязі він спав в мішку натягнутому на голову і мішок був чистий(щоб не ображати оточення) але після того як проспався. встав, виліз з мішка, згорнув його в кульок і пішов далі...
Ви пишете за Україну, а ЛАД питав за Захід, то для чого це пустепорожнє? Якісь безхатьки є, але це може бути не швед. Плюс з чого ви взяли шо там неблагопополучних 10%?
_hunter написав:Ответ на оба вопроса один: власти порядочную кучку макроэкономических показателей считают исходя из количества населения. Если эти показатели на 30% "промахнулись" - это не совсем хорошо, наверное?
Тебе цікавить ПОБЄДОБЄСІЄ ? тоді треба збільшувати кількість мяса для штурмів ......
ты, как обычно, то ли недопонял то ли недопонял... Ты там недавно, помню, "жаловался" на сколько-то лямов неплательщиков налогов. Так вот: а если их физически нет - ты их придумал - тогда что? 🤔
Це ти допетрати не можеш Є 42 млн населення, з якого 12 млн платить податки а 8 млн не платить... , але інфраструктурою користуються всі 42 млн..- це погано. Якщо буде 34 млн населення. в якому буде 12 млн платників податків і інфраструктурою буде користуватись 32 млн - то це набагато краще ніж у першому випадку В першому 12 млн утримували 42 млн ( на кожного ПЛАТНИКА було 42/12=3,5 отримувача) В другому 12 млн утримує 34 млн (на кожного платника буде 34/12=2,84 отримувача)
Тепер розумієш чому нахлєбніки це в рази гірше ніж їх відсутність.
В Австрії не виключають можливості відмовитися від нейтралітету, який зберігають із 1955 року, на користь вступу в НАТО на тлі російської загрози. Про це в інтерв’ю Die Welt повідомила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.
"Одне зрозуміло: сам по собі нейтралітет нас не захищає. Австрію на тлі дедалі невизначенішої глобальної безпекової ситуації та дедалі агресивнішої Росії захищають інвестиції у власні оборонні можливості, а також у партнерські відносини", – сказала глава МЗС.
Дивно, а нам тут задвигають, що потрібен нейтралітет - тоді все буде добре Але ... чомусь (а что произошло ?) ... Швеція та Фінляндія відмовились від нейтралітету Австрія над цим почала розмірковувати
detroytred написав:А ти співай про скорочення зайвих-надлишкових штатних клітин та пропорційний ріст зп при нестачі медпрацівників.
Ти б з Теччер чи Рейганом по цій темі посперичався Це вони проводили масове закриття і приватизацію неефективних У них вийшло А що вийшло в тебе ? прочитати книжку... Так собі досягнення в 60 років...
Чудо, ти кумедно продовжуєш піднювати предмет, про якій мова. Предметом було не скорочення надлишкових штатних клітин чи працівників, а твоє твердження про як на 10% буде нестача, так і пропорційно ціни на послуги цих працівників зростуть. Кого ти намагаєшся провести отаким примітивним демагогічним прийомом (підміною предмету)?! Це ж смішно..
1 Сміх без причини-ознака дурачини.. 2 Може тебе обмежили можновладці не створивши умови для розвитку.. а в мене все навпаки а - маю замовлень від військових в розмірі 100000 якщо по моїй собівартості, і 200000 грн якщо те що в мене замовили купувати на промавтоматиці або в епіцентрі. б - висолопивши язик , паралельно роблю проект для себе в якому мій особистий виграш повинен становити 200 000+/- грн доданої вартості , виключно в позаробочий час+ нормальний електрик/електронщик/програміст - може з нуля з цим проектом розібратись максимум за 2 місяці в - пропоную тим кого знаю і які можуть допомогти мені в реалізації цього проекту бо його потенціал близько 1 млн грн доданої вартості г- так як замовлення для військових виготовляю руками своїх працівників, то кручусь як білка в колесі, щоб при виконанні замовлення той хто буде виконувати зміг отримати хоча б стільки ж скільки він міг отримати просто виконуючи свої основні обовязки...
Тобто той хто хоче щось зробити - тому ніколи вгору плюнути. А той хто НЕ ВМІЄ нічого робити бо ніколи не робив - тому завжди фаберже заважають....
ПС спеціально привів собівартість і продажні ціни на промавтоматиці чи епіцентрі Там різниця в 2 РАЗМ і саме ця різниця показує наскільки попит перевищує пропозицію. А раз між собівартістю і ціною відкритого продажу-100% - це говорить про те що і по такій ціні купують Тому той хто зможе замість 200 000 - запропонувати хоча б 150 000 - той зможе збільшити обєми продажу в рази В мене просто відсутні необхідний рівень вільного капіталу, бо для того щоб мати за що донатити- треба спочатку мати як заробити.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 27 лип, 2025 19:53, всього редагувалось 1 раз.
треба відповісти на основне. а ту купу дурниць пишуть
ЛАД написав:
Shaman написав:......... а чиї військові бази були в Кореї? від кого залежала небезпека? тому й вплив був відповідний
Вплив был. Но диктатуры спокойно существовали. И долго. И США в это не вмешивались. Корейцы всё сделали сами. без "наколотых апельсинов" и печенек от госсекретаря.
тобто ви щиро вважаєте, що весь Майдан був за гроші? ви дуже помиляєтесь. мені наприклад ніхто не платив, коли я виходив. а от обличчя харківського Антимайдану показували, що там дійсно нікого не за гроші не було. та й у Київі теж... чи це такий тонкий тролінг, вважаючи хто був авторкою мему про "наколоті апельсини", як й те, що як кажуть комусь за це ніс зламали?
а що там у Кореї? знайшли ще одного позитивного диктатора Пак Чон Хі? а так був й свій Майдан, перша спроба якого була невдалою - бійня в Кванджу. й подальші студентські протести, які призвели до того, що в 1987 році пройшли демократичні президентські вибори.
вплив америнкаців гадаю був тому, що протести не потопили в крові, як Китай в 1989 на площі Тяньаньмень, а в наслідок були проведені демократичні вибори - як й в нас.
а взагалі військові диктатури - цікава річ. схоже, що інколи без них неможливо - але лише як проміжний етап.
так впевнений. це вже психологія - ніхто не любить слухати погані новини. а у диктаторів це ще дуже підсилюється манією величчі...
Вы ошибаетесь, считая что диктатор не знает объективную картину. Сталину о том, что война вот-вот начнётся докладывали. И предлагали привести войска в боевую готовность. Не боялись. Другой вопрос, что он не поверил и отмёл все сообщения. Но такие ошибки возможны и при демократии, хотя и менее вероятны.
я так й уявляю, як після початку війни Політбюро приходить до Сталіна й каже - "а ми ж казали". якби таке сталося, то гадаю Лаврентій Павлович річний план по посадках/розстрілах вищого керівництва виконав би за один день.
й з приводу Сталін все знав. тобто й про терор 37-38 років був обізнаний - ніякої самодіяльності Ягоди/Єжова, ніяких перегибів на місцях - все так й планувалося? отож.
треба частинами, бо надто довгі повідомлення виходять
1 Я працюю в Україні, тому набирати/звільняти я можу тільки в Україні 2 Те що на Заході море бомжів.. я особисто бачив навіть у Швеції... Те що він алконавт - було наглядно видно , друге питання що будучи в дико брудному одязі він спав в мішку натягнутому на голову і мішок був чистий(щоб не ображати оточення) але після того як проспався. встав, виліз з мішка, згорнув його в кульок і пішов далі...
Ви пишете за Україну, а ЛАД питав за Захід, то для чого це пустепорожнє? Якісь безхатьки є, але це може бути не швед. Плюс з чого ви взяли шо там неблагопополучних 10%?
Неблагополучних - в будь якому суспільстві - більше 10%... І це не залежить від суспільного устрою(феодалізм/соціалізм/капіталізм) Така природа людини, якій легше у своїх бідах звинуватити оточуючих і при цьому не бити пальцем об палець для вирішення цих бід
Скільки людей в світі вживає алкоголь? Не дивно, що алкогольна залежність — величезна глобальна проблема. Понад 380 млн людей у всьому світі мають алкоголізм. Це кожен 20-й дорослий у світі та кожен десятий у Східній Європі.
5% у світі алкоголіки , 10% у Східній Європі
250 мільйонів людей вживали наркотики хоча б раз протягом року. З них 29 мільйонів є наркозалежними, 12 мільйонів людей є ін'єкційними наркоманами. У світі близько п'яти відсотків дорослого населення, або приблизно 250 мільйонів осіб у віці від 15 до 64 років, щонайменше один раз вживали наркотики протягом 2014 рок
Три % в світі цілий рік вживають наркотики
Огляд від ШІ Рівень ігроманії у світі коливається в межах від 0,1% до 5,8% населення, згідно з різними оцінками. Лудоманія, або залежність від азартних ігор, є серйозним психологічним розладом, коли людина втрачає контроль над азартними іграми
То як - погоджуєтесь що 10+% в БАГАТИХ країнах є лузерами з різних причин? При чому рівень лудоманії/алкоголізму/наркозалежних - найвищий саме в БАГАТИХ країнах, бо в бідних населення помирає від голоду і хвороб швидше
_hunter написав:ты, как обычно, то ли недопонял то ли недопонял... Ты там недавно, помню, "жаловался" на сколько-то лямов неплательщиков налогов. Так вот: а если их физически нет - ты их придумал - тогда что? 🤔
Це ти допетрати не можеш Є 42 млн населення, з якого 12 млн платить податки а 8 млн не платить... , але інфраструктурою користуються всі 42 млн..- це погано.
Ну да. А если народу _уже_ 34 ляма - то чего ты ноешь постоянно о каких-то мифических 8ми лямах неплательщиков?
для тих, хто на бронепоїзді, а також різних хитрозроблених юристів, які позабували про різні кодекси, бо питання просто вирішують. так от оці цифри - 42, 12 та 8 - вони довоєнні. що станом на зараз треба пошукати. але емігрували не лише неплатники, а й платники теж. тому неплатників може й не 8 млн, але пропорція гадаю лишалася такою ж (розумієш значення слова "пропорція"?). а після початку бронювання (куди тихо докинули й елементи економічного бронювання) - можливо неплатників стає менше, а може й ні. бо кого бронюють, працюють в "білу". а дехто залишається повністю в "чорну".
_hunter написав:ты, как обычно, то ли недопонял то ли недопонял... Ты там недавно, помню, "жаловался" на сколько-то лямов неплательщиков налогов. Так вот: а если их физически нет - ты их придумал - тогда что? 🤔
Є 42 млн населення, з якого 12 млн платить податки а 8 млн не платить... , але інфраструктурою користуються всі 42 млн..- це погано.
Ну да. А если народу _уже_ 34 ляма - то чего ты ноешь постоянно о каких-то мифических 8ми лямах неплательщиков?
Тебе вже за флуд банили
1 Чим більше тих хто не платить податки -тим гірше ВСІМ як тим хто платить так і тим хто не платить , тому скільки всього населення 34 млн чи 42 млн - не важливо якщо є категорія хтровимаханих сволот. 2 Тепер про те скільки може бути населення в Україні... Європейська статистика показує Якщо в країні середня густина населення знаходиться в межах 40-150 осіб на км2 - то такій країні немає проблем з освоєнням територій 3 Якщо густина населення менша 40 осіб на км2 - то для підтримки територій треба витрачати зайві ресурси.. Тому педерація з її 7 осіб на км 2 - потрепає від такої малої густини Правда є наприклад Канада в якої густина населення ще менша, але канадці цю проблему вирішили перевівши 95% своїх територій під щось подібне до національних парків.