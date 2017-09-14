detroytred написав:В мене в родині медики з 56 роками стажу, то як зараз оті залишившиєся медпрацівники пашуть і за себе, і за недостаючого..., я фактично знаю.
І в мене родині дочка і зять медики... І нічого Зять спробував влаштуватись в державну лікарню - ледве вибив 0,75% ставки... а от в приватну клініку його двома руками...
та й не було бажаючих до війни йти працювати в приватну клініку хірургом за 2 куо
Тому ще раз Зайди на базар, знайди долярчика. який з 8 класами освіти купив 2 квартири і жаліється що на базарі не заробиш Потім пройдись подивись і побачиш як дамоска з обручками вартістю в твою 25 річну зарплату і в шубі вартістю в твою машину і машиною вартістю в три таких квартири як твоя-плачеться як стало тяжко.
й оформлює собі субсидію...
ПС і в тих підприємствах які приватизовувались - коли ними володіла держава була дика недостача кадрів, а прийшли приватники , розігнали 30% і виявилось що після розгону зайвих - працювати стало легше.
розігнали 30% і виявилось що після розгону зайвих можна розганяти й далі. вакансії серед основних робочих були завжди й не надто заповнювалися. а от усілякі дежурні електрики/сантехніки - не виженеш. й основні робочі складали десь 30%, а має бути 50% та вище.
Water написав:... Сама швидка допомога вона ніякого відношення до лікарні не має. У лікарні є свій бюджет. Сімейний лікар він ніякого відношення не має до шпиталю, але звернення до сімейного лікаря теж платні. Якщо тобі лікар призначив зустріч і ти не з`явився без поважної причини- штраф. Школи не скажу чи сплачують за школи, за садочки сплачують, причому немало. Садочки діляться на яслі та більш старші. Любий чих у сторону державних органів теж платний. Пенсійні фонди теж хитро діляться, є державні, є приватні. Універи беруть плату за навчання, для своїх громадян це може буть у десятки разів дешевше, ніж для іноземців.
ви не узагальнюйте, а пишіть по країнах - бо в різних країнах різні умови. в тій же Німеччині - державні лікарі безкоштовні, наскільки знаю, але записати можуть через кілька місяців. потрібно терміново - в приватну.
Універи - безкоштовні, в тому числі й для іноземців. але туди не так просто потрапити, а от вилетіти дуже легко...
ЛАД написав:К спору об избытке врачей в Украине. Украина - 35,3 Германия - 45,3 Франция - 32,81 Соединённое королевство Великобритании м Северной Ирландии - 33 Норвегия - 49,8 Финляндия - 36,1 США - 36,8 Все цифры на 10 тыс. населения в 2023 отсюда - https://data.who.int/ru/indicators/i/CCCEBB2/217795A. К сожалению, по учителям такой статистики нет.
Тобто в бідній Україні на 10% краще ніж в багатій Франції, 7% краще ніж в Англії і на 3% гірше ніж в США і на 2% гірше ніж у Фінляндії....... То через призму наших доходів - ми можемо позволити собі хворіти і лікуватись чи пора пояси затягнути?
ЛАД написав:Продавцов много? Учителей, медсестёр, ...
У мене там нема знайомих продавчинь, хоча там я зустрічав наших жіночок, які працювали саме продавчинями. ........
Очень много слов. Всё это я знаю. Но не пойму, вы вместе с шаманом хотите доказать, что уровень жизни в Германии такой же, как у нас? Или к чему весь этот разговор?
Ви самі спитали- чи сможе простий західний робітник, працюючи один, не напружуючись, прогодувать свою сім`ю? Я вам відповів- ні, ви попросили доказів, я вам надав докази. Зараз ви кажете шо воно вам не потрібно, для чого ви це все питали? Чи ви думаєте шо там вихователь з медсестрою отримують 8 тисяч гривень на місяць?
1 Я працюю в Україні, тому набирати/звільняти я можу тільки в Україні 2 Те що на Заході море бомжів.. я особисто бачив навіть у Швеції... Те що він алконавт - було наглядно видно , друге питання що будучи в дико брудному одязі він спав в мішку натягнутому на голову і мішок був чистий(щоб не ображати оточення) але після того як проспався. встав, виліз з мішка, згорнув його в кульок і пішов далі...
Ви пишете за Україну, а ЛАД питав за Захід, то для чого це пустепорожнє? Якісь безхатьки є, але це може бути не швед. Плюс з чого ви взяли шо там неблагопополучних 10%?
_hunter написав:Ответ на оба вопроса один: власти порядочную кучку макроэкономических показателей считают исходя из количества населения. Если эти показатели на 30% "промахнулись" - это не совсем хорошо, наверное?
Тебе цікавить ПОБЄДОБЄСІЄ ? тоді треба збільшувати кількість мяса для штурмів ......
ты, как обычно, то ли недопонял то ли недопонял... Ты там недавно, помню, "жаловался" на сколько-то лямов неплательщиков налогов. Так вот: а если их физически нет - ты их придумал - тогда что? 🤔
Це ти допетрати не можеш Є 42 млн населення, з якого 12 млн платить податки а 8 млн не платить... , але інфраструктурою користуються всі 42 млн..- це погано. Якщо буде 34 млн населення. в якому буде 12 млн платників податків і інфраструктурою буде користуватись 32 млн - то це набагато краще ніж у першому випадку В першому 12 млн утримували 42 млн ( на кожного ПЛАТНИКА було 42/12=3,5 отримувача) В другому 12 млн утримує 34 млн (на кожного платника буде 34/12=2,84 отримувача)
Тепер розумієш чому нахлєбніки це в рази гірше ніж їх відсутність.
В Австрії не виключають можливості відмовитися від нейтралітету, який зберігають із 1955 року, на користь вступу в НАТО на тлі російської загрози. Про це в інтерв’ю Die Welt повідомила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.
"Одне зрозуміло: сам по собі нейтралітет нас не захищає. Австрію на тлі дедалі невизначенішої глобальної безпекової ситуації та дедалі агресивнішої Росії захищають інвестиції у власні оборонні можливості, а також у партнерські відносини", – сказала глава МЗС.
Дивно, а нам тут задвигають, що потрібен нейтралітет - тоді все буде добре Але ... чомусь (а что произошло ?) ... Швеція та Фінляндія відмовились від нейтралітету Австрія над цим почала розмірковувати
detroytred написав:А ти співай про скорочення зайвих-надлишкових штатних клітин та пропорційний ріст зп при нестачі медпрацівників.
Ти б з Теччер чи Рейганом по цій темі посперичався Це вони проводили масове закриття і приватизацію неефективних У них вийшло А що вийшло в тебе ? прочитати книжку... Так собі досягнення в 60 років...
Чудо, ти кумедно продовжуєш піднювати предмет, про якій мова. Предметом було не скорочення надлишкових штатних клітин чи працівників, а твоє твердження про як на 10% буде нестача, так і пропорційно ціни на послуги цих працівників зростуть. Кого ти намагаєшся провести отаким примітивним демагогічним прийомом (підміною предмету)?! Це ж смішно..
1 Сміх без причини-ознака дурачини.. 2 Може тебе обмежили можновладці не створивши умови для розвитку.. а в мене все навпаки а - маю замовлень від військових в розмірі 100000 якщо по моїй собівартості, і 200000 грн якщо те що в мене замовили купувати на промавтоматиці або в епіцентрі. б - висолопивши язик , паралельно роблю проект для себе в якому мій особистий виграш повинен становити 200 000+/- грн доданої вартості , виключно в позаробочий час+ нормальний електрик/електронщик/програміст - може з нуля з цим проектом розібратись максимум за 2 місяці в - пропоную тим кого знаю і які можуть допомогти мені в реалізації цього проекту бо його потенціал близько 1 млн грн доданої вартості г- так як замовлення для військових виготовляю руками своїх працівників, то кручусь як білка в колесі, щоб при виконанні замовлення той хто буде виконувати зміг отримати хоча б стільки ж скільки він міг отримати просто виконуючи свої основні обовязки...
Тобто той хто хоче щось зробити - тому ніколи вгору плюнути. А той хто НЕ ВМІЄ нічого робити бо ніколи не робив - тому завжди фаберже заважають....
ПС спеціально привів собівартість і продажні ціни на промавтоматиці чи епіцентрі Там різниця в 2 РАЗМ і саме ця різниця показує наскільки попит перевищує пропозицію. А раз між собівартістю і ціною відкритого продажу-100% - це говорить про те що і по такій ціні купують Тому той хто зможе замість 200 000 - запропонувати хоча б 150 000 - той зможе збільшити обєми продажу в рази В мене просто відсутні необхідний рівень вільного капіталу, бо для того щоб мати за що донатити- треба спочатку мати як заробити.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 27 лип, 2025 19:53, всього редагувалось 1 раз.
треба відповісти на основне. а ту купу дурниць пишуть
ЛАД написав:
Shaman написав:......... а чиї військові бази були в Кореї? від кого залежала небезпека? тому й вплив був відповідний
Вплив был. Но диктатуры спокойно существовали. И долго. И США в это не вмешивались. Корейцы всё сделали сами. без "наколотых апельсинов" и печенек от госсекретаря.
тобто ви щиро вважаєте, що весь Майдан був за гроші? ви дуже помиляєтесь. мені наприклад ніхто не платив, коли я виходив. а от обличчя харківського Антимайдану показували, що там дійсно нікого не за гроші не було. та й у Київі теж... чи це такий тонкий тролінг, вважаючи хто був авторкою мему про "наколоті апельсини", як й те, що як кажуть комусь за це ніс зламали?
а що там у Кореї? знайшли ще одного позитивного диктатора Пак Чон Хі? а так був й свій Майдан, перша спроба якого була невдалою - бійня в Кванджу. й подальші студентські протести, які призвели до того, що в 1987 році пройшли демократичні президентські вибори.
вплив америнкаців гадаю був тому, що протести не потопили в крові, як Китай в 1989 на площі Тяньаньмень, а в наслідок були проведені демократичні вибори - як й в нас.
а взагалі військові диктатури - цікава річ. схоже, що інколи без них неможливо - але лише як проміжний етап.
так впевнений. це вже психологія - ніхто не любить слухати погані новини. а у диктаторів це ще дуже підсилюється манією величчі...
Вы ошибаетесь, считая что диктатор не знает объективную картину. Сталину о том, что война вот-вот начнётся докладывали. И предлагали привести войска в боевую готовность. Не боялись. Другой вопрос, что он не поверил и отмёл все сообщения. Но такие ошибки возможны и при демократии, хотя и менее вероятны.
я так й уявляю, як після початку війни Політбюро приходить до Сталіна й каже - "а ми ж казали". якби таке сталося, то гадаю Лаврентій Павлович річний план по посадках/розстрілах вищого керівництва виконав би за один день.
й з приводу Сталін все знав. тобто й про терор 37-38 років був обізнаний - ніякої самодіяльності Ягоди/Єжова, ніяких перегибів на місцях - все так й планувалося? отож.
треба частинами, бо надто довгі повідомлення виходять