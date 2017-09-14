Додано: Нед 27 лип, 2025 19:50

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: А ти співай про скорочення зайвих-надлишкових штатних клітин та пропорційний ріст зп при нестачі медпрацівників. А ти співай про скорочення зайвих-надлишкових штатних клітин та пропорційний ріст зп при нестачі медпрацівників. Ти б з Теччер чи Рейганом по цій темі посперичався

Це вони проводили масове закриття і приватизацію неефективних

У них вийшло

А що вийшло в тебе ? прочитати книжку...

Так собі досягнення в 60 років... Ти б з Теччер чи Рейганом по цій темі посперичавсяЦе вони проводили масове закриття і приватизацію неефективнихУ них вийшлоА що вийшло в тебе ? прочитати книжку...Так собі досягнення в 60 років... Чудо, ти кумедно продовжуєш піднювати предмет, про якій мова.

Предметом було не скорочення надлишкових штатних клітин чи працівників, а твоє твердження про як на 10% буде нестача, так і пропорційно ціни на послуги цих працівників зростуть.

Кого ти намагаєшся провести отаким примітивним демагогічним прийомом (підміною предмету)?!

Це ж смішно.. Чудо, ти кумедно продовжуєш піднювати предмет, про якій мова.Предметом було не скорочення надлишкових штатних клітин чи працівників, а твоє твердження про як на 10% буде нестача, так і пропорційно ціни на послуги цих працівників зростуть.Кого ти намагаєшся провести отаким примітивним демагогічним прийомом (підміною предмету)?!Це ж смішно..

НЕ ВМІЄ нічого робити

1 Сміх без причини-ознака дурачини..2 Може тебе обмежили можновладці не створивши умови для розвитку.. а в мене все навпакиа - маю замовлень від військових в розмірі 100000 якщо по моїй собівартості, і 200000 грн якщо те що в мене замовили купувати на промавтоматиці або в епіцентрі.б - висолопивши язик , паралельно роблю проект для себе в якому мій особистий виграш повинен становити 200 000+/- грн доданої вартості , виключно в позаробочий час+ нормальний електрик/електронщик/програміст - може з нуля з цим проектом розібратись максимум за 2 місяців - пропоную тим кого знаю і які можуть допомогти мені в реалізації цього проекту бо його потенціал близько 1 млн грн доданої вартостіг- так як замовлення для військових виготовляю руками своїх працівників, то кручусь як білка в колесі, щоб при виконанні замовлення той хто буде виконувати зміг отримати хоча б стільки ж скільки він міг отримати просто виконуючи свої основні обовязки...Тобто той хто хоче щось зробити - тому ніколи вгору плюнути....ПСспеціально привів собівартість і продажні ціни на промавтоматиці чи епіцентріТам різниця в 2 РАЗМі саме ця різниця показує наскільки попит перевищує пропозицію.А раз між собівартістю і ціною відкритого продажу-100% - це говорить про те що і по такій ціні купуютьТому той хто зможе замість 200 000 - запропонувати хоча б 150 000 - той зможе збільшити обєми продажу в разиВ мене просто відсутні необхідний рівень вільного капіталу, бо для того щоб мати за що донатити- треба спочатку мати як заробити.