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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14567145681456914570
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 22:48

Не так страшні москальські воші, як... © ;)

  Hotab написав:жіночу продуктивність в якості роженіц
Яка продктивність умовної Флер?
Родити буде? - вже ні!
Сина на фронт дає? - не дала і не дасть!

Яка продуктивніст/яка користь з таких паразитів країни?
Напевно, така сама, як і з літунів з не тим ВОСом?🤦🏻🤮😁
Наче і літав 15р тому... а може і ні... - але пенсію і різні військові плюшки поізносівшомуся - викладіть і дайте!🤦🏻
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 27 лип, 2025 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:01

пелюшки і (п)сісю

  Успіх написав:
  Hotab написав:жіночу продуктивність в якості роженіц
Яка продктивність умовної Флер?
Родити буде? - вже ні!
Сина на фронт дає? - не дала і не дасть!

Яка продуктивніст/яка користь з таких паразитів країни?
Напевно, така сама, як і з літунів з не тим ВОСом?🤦🏻🤮😁
Наче і літав 15р тому... а може і ні... - але пенсію і різні військові пелюшки поізносівшомуся - викладіть і дайте!🤦🏻

і бюджетну (п)сісю
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:11

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:жіночу продуктивність в якості роженіц
Яка продктивність умовної Флер?
Родити буде? - вже ні!
Сина на фронт дає? - не дала і не дасть!

Яка продуктивніст/яка користь з таких паразитів країни?
Напевно, така сама, як і з літунів з не тим ВОСом?🤦🏻🤮😁
Наче і літав 15р тому... а може і ні... - але пенсію і різні військові пелюшки поізносівшомуся - викладіть і дайте!🤦🏻

і бюджетну (п)сісю

Плюшки))
Це ж клава(Т9?) - сама підставляє букви :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:32

  Успіх написав:Яка продуктивніст/яка користь з таких паразитів країни?
Напевно, така сама, як і з літунів з не тим ВОСом?🤦🏻🤮😁
Наче і літав 15р тому... а може і ні... - але пенсію і різні військові плюшки поізносівшомуся - викладіть і дайте!🤦🏻


ШІ пропонує перейменувати поізносівшегося пілота в поношену пілотку:
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candle645
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:49

  Успіх написав:
  Hotab написав:жіночу продуктивність в якості роженіц
Яка продктивність умовної Флер?
Родити буде? - вже ні!
Сина на фронт дає? - не дала і не дасть!

Яка продуктивніст/яка користь з таких паразитів країни?
Напевно, така сама, як і з літунів з не тим ВОСом?🤦🏻🤮😁
Наче і літав 15р тому... а може і ні... - але пенсію і різні військові плюшки поізносівшомуся - викладіть і дайте!🤦🏻

Успіх, розумієш яка справа - такі звертання мають й зворотню силу. чи то воював Успіх, чи то котів годував в тилу та під час відпустки бойові отримував - а вимагає уваги, наче три роки був у штурмовиках на нулі... а такі хлопи теж є...

паразити це трохи інші люди, й дивно що ти це не розумієш навіть зі своєю освітою - це ті, хто постійно розповідають про жахи ТЦК й чому саме вони не повінні, а самі тим часом за хабарі перебралися за кордон - але продовжують тут накидати лайно...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 00:16

  Hotab написав:Shaman

зараз хитрозроблений юрист почне вчити математика, як рахувати :lol:
давай, відкривай вечір петросяна 8)

Хантер у нас ще той Піфагор..Він коли жіночу продуктивність в якості роженіц рахував, то дітей в знаменник ставив..
сподіваюсь у вивченні німецької там кращі успішні успіхи, ніж в ШКМ . Бо він цього виплата 500 ойро залежить..

500 ойро залежить від того, скільки він зможе розповідати, чого не може вивчати німецьку. петляти можна до двох років - рік петляти й рік робити вигляд, що вчиш - а там екзамен. й потім пану ху.нтеру запропонують щось повантажити (бо на інше він не здатний) - а він в житті нічого товстіше за ручку не підіймав. є варіант ще розкладати товари в магазині - й то не впевнений, що впорається :lol:

а потім ми й дізнаємось на що вистачає мінімальної зп :mrgreen:
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 28 лип, 2025 00:19, всього редагувалось 3 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 00:16

  candle645 написав:
  Успіх написав:Яка продуктивніст/яка користь з таких паразитів країни?
Напевно, така сама, як і з літунів з не тим ВОСом?🤦🏻🤮😁
Наче і літав 15р тому... а може і ні... - але пенсію і різні військові плюшки поізносівшомуся - викладіть і дайте!🤦🏻


ШІ пропонує перейменувати поізносівшегося пілота в поношену пілотку:
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ШІ на поношеній пілотці не проведеш
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 00:27

  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Xenon написав:схоже кацапи знайшли свою срібну кулю на яку роблять ставку

рф будує ще декілька великих заводів з виробництва БПЛА в Алабузі - CNN

https://edition.cnn.com/2025/07/25/euro ... nsion-intl

це може стати проблемою. владі треба думати, що з цим робити, й думати разом з іншими країнами.

Плять!
Плять!
І ще раз плять!!!
Як я в перші місяці/в перше півріччя повномасштабки казав, на кшталт, що дрони - це сила!
За дронами - майбутнє!
Треба робити ставку на дрони!!!
То хто слухав?


А тут на четвертому році війни - "ой, ворог ще 100500 заводів будує по виготовленню дронів!"
А ми ДЕ?????
ДЕ НАШЕ МАСШТАБНЕ ВИРОБНИЦТВО ДРОНІВ????!!!!!

Успіх, знаєш в чому справа? ворог навчився масово виробляти дрони (з китайських комплектуючих). питання в чому - добре, ми теж навчилися виробляти стільки шахедів. й що далі - вбивати цивільних в Білгородах та Брянськах? бо з військової точки зору шкода є, але не дуже велика. а от медійний ефект та терор - на 146%.

тому рішення цієї проблеми воно не дуже просте. й вистачить гнобити просто так наших виробників. ми багато чого можемо - але так, є внутрішні бар'єри... але це зовсім з іншої опери питання...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 00:33

  Hotab написав:Shaman

зараз хитрозроблений юрист почне вчити математика, як рахувати :lol:
давай, відкривай вечір петросяна 8)

Хантер у нас ще той Піфагор..Він коли жіночу продуктивність в якості роженіц рахував, то дітей в знаменник ставив..
сподіваюсь у вивченні німецької там кращі успішні успіхи, ніж в ШКМ . Бо він цього виплата 500 ойро залежить..

Не буду обсуждать математические способности _hunter"а, но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.
И не понимаю, зачем Shaman притворяется, что не понимает. А если действительно не понимает, то это очень грустно и гораздо хуже, чем я думал.
Вы как раз хорошо знаете, о чём речь, и сами об этом говорили.
Цифра 41 млн. это ни о чём. Если "ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ" ошиблись на 2 млн за 11 лет, то насколько может быть ошибка у нас за 25 лет.
Вы наверняка помните, что Дубилет оценил в 2020 численность в 37 млн. Тогда его очень сильно критиковали. Но кто знает, ошибался ли он и в какую сторону.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 00:41

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Shaman
зараз хитрозроблений юрист почне вчити математика, як рахувати :lol:
давай, відкривай вечір петросяна 8)

Хантер у нас ще той Піфагор..Він коли жіночу продуктивність в якості роженіц рахував, то дітей в знаменник ставив..
сподіваюсь у вивченні німецької там кращі успішні успіхи, ніж в ШКМ . Бо він цього виплата 500 ойро залежить..

Не буду обсуждать математические способности _hunter"а, но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.
И не понимаю, зачем Shaman притворяется, что не понимает. А если действительно не понимает, то это очень грустно и гораздо хуже, чем я думал.
Вы как раз хорошо знаете, о чём речь, и сами об этом говорили.
Цифра 41 млн. это ни о чём. Если "ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ" ошиблись на 2 млн за 11 лет, то насколько может быть ошибка у нас за 25 лет.
Вы наверняка помните, что Дубилет оценил в 2020 численность в 37 млн. Тогда его очень сильно критиковали. Но кто знает, ошибался ли он и в какую сторону.

а чому не цитуєш ху.нтера? бо там нічого не зрозуміло. цифра населення до війни може бути й 41 млн, й 37 млн - це цифри одного порядку - доводити яка з них вірніша - питання тільки вподобань. але сформулювати це ху.нтер не може, точніше не хоче - бо мета створити суперечку ні про що 8)
Shaman
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  #<1 ... 14567145681456914570
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