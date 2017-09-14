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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14569145701457114572>
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 04:58

ЛАД
но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.


Можливо. Я не особливо читаю діалоги , коли в них парна дискусія затягується на кілька сторінок.
Тим більше нема сенсу читати Хантера (і ви в цьому не один раз переконались) , бо там суть завжди зводиться до чіпляння до слів, Флуд і тролінг, ідея з якої почалось забувається вже через 3 повідомлення.
Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%.
З тих пір ситуація ще погіршилася: ніхто не знає, хто залишився на окупованих , хто в контрольованих, хто у кацапів (вони звісно з нами не діляться) , оті які в польщах / Німеччинах, то з якої частини України: окупованої в 14-15 роках, в 22 році , чи то взагалі з ніколи не окупованих?
З такою кількістю припущень результат треба відправляти в смітник ще до початку обрахунку.
Що можна аналізувати з певною точністю? Скільки безповоротних жертв (я б до них відніс і тих, хто отримав інвалідність в результаті бойових дій). Десь 150-200 тисяч. Скільки з інвалідністю? Я думаю ще стільки ж. Тобто втрачено назавжди, або ті хто ніколи не стане до війська через здоровʼя та смерть , це менше 0.5 млн. Чи принципово тоді, їх треба віднімати від 16 млн чоловічого мобілізаційного ресурсу, чи від 10?
Хіба в цьому випадку першочергова проблема це саме бойові втрати, чи все ж липові непридатності, безпідставне бронювання, невміння працювати з реєстрами , по яким можна обілетити умовних Ям і Віталіків (чому згадано для прикладу саме них.. бо жодної користі державі від них.. нема офіційної роботи, нема податків, ) , після чого подати в розшук, після чого відправити в розшук Смарта, після чого зупинити його на першому стацпосту , де спрацює камера на розшук авто. Невміння економічно нагнути тих, хто в розшуку, але і далі використовує банківські продукти, автомобілі і тд . І не було б ніякої бусифікації.
Паралельно давно настав час ввести декларування (з перевіркою) доходів рядових патрульних поліцаїв , хто працює на вулиці. Ті хто в розшуку ТЦК, часто носять на кишені 10-15 т грн і після затримання сують їх в руку полісмену, щоб той не кликав ТЦК. Я маю на увазі на дорозі, після незначних порушень ПДД.
Але цього нема. А є те що є. А з цим «істощіть врага» буде непросто .
Суспільство (нарот_не_такой) в більшості не хоче не тільки захищати (віддавати своїх чоловіків і синів) , а навіть «воювати» економічно. Показує пальцем на якихось депутатів, які в шоколаді. По типу у депутата нема грошей чи можливостей виїхати у випадку звєздєца, а от чи є така можливість у пересічного? В першу чергу фінансова.
Захисникам (всім, від 14-го року починаючи до сьогодні) треба мати «в умі» де вони будуть жити, якщо війна докотитися до їх міста. Практика на окупованих територіях невтішна. Особливо для тих, хто дійсно захищав (вбивав) , до яких пісарь журналу може і не підпадає, а от мийщик снарядів - вже мабуть так.,як і дронщик, хоч і
недороблений. «Нетотнарод» покаже швидко пальцем, «гдє живут атошнікі», хоча це все є в цифрових реєстрах, ДІІї та будь де.
Придуркуваті питання пустоголового 8-класника «що ти будеш казати в полоні?» можуть бумерангом лупанути по пустій макітрі.. )) Особливо якщо надто настирно ставити провокативні підбурюючі питання захисникам «ну скільки ви будете терпіти, тєрпіли? Коли вже ви кинете фронт і по домам, як я?»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 07:05

Тож робимо правильний крок до перевороту думок ;)

  Shaman написав:чи то воював Успіх, чи то котів годував
Та мені якось то все пох, що аж невдобно))
Сенс комусь щось доводити?
  Shaman написав:паразити це трохи інші люди
Хех, яка обмовка)) "трохи"!😁
Тобто, далеко не втікли, напів-паразити))
Ну а як їх назвати, коли язиком таляпають, що Україна - понад усе!© А самі і народжуваність не збираються піднімати і своїх синів/чоловіків ховають від фронту?
Як так?©
Не паразити? ;)
  Shaman написав:а самі тим часом за хабарі перебралися за кордон
А тут вже хочеться поставити питання не "хто паразити?", а "хто лохи?"))
Лохи то хто?)) ;)
Ті, що виїхали, чи ті що залишились на Марсі?
Чи ті, що на Марсі примусово загнані на фронт?(чи то вони вже, навіть, "в квадраті"?)
  Shaman написав:питання в чому - добре, ми теж навчилися виробляти стільки шахедів. й що далі - вбивати цивільних в Білгородах та Брянськах?
А що, військові об'єкти у ворога вже закінчились?
Нафтобази вже всі зруйновані?
Кримський міст вже впав?
  Hotab написав:нагнути тих
Дивись, щоб часом твоя нагиналка не зламалась і тебе не нагнули! :mrgreen: Тоді вже будеш точно зношеною пілоткою :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 08:57

10хв цікавого контенту

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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:04

  Shaman написав:
  _hunter написав:>>> й про що це каже?.. але пафосу
Про то, что если ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ на 40 лямах лям потеряли -- в "этой стране" смело можно 3 писать. Теперь берем три десятка лет -- и, сюрприз, -- цифра подозрительно похожа.

тому висновку ніякого немає.
  _hunter написав:Ты - если вопрос не понимаешь - просто в разговор не влазь :wink:

щоб тебе розуміли, скільки разів сказав - навчись формулювати запитання. з цим в тебе біда-біда...

Я видел, что за бред до редактирования ты писал - то про арабов то про депопуляцию :lol:
Поэтому нет: писать так, что бы ТЫ понимал - я не смогу :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:12

Почалося))

Ще трошки і переможемо!
Все буде добре!©
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Києві через нічну атаку Росії пошкоджена багатоповерхівка, серед поранених – дитина
У ніч проти 28 липня Росія атакувала Київ дронами, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку, серед постраждалих є дитина. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Дарницькому районі в багатоповерхівці в одному з під'їздів вибуховою хвилею пошкоджено вікна з шостого по 11 поверх. Станом на 04:40 повідомлялося про вісьмох постраждалих – всі вони мешканці багатоповерхівки.

Чотирьох осіб госпіталізували в лікарню, серед них трирічна дитина з осколковими пораненнями та постраждалий у тяжкому стані.

Також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, обійшлося без пожежі.


Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині – відео боїв
Сили оборони звільнили від окупантів населений пункт Кіндратівка в Хотінській громаді Сумської області. Про це повідомив СтратКом Збройних Сил України.

У повідомленні зазначається, що село звільнили підрозділи, які входять до складу сил і засобів угруповання військ "Курськ".

Військові зазначили, що у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.

25 липня аналітичний проєкт DeepState заявляв про звільнення Кіндратівки силами 225 окремого штурмового полку ЗСУ. Аналітики стверджували, що окупанти втратили три батальйони та комбата.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:12

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Не буду обсуждать математические способности _hunter"а, но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.
И не понимаю, зачем Shaman притворяется, что не понимает. А если действительно не понимает, то это очень грустно и гораздо хуже, чем я думал.
Вы как раз хорошо знаете, о чём речь, и сами об этом говорили.
Цифра 41 млн. это ни о чём. Если "ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ" ошиблись на 2 млн за 11 лет, то насколько может быть ошибка у нас за 25 лет.
Вы наверняка помните, что Дубилет оценил в 2020 численность в 37 млн. Тогда его очень сильно критиковали. Но кто знает, ошибался ли он и в какую сторону.

й чого вирішили, що німці помилились? може в них депопуляція? дуже багато припущень...

Потому, что они САМИ об этом написали :shock: -- в цитате же написанно...
Немцы про свою же депопуляцию не знали? :shock: ну, допустими -- а где гарантия, что эти знают? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:13

  Успіх написав:youtube

А шо ти цим відео хотів сказать? Тиж збирався йти працювать до ТЦК, ти на їх боці? Чи ти на боці постраждалих людей і будеш боротись з цим свавіллям? Чи ти за прокурора? Чи ти хотів дременуть через кордон, а там паркани?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:17

  Hotab написав:ЛАД
но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.


Можливо. Я не особливо читаю діалоги , коли в них парна дискусія затягується на кілька сторінок.
Тим більше нема сенсу читати Хантера (і ви в цьому не один раз переконались) , бо там суть завжди зводиться до чіпляння до слів, Флуд і тролінг, ідея з якої почалось забувається вже через 3 повідомлення.
Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%.
......

Не поверишь, я ровно это и пишу уже три страницы -- зря не читал :lol:
Но сначала будивельник а потом Шаман уперлись -- "сказал укрстат 41 лям -- значит 41 лям и не ... волнует" :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Как хорошо в оккупации ... очередь за водой ... обращение детей к Путину ...
Не то, что при Украине
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  #<1 ... 14569145701457114572>
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