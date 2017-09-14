_hunter написав:Ты на ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ 2+2 сложить не можешь? ...
Опираясь на данные переписи в ФРГ 2011 года, статистики предполагали, что в стране проживает 84,7 млн человек. Однако перепись 2022 года зафиксировала более низкий показатель. Согласно данным последней переписи, которая была проведена в 2022 году и результаты которой обнародованы во вторник, 25 июня, в стране проживает около 82,7 млн человек
2 ляма "как с куста" -- и это в Германии-то. И за 10 лет всего...
й про що це каже?.. але пафосу
Теперь к главному: >>> якщо є категорія хтровимаханих сволот Ты количество народу в этой категории как посчитал? - от 41 отнял число плательщиков налогов от гетьманцев? -- ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тут проблемы не видишь?
й ПРО ЩО це каже? що показує кількість населення мінус кількість платників податків? в ЧОМУ проблема? ти хоч одне питання можеш сформулювати?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лип, 2025 21:25, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:Ты на ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ 2+2 сложить не можешь? ...
Опираясь на данные переписи в ФРГ 2011 года, статистики предполагали, что в стране проживает 84,7 млн человек. Однако перепись 2022 года зафиксировала более низкий показатель. Согласно данным последней переписи, которая была проведена в 2022 году и результаты которой обнародованы во вторник, 25 июня, в стране проживает около 82,7 млн человек
2 ляма "как с куста" -- и это в Германии-то. И за 10 лет всего...
й про що це каже?.. але пафосу
Теперь к главному: >>> якщо є категорія хтровимаханих сволот Ты количество народу в этой категории как посчитал? - от 41 отнял число плательщиков налогов от гетьманцев? -- ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тут проблемы не видишь?
й ПРО ЩО це каже? що показує кількість населення мінус кількість платників податків? в ЧОМУ проблема? ти хоч одне питання можеш сформулювати?
>>> й про що це каже?.. але пафосу Про то, что если ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ на 40 лямах лям потеряли -- в "этой стране" смело можно 3 писать. Теперь берем три десятка лет -- и, сюрприз, -- цифра подозрительно похожа.
>>> що показує кількість населення мінус кількість платників податків? ты там где "кількість населення" увидел? -- вот та отфонарная цифра в 41 лям? Ты - если вопрос не понимаешь - просто в разговор не влазь
_hunter написав:>>> й про що це каже?.. але пафосу Про то, что если ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ на 40 лямах лям потеряли -- в "этой стране" смело можно 3 писать. Теперь берем три десятка лет -- и, сюрприз, -- цифра подозрительно похожа.
круто. кореляція рівня Бог. чи рівня лох? сову ще ні, але дещо гумове на глобус натягнув. без коментарів. про фактор війни й відповідно евакуації з України раптово випав. якщо пропустив - депопуляція зараз це тренд всіх розвинених країн. й багатьох нерозвинених теж. й лише небагато хто зміг перекрити це еміграцією.
тому висновку ніякого немає.
>>> що показує кількість населення мінус кількість платників податків? ты там где "кількість населення" увидел? -- вот та отфонарная цифра в 41 лям? Ты - если вопрос не понимаешь - просто в разговор не влазь
щоб тебе розуміли, скільки разів сказав - навчись формулювати запитання. з цим в тебе біда-біда...
це може стати проблемою. владі треба думати, що з цим робити, й думати разом з іншими країнами.
Плять! Плять! І ще раз плять!!! Як я в перші місяці/в перше півріччя повномасштабки казав, на кшталт, що дрони - це сила! За дронами - майбутнє! Треба робити ставку на дрони!!! То хто слухав?
А тут на четвертому році війни - "ой, ворог ще 100500 заводів будує по виготовленню дронів!" А ми ДЕ????? ДЕ НАШЕ МАСШТАБНЕ ВИРОБНИЦТВО ДРОНІВ????!!!!!
Далі волонтери? І в марафоні - "подайте донатів на пару ефпівіШОК?!?!!!"
Що за нах???
п.с. А тут ще обговорюють(якщо я правильно зрозумів) хто буде нести відповідальність, якщо дрон розірветься в руках солдата, який ставить дрон на позицію "злітання", чи тільки-но причепив "бомбочку" до нього?
це може стати проблемою. владі треба думати, що з цим робити, й думати разом з іншими країнами.
Плять! Плять! І ще раз плять!!! Як я в перші місяці/в перше півріччя повномасштабки казав, на кшталт, що дрони - це сила! За дронами - майбутнє! Треба робити ставку на дрони!!! То хто слухав?
А тут на четвертому році війни - "ой, ворог ще 100500 заводів будує по виготовленню дронів!" А ми ДЕ????? ДЕ НАШЕ МАСШТАБНЕ ВИРОБНИЦТВО ДРОНІВ????!!!!!
Успіх, знаєш в чому справа? ворог навчився масово виробляти дрони (з китайських комплектуючих). питання в чому - добре, ми теж навчилися виробляти стільки шахедів. й що далі - вбивати цивільних в Білгородах та Брянськах? бо з військової точки зору шкода є, але не дуже велика. а от медійний ефект та терор - на 146%.
тому рішення цієї проблеми воно не дуже просте. й вистачить гнобити просто так наших виробників. ми багато чого можемо - але так, є внутрішні бар'єри... але це зовсім з іншої опери питання...
зараз хитрозроблений юрист почне вчити математика, як рахувати давай, відкривай вечір петросяна
Хантер у нас ще той Піфагор..Він коли жіночу продуктивність в якості роженіц рахував, то дітей в знаменник ставив.. сподіваюсь у вивченні німецької там кращі успішні успіхи, ніж в ШКМ . Бо він цього виплата 500 ойро залежить..
Не буду обсуждать математические способности _hunter"а, но данном случае вполне понятно, о чём он говорил. И не понимаю, зачем Shaman притворяется, что не понимает. А если действительно не понимает, то это очень грустно и гораздо хуже, чем я думал. Вы как раз хорошо знаете, о чём речь, и сами об этом говорили. Цифра 41 млн. это ни о чём. Если "ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ" ошиблись на 2 млн за 11 лет, то насколько может быть ошибка у нас за 25 лет. Вы наверняка помните, что Дубилет оценил в 2020 численность в 37 млн. Тогда его очень сильно критиковали. Но кто знает, ошибался ли он и в какую сторону.
зараз хитрозроблений юрист почне вчити математика, як рахувати давай, відкривай вечір петросяна
Хантер у нас ще той Піфагор..Він коли жіночу продуктивність в якості роженіц рахував, то дітей в знаменник ставив.. сподіваюсь у вивченні німецької там кращі успішні успіхи, ніж в ШКМ . Бо він цього виплата 500 ойро залежить..
Не буду обсуждать математические способности _hunter"а, но данном случае вполне понятно, о чём он говорил. И не понимаю, зачем Shaman притворяется, что не понимает. А если действительно не понимает, то это очень грустно и гораздо хуже, чем я думал. Вы как раз хорошо знаете, о чём речь, и сами об этом говорили. Цифра 41 млн. это ни о чём. Если "ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ" ошиблись на 2 млн за 11 лет, то насколько может быть ошибка у нас за 25 лет. Вы наверняка помните, что Дубилет оценил в 2020 численность в 37 млн. Тогда его очень сильно критиковали. Но кто знает, ошибался ли он и в какую сторону.
цифра населення до війни може бути й 41 млн, й 37 млн - це цифри одного порядку - доводити яка з них вірніша - питання тільки вподобань. й чого вирішили, що німці помилились? може в них депопуляція? дуже багато припущень... а намагатися проводити аналогії у таких випадках - я вже написав, це натягування навіть не сови, а дечого використаного на глобус ще й коли вчитель не розповів, що таке глобус
но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.
Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%. З тих пір ситуація ще погіршилася: ніхто не знає, хто залишився на окупованих , хто в контрольованих, хто у кацапів (вони звісно з нами не діляться) , оті які в польщах / Німеччинах, то з якої частини України: окупованої в 14-15 роках, в 22 році , чи то взагалі з ніколи не окупованих? З такою кількістю припущень результат треба відправляти в смітник ще до початку обрахунку. Що можна аналізувати з певною точністю? Скільки безповоротних жертв (я б до них відніс і тих, хто отримав інвалідність в результаті бойових дій). Десь 150-200 тисяч. Скільки з інвалідністю? Я думаю ще стільки ж. Тобто втрачено назавжди, або ті хто ніколи не стане до війська через здоровʼя та смерть , це менше 0.5 млн. Чи принципово тоді, їх треба віднімати від 16 млн чоловічого мобілізаційного ресурсу, чи від 10? Хіба в цьому випадку першочергова проблема це саме бойові втрати, чи все ж липові непридатності, безпідставне бронювання, невміння працювати з реєстрами , по яким можна обілетити умовних Ям і Віталіків (чому згадано для прикладу саме них.. бо жодної користі державі від них.. нема офіційної роботи, нема податків, ) , після чого подати в розшук, після чого відправити в розшук Смарта, після чого зупинити його на першому стацпосту , де спрацює камера на розшук авто. Невміння економічно нагнути тих, хто в розшуку, але і далі використовує банківські продукти, автомобілі і тд . І не було б ніякої бусифікації. Паралельно давно настав час ввести декларування (з перевіркою) доходів рядових патрульних поліцаїв , хто працює на вулиці. Ті хто в розшуку ТЦК, часто носять на кишені 10-15 т грн і після затримання сують їх в руку полісмену, щоб той не кликав ТЦК. Я маю на увазі на дорозі, після незначних порушень ПДД. Але цього нема. А є те що є. А з цим «істощіть врага» буде непросто . Суспільство (нарот_не_такой) в більшості не хоче не тільки захищати (віддавати своїх чоловіків і синів) , а навіть «воювати» економічно. Показує пальцем на якихось депутатів, які в шоколаді. По типу у депутата нема грошей чи можливостей виїхати у випадку звєздєца, а от чи є така можливість у пересічного? В першу чергу фінансова. Захисникам (всім, від 14-го року починаючи до сьогодні) треба мати «в умі» де вони будуть жити, якщо війна докотитися до їх міста. Практика на окупованих територіях невтішна. Особливо для тих, хто дійсно захищав (вбивав) , до яких пісарь журналу може і не підпадає, а от мийщик снарядів - вже мабуть так.,як і дронщик, хоч і недороблений. «Нетотнарод» покаже швидко пальцем, «гдє живут атошнікі», хоча це все є в цифрових реєстрах, ДІІї та будь де.
_hunter написав:>>> й про що це каже?.. але пафосу Про то, что если ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ на 40 лямах лям потеряли -- в "этой стране" смело можно 3 писать. Теперь берем три десятка лет -- и, сюрприз, -- цифра подозрительно похожа.
тому висновку ніякого немає.
_hunter написав:Ты - если вопрос не понимаешь - просто в разговор не влазь
щоб тебе розуміли, скільки разів сказав - навчись формулювати запитання. з цим в тебе біда-біда...
Я видел, что за бред до редактирования ты писал - то про арабов то про депопуляцию Поэтому нет: писать так, что бы ТЫ понимал - я не смогу
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