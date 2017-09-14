ЛАД написав:Не буду обсуждать математические способности _hunter"а, но данном случае вполне понятно, о чём он говорил. И не понимаю, зачем Shaman притворяется, что не понимает. А если действительно не понимает, то это очень грустно и гораздо хуже, чем я думал. Вы как раз хорошо знаете, о чём речь, и сами об этом говорили. Цифра 41 млн. это ни о чём. Если "ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ" ошиблись на 2 млн за 11 лет, то насколько может быть ошибка у нас за 25 лет. Вы наверняка помните, что Дубилет оценил в 2020 численность в 37 млн. Тогда его очень сильно критиковали. Но кто знает, ошибался ли он и в какую сторону.
й чого вирішили, що німці помилились? може в них депопуляція? дуже багато припущень...
Потому, что они САМИ об этом написали -- в цитате же написанно... Немцы про свою же депопуляцию не знали? ну, допустими -- а где гарантия, что эти знают?
А шо ти цим відео хотів сказать? Тиж збирався йти працювать до ТЦК, ти на їх боці? Чи ти на боці постраждалих людей і будеш боротись з цим свавіллям? Чи ти за прокурора? Чи ти хотів дременуть через кордон, а там паркани?
но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.
Можливо. Я не особливо читаю діалоги , коли в них парна дискусія затягується на кілька сторінок. Тим більше нема сенсу читати Хантера (і ви в цьому не один раз переконались) , бо там суть завжди зводиться до чіпляння до слів, Флуд і тролінг, ідея з якої почалось забувається вже через 3 повідомлення. Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%. ......
Не поверишь, я ровно это и пишу уже три страницы -- зря не читал Но сначала будивельник а потом Шаман уперлись -- "сказал укрстат 41 лям -- значит 41 лям и не ... волнует"
Високопоставлений співрозмовник УП в одному з новостворених корпусів, не добираючи слів, назвав поточний стан справ "повною сракою", а ОТУ, в якого вони перебирають складну ділянку, "сборищем брехунів". Відгуки ОТУ щодо співпраці з цим новоствореним корпусом – такі ж емоційні та критичні.
Новостворені корпуси переймають управління на тих ділянках, де, мовою військових, вже відбувається "люта пи*дячка". Зупинити її виснаженими бригадами без додаткових ресурсів – важко або й неможливо.
Корпусний набір військ – дронщики, розвідники, інженери тощо – доводиться вишкрібати по залишках у самих бригадах. Особливо гостро стоїть питання з дронщиками, адже всі найсильніші пілоти уже мають місце служби або ж переводяться в підрозділи "Лінії дронів". Поповнення через мобілізацію – мінімальне.
Ось як описує реалії роботи корпусу наш співрозмовник:
"З 11 бригад, які стоять у смузі, наших (тих, які входять у склад корпусу – УП) – 3. У корпусному відділі вогневої підтримки тільки половина безпосередньо артилеристи, решта – замполіти, зампотєхі, топографи. Я особисто сідав і вчив людей працювати з "Кропивою". Окрім набору некомпетентних людей, є ще проблема з продажем посад.
Найдивнішим фактом є те, що корпусна реформа, яка мала скоротити кількість тимчасових органів управління на фронті, породила ще один такий орган. Тобто формально їхня кількість таки зменшилася – зникли ТГРи і частина ОТУ, але додалася нова, ймовірно, недоцільна "прокладка" під назвою "угруповання військ" (УВ). https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/28/7523689/ Українській армії бракує стратегічного планування
_hunter написав:Но сначала будивельник а потом Шаман уперлись -- "сказал укрстат 41 лям -- значит 41 лям и не ... волнует"
Сову на глобус - не треба.. 1 Будівельник казав про те що Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90 млн осіб, якщо буде при цьому займати територію в міжнародновизнаних кордонах. Якщо ж ми втратимо ОРДЛО з Кримом , чи навпаки отримаємо бонусом Кубань і Білгородщину.. - то ці межі зміняться 2 Ти СВІДОМО висмикнувши цифру НЕплатячих податків 8 млн осіб ( станом на до війни) чомусь вирішив відняти від кількості населення до війни і на цьому почав флудити. 2
_hunter написав:Но сначала будивельник а потом Шаман уперлись -- "сказал укрстат 41 лям -- значит 41 лям и не ... волнует"
1 Будівельник казав про те що Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90 млн осіб, якщо буде при цьому займати територію в міжнародновизнаних кордонах. Якщо ж ми втратимо ОРДЛО з Кримом , чи навпаки отримаємо бонусом Кубань і Білгородщину.. - то ці межі зміняться 2 Ти СВІДОМО висмикнувши цифру НЕплатячих податків 8 млн осіб ( станом на до війни) чомусь вирішив відняти від кількості населення до війни і на цьому почав флудити. 2
Вот именно: "Сову на глобус - не треба" Во-первых: вопрос >>> Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90 я не обсуждал -- понятия не имею зачем ты эту мантру везде суешь...
Во-вторых: 8 лямов ты сам только вчера в очередной раз придумал: Как и 42: "Є 42 млн населення". Не БЫЛО -- Є.
Не вважаю, що це чийсь зазделегідь задум; скоріше отак складаються обставини: - так не доставайся ти нікому; - Кайдашева сім'я: груша всохне.., як рішення-вихід. Всохне - не в значенні помре; звісно буде жити, але припаде і буде припадати (і війна буде тривати доти), поки не дійде до рівня, що або(-і) партнерам, і ворогам стане пофіг.
Такий хід подій влаштовує обидві сторони: і Схід (ворогів), і Захід (партнерів). Та всіх інших нейтралів. Звичайна імперіалістична війна (загарбницька з боку рфії). Але контрольована і не на їх територіях.
Україна встрягла в халепу.. Не пощастило. Надія чи віра тільки на лебедів чи Корону (тобто що в Заходу є хитрий план)).
Hotab написав:Невміння економічно нагнути тих, хто в розшуку, але і далі використовує банківські продукти, автомобілі і тд . І не було б ніякої бусифікації. Паралельно давно настав час ввести декларування (з перевіркою) доходів рядових патрульних поліцаїв , хто працює на вулиці.
Я задам Вам протилежне питання. Чи вважаєте Ви що поточна влада прикладає зусилля для розвитку держави України. Бо з цього випливає ваша теза як все робиться так як потрібно, і все йде до знищення як України так і Української державності.
Навіть взяти те декларування, його потрібно зробити ВСІМ і точка і від завтра. Немає різниці чи це працівник пенс фонду чи це продаваць(в якого доречі вища зарплата). Але як ми бачимо то і декларування для депутатів вже думають заховати.