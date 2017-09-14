Додано: Пон 28 лип, 2025 04:58

но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.





Можливо. Я не особливо читаю діалоги , коли в них парна дискусія затягується на кілька сторінок.Тим більше нема сенсу читати Хантера (і ви в цьому не один раз переконались) , бо там суть завжди зводиться до чіпляння до слів, Флуд і тролінг, ідея з якої почалось забувається вже через 3 повідомлення.Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%.З тих пір ситуація ще погіршилася: ніхто не знає, хто залишився на окупованих , хто в контрольованих, хто у кацапів (вони звісно з нами не діляться) , оті які в польщах / Німеччинах, то з якої частини України: окупованої в 14-15 роках, в 22 році , чи то взагалі з ніколи не окупованих?З такою кількістю припущень результат треба відправляти в смітник ще до початку обрахунку.Що можна аналізувати з певною точністю? Скільки безповоротних жертв (я б до них відніс і тих, хто отримав інвалідність в результаті бойових дій). Десь 150-200 тисяч. Скільки з інвалідністю? Я думаю ще стільки ж. Тобто втрачено назавжди, або ті хто ніколи не стане до війська через здоровʼя та смерть , це менше 0.5 млн. Чи принципово тоді, їх треба віднімати від 16 млн чоловічого мобілізаційного ресурсу, чи від 10?Хіба в цьому випадку першочергова проблема це саме бойові втрати, чи все ж липові непридатності, безпідставне бронювання, невміння працювати з реєстрами , по яким можна обілетити умовних Ям і Віталіків (чому згадано для прикладу саме них.. бо жодної користі державі від них.. нема офіційної роботи, нема податків, ) , після чого подати в розшук, після чого відправити в розшук Смарта, після чого зупинити його на першому стацпосту , де спрацює камера на розшук авто. Невміння економічно нагнути тих, хто в розшуку, але і далі використовує банківські продукти, автомобілі і тд . І не було б ніякої бусифікації.Паралельно давно настав час ввести декларування (з перевіркою) доходів рядових патрульних поліцаїв , хто працює на вулиці. Ті хто в розшуку ТЦК, часто носять на кишені 10-15 т грн і після затримання сують їх в руку полісмену, щоб той не кликав ТЦК. Я маю на увазі на дорозі, після незначних порушень ПДД.Але цього нема. А є те що є. А з цим «істощіть врага» буде непросто .Суспільство (нарот_не_такой) в більшості не хоче не тільки захищати (віддавати своїх чоловіків і синів) , а навіть «воювати» економічно. Показує пальцем на якихось депутатів, які в шоколаді. По типу у депутата нема грошей чи можливостей виїхати у випадку звєздєца, а от чи є така можливість у пересічного? В першу чергу фінансова.Захисникам (всім, від 14-го року починаючи до сьогодні) треба мати «в умі» де вони будуть жити, якщо війна докотитися до їх міста. Практика на окупованих територіях невтішна. Особливо для тих, хто дійсно захищав (вбивав) , до яких пісарь журналу може і не підпадає, а от мийщик снарядів - вже мабуть так.,як і дронщик, хоч інедороблений. «Нетотнарод» покаже швидко пальцем, «гдє живут атошнікі», хоча це все є в цифрових реєстрах, ДІІї та будь де.Придуркуваті питання пустоголового 8-класника «що ти будеш казати в полоні?» можуть бумерангом лупанути по пустій макітрі.. )) Особливо якщо надто настирно ставити провокативні підбурюючі питання захисникам «ну скільки ви будете терпіти, тєрпіли? Коли вже ви кинете фронт і по домам, як я?»