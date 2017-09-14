Новостворені корпуси переймають управління на тих ділянках, де, мовою військових, вже відбувається "люта пи*дячка". Зупинити її виснаженими бригадами без додаткових ресурсів – важко або й неможливо.
Корпусний набір військ – дронщики, розвідники, інженери тощо – доводиться вишкрібати по залишках у самих бригадах. Особливо гостро стоїть питання з дронщиками, адже всі найсильніші пілоти уже мають місце служби або ж переводяться в підрозділи "Лінії дронів". Поповнення через мобілізацію – мінімальне.
Ось як описує реалії роботи корпусу наш співрозмовник:
"З 11 бригад, які стоять у смузі, наших (тих, які входять у склад корпусу – УП) – 3. У корпусному відділі вогневої підтримки тільки половина безпосередньо артилеристи, решта – замполіти, зампотєхі, топографи. Я особисто сідав і вчив людей працювати з "Кропивою". Окрім набору некомпетентних людей, є ще проблема з продажем посад.
Найдивнішим фактом є те, що корпусна реформа, яка мала скоротити кількість тимчасових органів управління на фронті, породила ще один такий орган. Тобто формально їхня кількість таки зменшилася – зникли ТГРи і частина ОТУ, але додалася нова, ймовірно, недоцільна "прокладка" під назвою "угруповання військ" (УВ).
Українській армії бракує стратегічного планування