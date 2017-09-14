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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14569145701457114572
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:34

Високопоставлений співрозмовник УП в одному з новостворених корпусів, не добираючи слів, назвав поточний стан справ "повною сракою", а ОТУ, в якого вони перебирають складну ділянку, "сборищем брехунів". Відгуки ОТУ щодо співпраці з цим новоствореним корпусом – такі ж емоційні та критичні.

Новостворені корпуси переймають управління на тих ділянках, де, мовою військових, вже відбувається "люта пи*дячка". Зупинити її виснаженими бригадами без додаткових ресурсів – важко або й неможливо.

Корпусний набір військ – дронщики, розвідники, інженери тощо – доводиться вишкрібати по залишках у самих бригадах. Особливо гостро стоїть питання з дронщиками, адже всі найсильніші пілоти уже мають місце служби або ж переводяться в підрозділи "Лінії дронів". Поповнення через мобілізацію – мінімальне.

Ось як описує реалії роботи корпусу наш співрозмовник:

"З 11 бригад, які стоять у смузі, наших (тих, які входять у склад корпусу – УП) – 3. У корпусному відділі вогневої підтримки тільки половина безпосередньо артилеристи, решта – замполіти, зампотєхі, топографи. Я особисто сідав і вчив людей працювати з "Кропивою". Окрім набору некомпетентних людей, є ще проблема з продажем посад.

Найдивнішим фактом є те, що корпусна реформа, яка мала скоротити кількість тимчасових органів управління на фронті, породила ще один такий орган. Тобто формально їхня кількість таки зменшилася – зникли ТГРи і частина ОТУ, але додалася нова, ймовірно, недоцільна "прокладка" під назвою "угруповання військ" (УВ).
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/28/7523689/
Українській армії бракує стратегічного планування
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Но сначала будивельник а потом Шаман уперлись -- "сказал укрстат 41 лям -- значит 41 лям и не ... волнует" :lol:
Сову на глобус - не треба..
1 Будівельник казав про те що Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90 млн осіб, якщо буде при цьому займати територію в міжнародновизнаних кордонах.
Якщо ж ми втратимо ОРДЛО з Кримом , чи навпаки отримаємо бонусом Кубань і Білгородщину.. - то ці межі зміняться
2 Ти СВІДОМО висмикнувши цифру НЕплатячих податків 8 млн осіб ( станом на до війни) чомусь вирішив відняти від кількості населення до війни і на цьому почав флудити.
2
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 10:49

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Но сначала будивельник а потом Шаман уперлись -- "сказал укрстат 41 лям -- значит 41 лям и не ... волнует" :lol:

1 Будівельник казав про те що Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90 млн осіб, якщо буде при цьому займати територію в міжнародновизнаних кордонах.
Якщо ж ми втратимо ОРДЛО з Кримом , чи навпаки отримаємо бонусом Кубань і Білгородщину.. - то ці межі зміняться
2 Ти СВІДОМО висмикнувши цифру НЕплатячих податків 8 млн осіб ( станом на до війни) чомусь вирішив відняти від кількості населення до війни і на цьому почав флудити.
2

Вот именно: "Сову на глобус - не треба"
Во-первых: вопрос
>>> Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90
я не обсуждал -- понятия не имею зачем ты эту мантру везде суешь...

Во-вторых:
8 лямов ты сам только вчера в очередной раз придумал:
Зображення
Как и 42: "Є 42 млн населення". Не БЫЛО -- Є.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 10:59

Не вважаю, що це чийсь зазделегідь задум; скоріше отак складаються обставини:
- так не доставайся ти нікому;
- Кайдашева сім'я: груша всохне.., як рішення-вихід.
Всохне - не в значенні помре; звісно буде жити, але припаде і буде припадати (і війна буде тривати доти), поки не дійде до рівня, що або(-і) партнерам, і ворогам стане пофіг.

Такий хід подій влаштовує обидві сторони: і Схід (ворогів), і Захід (партнерів). Та всіх інших нейтралів.
Звичайна імперіалістична війна (загарбницька з боку рфії).
Але контрольована і не на їх територіях.

Україна встрягла в халепу..
Не пощастило.
Надія чи віра тільки на лебедів чи Корону (тобто що в Заходу є хитрий план)).
detroytred
 
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