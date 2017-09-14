|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 28 лип, 2025 12:54
Hotab написав:ЛАД
но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.
Можливо. Я не особливо читаю діалоги , коли в них парна дискусія затягується на кілька сторінок.
Тим більше нема сенсу читати Хантера (і ви в цьому не один раз переконались) , бо там суть завжди зводиться до чіпляння до слів, Флуд і тролінг, ідея з якої почалось забувається вже через 3 повідомлення.
Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%.
.....
Вы практически во всём правы.
Но тут решулярно пытаются подсчитать мобрезерв, исходя из населения 41 млн. и опираясь на непонятно с какой точностью известные цифры выехавших.
Это может приводить к очень большим ошибкам.
И второе.
Вы верно пишете о недоработках власти в плане мобилизации.
Но тут такое. Легко бороться с нарушениями закона (любого), когда они единичные. И очень сложно (практически невозможно), когда они становятся массовыми. Это касается как ухилянтов, так и, например, СЗЧ. Даже при идеальной работе ТЦК с реестрами, штрафами и т.д. в условиях, когда "Суспільство (нарот_не_такой) в більшості не хоче не тільки захищати (віддавати своїх чоловіків і синів) , а навіть «воювати» економічно", вряд ли спасёт положение.
Штрафы можно и не платить - тогда надо задействовать судисполнителей. Они не потянут такой объём работы. В законном порядке всё это реализовать очень сложно и очень долго. Надо принимать чрезвычайные законы. Рискнут ли это сделать? Сомневаюсь.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35466
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 28 лип, 2025 12:54
Повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 28 лип, 2025 12:56, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35466
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 28 лип, 2025 12:54
detroytred написав:
Враги Ирана, особенно мировой сионизм и США, выискивают проекты, подобные Зангезурскому коридору, в качестве прикрытия для более крупных геополитических проектов. Главная цель - ослабление оси сопротивления, обрыв связи Ирана с Кавказом и создание сухопутной блокады Ирана и России на юге региона"...
По мнению советника верховного лидера Ирана, "этот проект не только является частью плана США по замене Украины Кавказом как новым фронтом давления на Россию и Иран, но и реализуется при поддержке НАТО и ряда пантюркистских движений"...
(С)
Читайте 1-ю Книгу Царств
Бог Израиля очень разгневался, когда израильтяне попросили у него царя на замену теократической республике судей. А вот Иран пошел по пути Изначального Израился , приняв его форму коллегиального управления судяьми-"рахбарами".
Поэтому удача будет на стороне Ирана а не богопротивных "корон"
Я Библии верю больше чем чаплыгам
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3880
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 лип, 2025 12:55
BeneFuckTor написав: Hotab написав:
Невміння економічно нагнути тих, хто в розшуку, але і далі використовує банківські продукти, автомобілі і тд . І не було б ніякої бусифікації.
Паралельно давно настав час ввести декларування (з перевіркою) доходів рядових патрульних поліцаїв , хто працює на вулиці.
Я задам Вам протилежне питання.
Чи вважаєте Ви що поточна влада прикладає зусилля для розвитку держави України.
Бо з цього випливає ваша теза як все робиться так як потрібно, і все йде до знищення як України так і Української державності.
Навіть взяти те декларування, його потрібно зробити ВСІМ і точка і від завтра. Немає різниці чи це працівник пенс фонду чи це продаваць(в якого доречі вища зарплата). Але як ми бачимо то і декларування для депутатів вже думають заховати.
На перший абзац: не робить. Але те що несе нам кацапія - воно кратно ще гірше. ЛАД, якого тут заинучювачують в симпатіях кацапам, перший чітко каже, що те що несуть сюди - воно ще гірше. «Патріотичні» українці (може гагаузи, хз) з претензіями «чому не державною?» цього якраз не розуміють. Може їм і справді буде краще здавати кавалірки офіцерам ФСБ.. вигідніше.
На другий абзац.. ввести поголовне декларування можна. Але хто буде то все перевіряти? Ще розширити штат контролюючих? Да і які там статки у сільського вчителя чи лікаря..
Є речі які давно можна було зробити: будь яка покупка авто в салоні - через моніторинг. Показуєш, що живеш на здачу в оренду ірпінської нерухомості в сумі 10 тис грн /міс (згідно таких договорів), і платиш податку на 1-2 тисячі - то тобі з таким задекларованим доходом лише самокат можна купити . За 5 т грн і то не кожен місяць. Але ж у нас можна у відділ продажів занести 200к зелені і ти вже відбілив цю суму. Клондайк!!
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 28 лип, 2025 13:04, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15804
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2440 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Пон 28 лип, 2025 13:00
Успіх написав: Shaman написав:
це може стати проблемою. владі треба думати, що з цим робити
, й думати разом з іншими країнами.
Плять!
Плять!
І ще раз плять!!!
Як я в перші місяці/в перше півріччя повномасштабки казав, на кшталт, що дрони - це сила!
За дронами - майбутнє!
Треба робити ставку на дрони!!!
То хто слухав?
А тут на четвертому році війни - "ой, ворог ще 100500 заводів будує по виготовленню дронів!"
А ми ДЕ?????ДЕ НАШЕ МАСШТАБНЕ ВИРОБНИЦТВО ДРОНІВ????!!!!!
Далі волонтери?
І в марафоні - "подайте донатів на пару ефпівіШОК?!?!!!"
Нажаль влада тільки і може робити що "треба думати". Поки Зе при владі - ніякого масштабного виробництва "аналогів шахедів" не буде. Це вже давно було ясно.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10056
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1454 раз.
- Подякували: 1860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|112035
|
|
|1493
|293027
|
|
|6076
|958122
|
|