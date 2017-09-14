Додано: Пон 28 лип, 2025 12:55

BeneFuckTor написав: Hotab написав: Невміння економічно нагнути тих, хто в розшуку, але і далі використовує банківські продукти, автомобілі і тд . І не було б ніякої бусифікації.

Паралельно давно настав час ввести декларування (з перевіркою) доходів рядових патрульних поліцаїв , хто працює на вулиці. Невміння економічно нагнути тих, хто в розшуку, але і далі використовує банківські продукти, автомобілі і тд . І не було б ніякої бусифікації.Паралельно давно настав час ввести декларування (з перевіркою) доходів рядових патрульних поліцаїв , хто працює на вулиці.



Я задам Вам протилежне питання.

Чи вважаєте Ви що поточна влада прикладає зусилля для розвитку держави України.

Бо з цього випливає ваша теза як все робиться так як потрібно, і все йде до знищення як України так і Української державності.



Навіть взяти те декларування, його потрібно зробити ВСІМ і точка і від завтра. Немає різниці чи це працівник пенс фонду чи це продаваць(в якого доречі вища зарплата). Але як ми бачимо то і декларування для депутатів вже думають заховати. Я задам Вам протилежне питання.Чи вважаєте Ви що поточна влада прикладає зусилля для розвитку держави України.Бо з цього випливає ваша теза як все робиться так як потрібно, і все йде до знищення як України так і Української державності.Навіть взяти те декларування, його потрібно зробити ВСІМ і точка і від завтра. Немає різниці чи це працівник пенс фонду чи це продаваць(в якого доречі вища зарплата). Але як ми бачимо то і декларування для депутатів вже думають заховати.

На перший абзац: не робить. Але те що несе нам кацапія - воно кратно ще гірше. ЛАД, якого тут заинучювачують в симпатіях кацапам, перший чітко каже, що те що несуть сюди - воно ще гірше. «Патріотичні» українці (може гагаузи, хз) з претензіями «чому не державною?» цього якраз не розуміють. Може їм і справді буде краще здавати кавалірки офіцерам ФСБ.. вигідніше.На другий абзац.. ввести поголовне декларування можна. Але хто буде то все перевіряти? Ще розширити штат контролюючих? Да і які там статки у сільського вчителя чи лікаря..Є речі які давно можна було зробити: будь яка покупка авто в салоні - через моніторинг. Показуєш, що живеш на здачу в оренду ірпінської нерухомості в сумі 10 тис грн /міс (згідно таких договорів), і платиш податку на 1-2 тисячі - то тобі з таким задекларованим доходом лише самокат можна купити . За 5 т грн і то не кожен місяць. Але ж у нас можна у відділ продажів занести 200к зелені і ти вже відбілив цю суму. Клондайк!!