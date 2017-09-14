но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.
Можливо. Я не особливо читаю діалоги , коли в них парна дискусія затягується на кілька сторінок. Тим більше нема сенсу читати Хантера (і ви в цьому не один раз переконались) , бо там суть завжди зводиться до чіпляння до слів, Флуд і тролінг, ідея з якої почалось забувається вже через 3 повідомлення. Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%. .....
Вы практически во всём правы. Но тут решулярно пытаются подсчитать мобрезерв, исходя из населения 41 млн. и опираясь на непонятно с какой точностью известные цифры выехавших. Это может приводить к очень большим ошибкам. И второе. Вы верно пишете о недоработках власти в плане мобилизации. Но тут такое. Легко бороться с нарушениями закона (любого), когда они единичные. И очень сложно (практически невозможно), когда они становятся массовыми. Это касается как ухилянтов, так и, например, СЗЧ. Даже при идеальной работе ТЦК с реестрами, штрафами и т.д. в условиях, когда "Суспільство (нарот_не_такой) в більшості не хоче не тільки захищати (віддавати своїх чоловіків і синів) , а навіть «воювати» економічно", вряд ли спасёт положение. Штрафы можно и не платить - тогда надо задействовать судисполнителей. Они не потянут такой объём работы. В законном порядке всё это реализовать очень сложно и очень долго. Надо принимать чрезвычайные законы. Рискнут ли это сделать? Сомневаюсь.
detroytred написав:Враги Ирана, особенно мировой сионизм и США, выискивают проекты, подобные Зангезурскому коридору, в качестве прикрытия для более крупных геополитических проектов. Главная цель - ослабление оси сопротивления, обрыв связи Ирана с Кавказом и создание сухопутной блокады Ирана и России на юге региона"...
По мнению советника верховного лидера Ирана, "этот проект не только является частью плана США по замене Украины Кавказом как новым фронтом давления на Россию и Иран, но и реализуется при поддержке НАТО и ряда пантюркистских движений"... (С)
Читайте 1-ю Книгу Царств Бог Израиля очень разгневался, когда израильтяне попросили у него царя на замену теократической республике судей. А вот Иран пошел по пути Изначального Израился , приняв его форму коллегиального управления судяьми-"рахбарами". Поэтому удача будет на стороне Ирана а не богопротивных "корон" Я Библии верю больше чем чаплыгам
Hotab написав:Невміння економічно нагнути тих, хто в розшуку, але і далі використовує банківські продукти, автомобілі і тд . І не було б ніякої бусифікації. Паралельно давно настав час ввести декларування (з перевіркою) доходів рядових патрульних поліцаїв , хто працює на вулиці.
Я задам Вам протилежне питання. Чи вважаєте Ви що поточна влада прикладає зусилля для розвитку держави України. Бо з цього випливає ваша теза як все робиться так як потрібно, і все йде до знищення як України так і Української державності.
Навіть взяти те декларування, його потрібно зробити ВСІМ і точка і від завтра. Немає різниці чи це працівник пенс фонду чи це продаваць(в якого доречі вища зарплата). Але як ми бачимо то і декларування для депутатів вже думають заховати.
На перший абзац: не робить. Але те що несе нам кацапія - воно кратно ще гірше. ЛАД, якого тут заинучювачують в симпатіях кацапам, перший чітко каже, що те що несуть сюди - воно ще гірше. «Патріотичні» українці (може гагаузи, хз) з претензіями «чому не державною?» цього якраз не розуміють. Може їм і справді буде краще здавати кавалірки офіцерам ФСБ.. вигідніше. На другий абзац.. ввести поголовне декларування можна. Але хто буде то все перевіряти? Ще розширити штат контролюючих? Да і які там статки у сільського вчителя чи лікаря.. Є речі які давно можна було зробити: будь яка покупка авто в салоні чи квартира - через моніторинг. Показуєш, що живеш на здачу в оренду ірпінської нерухомості в сумі 10 тис грн /міс (згідно таких договорів), і платиш податку на 1-2 тисячі - то тобі з таким задекларованим доходом лише самокат можна купити . За 5 т грн і то не кожен місяць. Але ж у нас можна у відділ продажів занести 200к зелені і ти вже відбілив цю суму. Клондайк!!
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 28 лип, 2025 13:24, всього редагувалось 3 разів.
Hotab написав:Показуєш, що живеш на здачу в оренду ірпінської нерухомості в сумі 10 тис грн /міс (згідно таких договорів), і платиш податку на 1-2 тисячі - то тобі з таким задекларованим доходом лише самокат можна купити
jump написав:Держспецзв’язку замовив позашляховики по 3 мільйони Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 21 липня за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з ТОВ "Сервісний центр "Діамант" про закупівлю легкових автомобілів на 17,98 млн грн. За майбутньою угодою до 15 жовтня поставлять шість автомобілів спеціального призначення на базі чорного позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску по 3,00 млн грн. https://epravda.com.ua/finances/derzhsp ... ni-809675/
До речі, чого укр-чиновники так полюбляють Toyota Land Cruiser Prado? Це мега-непопулярне авто в Європі. А у нас 90% чиновників їздять саме на цьому авто.
detroytred написав:Надія чи віра тільки на лебедів чи Корону (тобто що в Заходу є хитрий план)).
Більше надій на гігантське НЛО що чекаємо у листопаді --------- А нечего было творить себе и людям ложных идолов Даджал и Иса с Махди сойдут тогда с небес и всем покажут кузькину мать
Заява Ірану свідчить, що все ж таки хитрий план Заходу має більшу ймовірність:
*Ну и самое важное... ))) Советник Аятоллы в Иране совершенно согласен с теорией Чаплыги о распятом медведе...
Внимайте его словам!
"Враги Ирана, особенно мировой сионизм и США, выискивают проекты, подобные Зангезурскому коридору, в качестве прикрытия для более крупных геополитических проектов. Главная цель - ослабление оси сопротивления, обрыв связи Ирана с Кавказом и создание сухопутной блокады Ирана и России на юге региона"...
По мнению советника верховного лидера Ирана, "этот проект не только является частью плана США по замене Украины Кавказом как новым фронтом давления на Россию и Иран, но и реализуется при поддержке НАТО и ряда пантюркистских движений"... (С)
поки що тільки триває операція під кодовою назвою "Солом'яний бичок", до розп'ятого медведя ще далеко