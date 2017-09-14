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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14570145711457214573
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrey_spec написав:
  BIGor написав:До речі, чого укр-чиновники так полюбляють Toyota Land Cruiser Prado? Це мега-непопулярне авто в Європі. А у нас 90% чиновників їздять саме на цьому авто.

Крузак у східній європі - це стук-стук і виклик у податкову - перевірено знайомими. У нас - це предмет поваги до господаря.
Прадіки помітно дешевше лінійки Land Cruiser, і в принципі є трохи дорожче середнього. При цьому місткий, якщо мова про спецавтомобілі, то там ще обладнання треба впхати.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:14

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.



Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%.
.....

......
Штрафы можно и не платить - тогда надо задействовать судисполнителей. Они не потянут такой объём работы. В законном порядке всё это реализовать очень сложно и очень долго. Надо принимать чрезвычайные законы. Рискнут ли это сделать? Сомневаюсь.

Так а что их там "задействовать"? - они же не пехом по всем банкам бегают - "у вас счета такого-то уклониста есть? - блокируйте!"
Опять же: они это делают далеко не бесплатно.

Так закон уже давно принят - не используют...
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:25

Трамп:

Я разговаривал много с Путиным. Путин разговаривает, а потом выпускает ракеты по городам.

Я очень разочарован им. Я сокращу сроки 50-дневного ультиматума
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Есть такой апокриф "Евангелие от Никодима"
Там после распятия Христа и последующих событий, собрался Синедрион с Кайафой, Анной, Гамалиилом и другими иерархами. И Каиафа вспрашивает - "Так что получается мы действительно мессию распяли?" Гамалиил - "совпали все пророчества". Кайафа - "***ец"
Это я прочитал еще в нулевых.
Когда осознание сотворенного ***ца происходит слишком поздно, так что из уст церковных иерархов даже мат льется потоком


А это светская адаптация
https://www.youtube.com/shorts/gCwkMnUj ... ture=share
реально армагедон тригернулся из-за пацанских комплексов и неспособности "поступиться принципам"
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:59

  flyman написав:поки що тільки триває операція під кодовою назвою "Солом'яний бичок", до розп'ятого медведя ще далеко

Поки да. І спростувати нічим.

Лише додати: операція "встав ружжо в дупу ведмедю", а патрони може дамо якось потім.

Ще й в Бр-ї Фарадж прийде до влади і невідомо, що заспіває.
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Підозріло вже давно не було захопливої історії..
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