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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14571145721457314574
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 20:06

  Xenon написав:
Трамп заявил, что устанавливает новый срок для России — 10–12 дней с сегодняшнего дня.

Шо сталося? Страшний вітер дме з Китаю?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 20:17

Лісапєт мой, лісапєєєт..))

Державна авіакомпанія РФ Аерофрот сьогодні скасувала і затримала більше 60 рейсів. Тисячі пасажирів застрягли у низці російських аеропортів. Зараз комп'ютери перевізника не працюють ніде, усі системи лежать, а польотних планів немає. Компанія офіційно попередила, що до кінця доби вильотів не буде зовсім. Співробітники Аерофлоту, як пишуть російські ЗМІ, безпорадні – у них відключено всі канали зв'язку: ні пошти, ні месенджерів, ні робочих комп'ютерів.
Проукраїнські хакери Silent Crow та "Кіберпартизани BY" заявили, що причетні до цього.
https://ua.korrespondent.net/world/russ ... -kompaniui
Пишуть, що треба півроку часу, щоб усе відновити.
fler
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