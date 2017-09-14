Додано: Вів 29 лип, 2025 00:14

За результатами соціологічних досліджень, проведених у грудні 2013 — січні 2014 рр. акції Євромайдану підтримували майже половина населення України, від 42 до 50 відсотків респондентів. Не підтримували — від 35 до 50 відсотків респондентів.

Вы сегодня в ударе.Прочитал ваш первый пост, думал ответить. Прочитал, второй-третий - всякое желание отпало.Я только исключил вас из чс, видимо, придётся восстанавливать.Мозги вам промыли капитально. Не знаю где, если на экономфаке, то это грустно. Но тогда становится понятно, откуда у нас такие успехи в экономике.Но промыли как-то странно. Представления о капитализме у вас примерно такие, как у меня лет 60 назад в годы моей комсомольской юности.Остановлюсь только на 2 моментах.Конечно, на Майдане далеко не все стояли за деньги. Впрочем, так же, как и на Антимайдане.Но не сомневаюсь, что в его организацию были вложены большие (вероятно, очень большие) деньги. Да, многие участвовали там по идейным соображениям. Особенно, молодёжь, которую легко увлечь красивыми лозунгами. Но и достаточно было примазавшихся, и просто бездельников, которым нравилось побузить и бесплатно пожить на майдане, ничего не делая. Вспомните, что очень многие не хотели уходить с майдана даже после бегства Януковича и оставались там ещё и в марте-апреле. Уж не помню точно, когда их вынудили разойтись. Почему-то ни в укр. Вики, ни в ещё паре источников об этом не пишут, а говорят только о трёх месяцах.И между прочим:О Ландау.Здесь речь шлао целесообразности перевода 9 томов теорфизики на украинский язык. Об этом вы писать не захотели, а вместо этого поменяли тему и начали обсуждать сталинскую политику и арест Ландау в 1938. Вопрос, не имеющий никакого отношения к обсуждавшемуся. Культ личности Сталина был разоблачён и осуждён задолго до вашего рождения и это не имеет никакого отношения к сегодняшним вопросам.Написали вы очень много, но только подтвердили свой уровень инструктора райкома.Кстати, вы опять много написали о диктатуре, авто- и демократии, но так и не привели ни одного примера страны (кроме Ю. Кореи), ставшей богатой за годы после 2МВ благодаря демократии.Ваши призывы отвечать с аргументами... Увольте. С "профессионалами идеологического фронта" уровня инструктора райкома...Мой совет (конечно, можете его проигнорировать) - не стоит вам обсуждать такие темы.Не ваше это.