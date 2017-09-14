Додано: Вів 29 лип, 2025 02:36

Water написав: ЛАД написав: .........

Очень много слов.

Всё это я знаю.

Но не пойму, вы вместе с шаманом хотите доказать, что уровень жизни в Германии такой же, как у нас?

Или к чему весь этот разговор? .........Очень много слов.Всё это я знаю.Но не пойму, вы вместе с шаманом хотите доказать, что уровень жизни в Германии такой же, как у нас?Или к чему весь этот разговор?

Ви самі спитали- чи сможе простий західний робітник, працюючи один, не напружуючись, прогодувать свою сім`ю? Я вам відповів- ні, ви попросили доказів, я вам надав докази. Зараз ви кажете шо воно вам не потрібно, для чого ви це все питали? Чи ви думаєте шо там вихователь з медсестрою отримують 8 тисяч гривень на місяць? Ви самі спитали- чи сможе простий західний робітник,, не напружуючись, прогодувать свою сім`ю? Я вам відповів- ні, ви попросили доказів, я вам надав докази. Зараз ви кажете шо воно вам не потрібно, для чого ви це все питали? Чи ви думаєте шо там вихователь з медсестрою отримують 8 тисяч гривень на місяць?

Чаще всего в группе риска оказываются многодетные семьи и родители, воспитывающие детей в одиночку.

За первые 3 месяца 2025 года, средняя зарплата в Украине выросла до 23 460 гривен

поколениям, которые работают сейчас, уже не стоит рассчитывать на пенсию, говорит Людмила Черенько. Людям, которые сегодня еще трудоспособны, стоит настраиваться на длительную жизненную активность, поскольку пенсионное обеспечение не улучшится.



"Если уже даже на сегодняшних пенсионеров не хватает средств, то будущим пенсионерам будет еще труднее, ведь трудоспособной молодежи не хватает. Настрой, мол, доработаю до пенсии и дальше буду отдыхать, сейчас уже не работает", — говорит специалистка.

Не стоит забывать и о таком общем явлении, как "эффект Матфея", когда богатые становятся еще богаче, а бедные — еще беднее. Термин впервые ввел американский социолог Роберт Мертон, который назвал это явление, опираясь на цитату из Притчи о талантах в Евангелии от Матфея.

Уровень бедности по доходам ниже фактического прожиточного минимума вырос в 1,7 раза. Был в 2021 году 20,6%, стал в 2023 35,5%.

Официальный прожиточный минимум... (в 2024 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 920 грн – ред.)... в 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошел семикратный рост.

В первую очередь, основная проблема внутренне перемещенных лиц – это жилье. Потому что даже те, кто смог найти работу, нормально устроиться, у них все равно почти вся заработная плата идет на аренду.

– Что касается социальных услуг – многие беженцы почувствовали на себе эти гарантии именно за границей. Люди с некоторыми хроническими болезнями вынуждены были покупать только один укол лекарств за 15 тысяч гривен, а в Германии это без особых проблем дают бесплатно по страховке. Повлияет ли это на решение людей не возвращаться в Украину?

В июле 2024 года Всемирный банк зачислил Украину в перечень стран с доходами выше средних. Поэтому черта бедности для расчетов по Украине составляет 8,30 долларов в день. Если перевести в гривны, то речь идет о 345,28 гривне в день или 10 358,4 гривны в месяц.

.... По состоянию на 1 июля 2025 года средняя выплата для пенсионеров в Украине составила 6 410,2 гривны.

Простите, но я такого не писал.Вы либо, пропустили, либо не поняли (очень вряд ли), либо специально искажаете.Буду исходить из первого варианта.В самом начале разговора я говорил о том, что одной из главных причин того, что женщины отказались от роли домохозяек и вышли на работу было то, что зарплаты мкжчин стало не хватать на нормально обеспеченную жизнь. Семейные расходы росли быстрее доходов.Тем более, докази ви не надали. Ваша ссылкаописывает расходы немецкой семьи и даёт советы по экономии, но никак не доказывает, что работающим немцам не хватает на жизнь.Могу порекомендовать другие источники, ближе к теме, например, -Там говорится и об определении бедности в Германии. Правда, есть некоторое расхождение - в первой статье говорится, что это люди, у которых доход меньше 60% отзарплаты, во второй говорится озарплате.А теперь об Украине. Ни к средней, ни к медианной (которая у нас вообще не считается) зарплате у нас понятие бедности вообще не привязывают.Но если попробовать.Если даже вычесть 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора, то остаётся 18 885 грн. (хотя, насколько понял, в Германии считают от зарплаты до вычетов, ну да ладно). 60% от этой суммы получается 11 331 грн. Не будем говорить о многодетных семьях и родителях, воспитывающих детей в одиночку. Тут всё ясно.Но возьмём просто семью с 2 детьми и 2 работающими родителями. Если у обоих средняя зарплата, то сумма 37 770 грн. В расчёте на четверых получается 9442 грн. Уже на 17% ниже рассчитанного таким образом уровня бедности. И даже при одном ребёнке получается 12 590 грн на человека, что очень близко к уровню бедности.Несколько ссылок на статьи о ситуации в Украине -Вниманию относительно молодых в первой ссылке:И там же:Во второй статье:К сожалению. не говорится, сколько это - "фактический прожиточный минимум".К причинам отъезда на ТОТ, о чём здесь писали:Вопрос в интервью:Я лично знаю 3 примера - одной женщине поставили кардиостимулятор, одному - шунтирование и одному операцию по онко. После шунтирования ещё была реабилитация в санатории. Всё бесплатно.Ну и в последней статье:При этом по данным ПФУ на 01.07.2025 56,9% имели пенсию до 5000 грн.Неожиданно для самого получилось слишком много. Прошу прощенияНо и к вам,, просьба не надо безосновательных обвинений и прежде, чем обвинять, просмотрите хоть одним глазом предыдущие посты.P.s. Да, забыл оговориться - далеко не со всем, что в моих ссылках по Украине, я согласен. На мой взгляд, там достаточно много притянуто за уши, кое-что слишком розово, а есть и просто бред.