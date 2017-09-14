Shaman Вы сегодня в ударе. Прочитал ваш первый пост, думал ответить. Прочитал, второй-третий - всякое желание отпало. Я только исключил вас из чс, видимо, придётся восстанавливать. Мозги вам промыли капитально. Не знаю где, если на экономфаке, то это грустно. Но тогда становится понятно, откуда у нас такие успехи в экономике. Но промыли как-то странно. Представления о капитализме у вас примерно такие, как у меня лет 60 назад в годы моей комсомольской юности.
Остановлюсь только на 2 моментах. Конечно, на Майдане далеко не все стояли за деньги. Впрочем, так же, как и на Антимайдане. Но не сомневаюсь, что в его организацию были вложены большие (вероятно, очень большие) деньги. Да, многие участвовали там по идейным соображениям. Особенно, молодёжь, которую легко увлечь красивыми лозунгами. Но и достаточно было примазавшихся, и просто бездельников, которым нравилось побузить и бесплатно пожить на майдане, ничего не делая. Вспомните, что очень многие не хотели уходить с майдана даже после бегства Януковича и оставались там ещё и в марте-апреле. Уж не помню точно, когда их вынудили разойтись. Почему-то ни в укр. Вики, ни в ещё паре источников об этом не пишут, а говорят только о трёх месяцах. И между прочим:
За результатами соціологічних досліджень, проведених у грудні 2013 — січні 2014 рр. акції Євромайдану підтримували майже половина населення України, від 42 до 50 відсотків респондентів. Не підтримували — від 35 до 50 відсотків респондентів.
О Ландау. Здесь речь шла исключительно о целесообразности перевода 9 томов теорфизики на украинский язык. Об этом вы писать не захотели, а вместо этого поменяли тему и начали обсуждать сталинскую политику и арест Ландау в 1938. Вопрос, не имеющий никакого отношения к обсуждавшемуся. Культ личности Сталина был разоблачён и осуждён задолго до вашего рождения и это не имеет никакого отношения к сегодняшним вопросам.
Написали вы очень много, но только подтвердили свой уровень инструктора райкома. Кстати, вы опять много написали о диктатуре, авто- и демократии, но так и не привели ни одного примера страны (кроме Ю. Кореи), ставшей богатой за годы после 2МВ благодаря демократии. Ваши призывы отвечать с аргументами... Увольте. С "профессионалами идеологического фронта" уровня инструктора райкома... Мой совет (конечно, можете его проигнорировать) - не стоит вам обсуждать такие темы. Не ваше это.
BIGor написав:До речі, чого укр-чиновники так полюбляють Toyota Land Cruiser Prado? Це мега-непопулярне авто в Європі. А у нас 90% чиновників їздять саме на цьому авто.
Крузак у східній європі - це стук-стук і виклик у податкову - перевірено знайомими. У нас - це предмет поваги до господаря.
200й стоил примерно сотню новый 300й чуть дешевле Пятилетний наполированный стоит 60-70% от нового Полно немецких седанов и даже электричек на эти деньги(50куе и выше) Всех тягают в налоговую, даже если официальный доход в год сравним с ценой б/у авто?
ЛАД написав:......... Очень много слов. Всё это я знаю. Но не пойму, вы вместе с шаманом хотите доказать, что уровень жизни в Германии такой же, как у нас? Или к чему весь этот разговор?
Ви самі спитали- чи сможе простий західний робітник, працюючи один, не напружуючись, прогодувать свою сім`ю? Я вам відповів- ні, ви попросили доказів, я вам надав докази. Зараз ви кажете шо воно вам не потрібно, для чого ви це все питали? Чи ви думаєте шо там вихователь з медсестрою отримують 8 тисяч гривень на місяць?
Простите, но я такого не писал. Вы либо, пропустили, либо не поняли (очень вряд ли), либо специально искажаете. Буду исходить из первого варианта. В самом начале разговора я говорил о том, что одной из главных причин того, что женщины отказались от роли домохозяек и вышли на работу было то, что зарплаты мкжчин стало не хватать на нормально обеспеченную жизнь. Семейные расходы росли быстрее доходов.
поколениям, которые работают сейчас, уже не стоит рассчитывать на пенсию, говорит Людмила Черенько. Людям, которые сегодня еще трудоспособны, стоит настраиваться на длительную жизненную активность, поскольку пенсионное обеспечение не улучшится.
"Если уже даже на сегодняшних пенсионеров не хватает средств, то будущим пенсионерам будет еще труднее, ведь трудоспособной молодежи не хватает. Настрой, мол, доработаю до пенсии и дальше буду отдыхать, сейчас уже не работает", — говорит специалистка.
И там же:
Не стоит забывать и о таком общем явлении, как "эффект Матфея", когда богатые становятся еще богаче, а бедные — еще беднее. Термин впервые ввел американский социолог Роберт Мертон, который назвал это явление, опираясь на цитату из Притчи о талантах в Евангелии от Матфея.
Во второй статье:
Уровень бедности по доходам ниже фактического прожиточного минимума вырос в 1,7 раза. Был в 2021 году 20,6%, стал в 2023 35,5%.
К сожалению. не говорится, сколько это - "фактический прожиточный минимум".
Официальный прожиточный минимум... (в 2024 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 920 грн – ред.)... в 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошел семикратный рост.
К причинам отъезда на ТОТ, о чём здесь писали:
В первую очередь, основная проблема внутренне перемещенных лиц – это жилье. Потому что даже те, кто смог найти работу, нормально устроиться, у них все равно почти вся заработная плата идет на аренду.
Вопрос в интервью:
– Что касается социальных услуг – многие беженцы почувствовали на себе эти гарантии именно за границей. Люди с некоторыми хроническими болезнями вынуждены были покупать только один укол лекарств за 15 тысяч гривен, а в Германии это без особых проблем дают бесплатно по страховке. Повлияет ли это на решение людей не возвращаться в Украину?
Я лично знаю 3 примера - одной женщине поставили кардиостимулятор, одному - шунтирование и одному операцию по онко. После шунтирования ещё была реабилитация в санатории. Всё бесплатно. Ну и в последней статье:
В июле 2024 года Всемирный банк зачислил Украину в перечень стран с доходами выше средних. Поэтому черта бедности для расчетов по Украине составляет 8,30 долларов в день. Если перевести в гривны, то речь идет о 345,28 гривне в день или 10 358,4 гривны в месяц. .... По состоянию на 1 июля 2025 года средняя выплата для пенсионеров в Украине составила 6 410,2 гривны.
budivelnik написав:Хотаб і Дейтрот - не дадуть збрехати
Буйдрочельник, ти там з дуба рухнув чи що? Після постійних макань тебе ще й допетрити посилатися на мене. __________________________________ *перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець під час панельної дискусії на щорічному Конгресі Української Студентської Ліги, повідомляє УНН. За його словами, до закордонних вишів вступає понад половина талановитих українських дітей. «Що стосується виїздів молоді, студентства за кордон, школярів, які завершують школу й вступають за кордоном, дійсно спостерігаються такі факти. Я не можу зазначити статистично, що це є катастрофічна тенденція в контексті цифр. Якщо ми беремо цифри переможців олімпіад, це відсоток дуже значний – 50+ відсотків», – зазначив Кудрявець. https://osvita.ua/school/95083/ _________________________________ Линдси Грэм...
«Я полностью понимаю разочарование президента Дональда Трампа в связи с продолжающимися атаками России на Украину, что свидетельствует об отсутствии реального стремления сесть за стол переговоров. Путин серьёзно просчитался в отношении президента Трампа. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, наконец заплатят за это давно назревшую цену. Конгресс готов, при подавляющей двухпартийной поддержке, помочь президенту Трампу..." (С) ___________________________________ *американский самолет намеренно совершил перелет с включенными транспондерами, чтобы "показать России, что США не сокращают свой ядерный потенциал в Европе"... ВВС США впервые за 17 лет разместили ядерное оружие на базе Лейкенхит. По данным источников, они перебросили nelf термоядерные авиабомбы B61-12...* (С)
Що стосується виїздів молоді, студентства за кордон, школярів, які завершують школу й вступають за кордоном
Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є. Думаю це точка неповернення. Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.