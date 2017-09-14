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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 лип, 2025 08:41
Faceless написав: andrey_spec написав: BIGor написав:
До речі, чого укр-чиновники так полюбляють Toyota Land Cruiser Prado? Це мега-непопулярне авто в Європі. А у нас 90% чиновників їздять саме на цьому авто.
Крузак у східній європі - це стук-стук і виклик у податкову - перевірено знайомими. У нас - це предмет поваги до господаря.
Прадіки помітно дешевше лінійки Land Cruiser, і в принципі є трохи дорожче середнього. При цьому місткий, якщо мова про спецавтомобілі, то там ще обладнання треба впхати.
Ну так, авто за 3 000 000 гривень, це дешевка, зрозуміло.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 08:57
Hotab написав:detroytred
Що стосується виїздів молоді, студентства за кордон, школярів, які завершують школу й вступають за кордоном
Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є.
Думаю це точка неповернення.
Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.
Один новий ЖК в Київі "Фейслеса" не показник. Колись читав що коефіцієнт народжуваності в Україні 0,9 на одну жінку. Для підтримки того що є має бути 2,2.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 09:39
BIGor написав: Hotab написав:
Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є.
Думаю це точка неповернення.
Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.
Один новий ЖК в Київі "Фейслеса" не показник. Колись читав що коефіцієнт народжуваності в Україні 0,9 на одну жінку. Для підтримки того що є має бути 2,2.
Ну то дійсно, з Польщі краще видно ... не те, що ми на місці спостерігаємо )
Також звернув увагу, що якось стало більше вагітних
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Додано: Вів 29 лип, 2025 10:15
pesikot написав:
Також звернув увагу, що якось стало більше вагітних
Беби-бум третьих 😁
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