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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14573145741457514576
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 08:41

  Faceless написав:
andrey_spec написав:
  BIGor написав:До речі, чого укр-чиновники так полюбляють Toyota Land Cruiser Prado? Це мега-непопулярне авто в Європі. А у нас 90% чиновників їздять саме на цьому авто.

Крузак у східній європі - це стук-стук і виклик у податкову - перевірено знайомими. У нас - це предмет поваги до господаря.
Прадіки помітно дешевше лінійки Land Cruiser, і в принципі є трохи дорожче середнього. При цьому місткий, якщо мова про спецавтомобілі, то там ще обладнання треба впхати.

Ну так, авто за 3 000 000 гривень, це дешевка, зрозуміло.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 08:57

  Hotab написав:detroytred
Що стосується виїздів молоді, студентства за кордон, школярів, які завершують школу й вступають за кордоном


Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є.
Думаю це точка неповернення.
Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.

Один новий ЖК в Київі "Фейслеса" не показник. Колись читав що коефіцієнт народжуваності в Україні 0,9 на одну жінку. Для підтримки того що є має бути 2,2.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 09:39

  BIGor написав:
  Hotab написав:Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є.
Думаю це точка неповернення.
Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.

Один новий ЖК в Київі "Фейслеса" не показник. Колись читав що коефіцієнт народжуваності в Україні 0,9 на одну жінку. Для підтримки того що є має бути 2,2.


Ну то дійсно, з Польщі краще видно ... не те, що ми на місці спостерігаємо )

Також звернув увагу, що якось стало більше вагітних
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:15

  pesikot написав:Також звернув увагу, що якось стало більше вагітних

Беби-бум третьих 😁
Сибарит
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