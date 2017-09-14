Що стосується виїздів молоді, студентства за кордон, школярів, які завершують школу й вступають за кордоном
Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є. Думаю це точка неповернення. Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.
Один новий ЖК в Київі "Фейслеса" не показник. Колись читав що коефіцієнт народжуваності в Україні 0,9 на одну жінку. Для підтримки того що є має бути 2,2.
Hotab написав:Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є. Думаю це точка неповернення. Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.
Один новий ЖК в Київі "Фейслеса" не показник. Колись читав що коефіцієнт народжуваності в Україні 0,9 на одну жінку. Для підтримки того що є має бути 2,2.
Ну то дійсно, з Польщі краще видно ... не те, що ми на місці спостерігаємо )
Також звернув увагу, що якось стало більше вагітних
Hotab написав:Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є. Думаю це точка неповернення. Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.
Один новий ЖК в Київі "Фейслеса" не показник. Колись читав що коефіцієнт народжуваності в Україні 0,9 на одну жінку. Для підтримки того що є має бути 2,2.
Ну то дійсно, з Польщі краще видно ... не те, що ми на місці спостерігаємо )
Також звернув увагу, що якось стало більше вагітних
pesikot написав:Також звернув увагу, що якось стало більше вагітних
Беби-бум третьих 😁
Точно. Раніше 3-ох дітні і більше вкладалися в 1,5% від усіх сімей. Зараз жінки уже з двома дітьми вельми популярні і бажані.
У січні-червні 2025 року в Україні зареєстровано 249 тисяч смертей і лише 86,8 тисячі народжень, Це означає, що смертність перевищила народжуваність у 2,9 раза. Найгірша демографічна ситуація зафіксована в Херсонській та Донецькій областях, де на одну новонароджену дитину припадає понад десять померлих https://unn.ua/news/v-ukraini-smertnist ... -2025-roku
andrey_spec написав:[quote="5876934:BIGor"]До речі, чого укр-чиновники так полюбляють Toyota Land Cruiser Prado? Це мега-непопулярне авто в Європі. А у нас 90% чиновників їздять саме на цьому авто.
Крузак у східній європі - це стук-стук і виклик у податкову - перевірено знайомими. У нас - це предмет поваги до господаря.
Прадіки помітно дешевше лінійки Land Cruiser, і в принципі є трохи дорожче середнього. При цьому місткий, якщо мова про спецавтомобілі, то там ще обладнання треба впхати.
Ну так, авто за 3 000 000 гривень, це дешевка, зрозуміло.[/quote]Я написав трохи дорожче середнього, чи ви в Польщі українську вже забули як читати? Крім того в 3млн оцінили мабуть вже переобладнане авто
budivelnik написав:Хотаб і Дейтрот - не дадуть збрехати
Буйдрочельник, ти там з дуба рухнув чи що? Після постійних макань тебе ще й допетрити посилатися на мене.
Те що ти Де-Біл - це ясно і не обговорюється Але я думав що навіть такий примітив як ти згадає що я постійно спирався на демографічні таблички по ковіду від французів, а ти з Хотабом - був проти ...
Тобто я казав що ти підтвердиш що я використвовував ці таблички ще 2 роки тому.. Але виявилось що тобі як бику кров очі залила і ти бикуєш маючи причину чи не маючи , просто для тебе червона ганчірка це нік Будівельник.. З одного боку це добре Більше псіхуєш - швидше подохнеш.
ЛАД написав:Но не сомневаюсь, что в его организацию были вложены большие (вероятно, очень большие) деньги. Да, многие участвовали там по идейным соображениям. Особенно, молодёжь, которую легко увлечь красивыми лозунгами. Но и достаточно было примазавшихся, и просто бездельников, которым нравилось побузить и бесплатно пожить на майдане, ничего не делая. Вспомните, что очень многие не хотели уходить с майдана даже после бегства Януковича и оставались там ещё и в марте-апреле. Уж не помню точно, когда их вынудили разойтись. Почему-то ни в укр. Вики, ни в ещё паре источников об этом не пишут, а говорят только о трёх месяцах.
А ХТО вложив ці "большие (вероятно, очень большие) деньги". Пройшло якби вже 11 років. Повинні бути якісь пояснення вашим конспірологічним версіям, окрім пустих слів. І перше найпростіше питання - хто ті гроші вложив?
ЛАД написав:И между прочим:
За результатами соціологічних досліджень, проведених у грудні 2013 — січні 2014 рр. акції Євромайдану підтримували майже половина населення України, від 42 до 50 відсотків респондентів. Не підтримували — від 35 до 50 відсотків респондентів.
Це явно не правдиві цифри підтримки. Якщо навіть в 2004 році підтримка була 55 на 45(по результатах 3 туру виборів), то що говорити за 2014. В 2014 підтримка як мінімум була 60+%. Думаю в районі 70%. *цифри за умови виключення людей які "не визначились", тобто тільки ті що "так" або "ні".
Якщо "не підтримують" 50% то як міг бути результат виборів Порошенка - 55% відсоків? Очевидно що цифри опитувань не правдиві по ряду причин.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 29 лип, 2025 11:12, всього редагувалось 1 раз.