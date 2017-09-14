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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14576145771457814579>
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По-моєму не було в історії прикладів "дробровільного" вимирання нації. Дуже гірко що фактично ми "першопроходці".
1 Як це не було?
2 Що таке добровільно
3 Який ТЕРМІН цього добровільного ?
4 З найближчого
Де Золота ОРДА ?
Тобто монголи в 1200+ роках захопили Китай, Середню Азію , Сибір , педерацію і пів України....
І де вони зараз? в Монголії на 1500000км2 - 3,5 млн осіб ( територія в 2,5 рази більша, населення в 12 разів менше....) і що ?

Тому ще раз
Можливо через 50 років ПІСЛЯ НАШОЇ смерті і виникнуть якісь КРИТИЧНІ проблеми повязані з густиною населення на території України..
Але сьогодні про це навіщо переживати
Питання треба вирішувати по мірі їх важливості в привязці до терміну....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти зменшення потреби в кількості вчителів\лікарів\поліції враховуєш, а те, що при цьому цілком може також зменшуватися й кількість цих вчителівлікарівполіції до уваги не береш.
Ще раз для де-Б....
1 Автоматизація сильно зменшує потребу в лікарях/вчителях...
Зараз є протокол , людина його заповняє .... і отримує діагноз.
Протокол збудований після врахування статистичних данних найкращої 1000 лікарів...
Помилки звичайно будуть , але вага і кількість помилок яку допускає цей протокол - в РАЗИ нижче ніж вага і кількість помилок середньостатистичного лікаря.
2 Зараз для себе (виконуючи ідейку яка теоретично може дати заробити 200 000 на протязі місяця( правда у випадку негативного результату може принести 200 000 збитків на протязі того ж місяця) активно використовую чат джбіті...
Як не дивно це звучить , але це повільніше ніж коли працюєш з фахівцем... але зручніше бо маєш під рукою того кого навантажиш завданнями цілодобово)
Деколи це дорожче , деколи дешевше... але ти вже НЕ ЗАЛЕЖИШ від бажання когось з тобою працювати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 12:10

ЕШБ - економічна школа будівельника

  budivelnik написав:В мене питання..
Чого всі носяться як дурень з торбою з питаннями вагітності?/народжуваності?
1 Якщо ПОМИРАЄ 600 000 і народжується 200 000 - то це знижує ВЖЕ СЬОГОДНІ навантаження на
а - пенсійний фонд
б - медицину
в - дошкільну систему
г - через 8 років зменшить навантаження на середню освіту, а через 18 років на вищу освіту
д - в порівнянні з попередніми роками додає 200 000 робочих рук жінок які не сидять в декреті
2 Зменшуються витрати БАТЬКІВ які йдуть на дітей( покращення сімейного бюджету на наступних 20 років)

Це з плюсів
Тепер мінуси
Через 20 років відчуємо що нам не вистарчає робочих рук....
Але тут два питання
а - Хто там свистів що всюди ВЖЕ недобір в системі охорони здоровья? Так от зменшення кількості населення-зменшує потребу в кількості вчителів/лікарів/поліція...
б - хто там переживав за роботизацію яка залишає людей без роботи?
А в нас - опача.. - немає кого залишати , еволюційно кількість зменшилась.

менше народу - більше кислороду (ЕШБ - економічна школа будівельника)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 12:15

  Hotab написав:detroytred
Що стосується виїздів молоді, студентства за кордон, школярів, які завершують школу й вступають за кордоном

Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є.
Думаю це точка неповернення.
Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.

точка неповернення - це закінчення ЗВО. в Німеччині далеко не всі доходять до кінця. але звісно перспективи відкриваються - головне, скористатися ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 12:16

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Якщо популяція особин(в даному випадку "людська нація українців") не розмножується то вона вимирає. Територія звичайно залишиться, може навіть назва "українці" залишаться, але люди будуть інші.
1 Жодна популяція не має тільки стану- розмноження.
В противному випадку хтось би все зайняв
2 Є така штука яка називається- прогнозування...
Для того щоб мати розуміння треба визначити межі.
Для України межі це не менше 24 млн і не більше 90 млн
3 Офіційна статистика - 42 млн ( це з тими хто зараз в еміграції)
Реальна(на території України)- 35 млн+/-
Але
якщо ВВП на душу вираховуєтьсяк ВВП загальне/кількість населення - то виходить що ВВП на душу РЕАЛЬНЕ на 20% вище від розрахункового
4 Для того щоб ВТРАТИТИ 11 млн , втрачаючи по 400 000 в рік - треба 30 років ( по факту навіть більше, бо чим менша загальна кількість населення тим сильніше буде скорочуватись кількість померлих)

Тому ще раз
Якого МИЛОГО переживати за те що МОЖЕ відбудеться а МОЖЕ НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ через 30 років... якщо у нас РЕАЛЬНА проблема ВЖЕ ( війна з педераційниками , яка до речі ДОДАЄ щорічно близько 100 000 смертей)

ще простіше єШІЛікар+, заходиш через Дію, і тобі штучка інтелекту ставить діагноз: "менше народу, вищий ВВП на душу що залишилась"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 12:16

  budivelnik написав:В мене питання..
Чого всі носяться як дурень з торбою з питаннями вагітності?/народжуваності?
1 Якщо ПОМИРАЄ 600 000 і народжується 200 000 - то це знижує ВЖЕ СЬОГОДНІ навантаження на
а - пенсійний фонд
б - медицину
в - дошкільну систему
г - через 8 років зменшить навантаження на середню освіту, а через 18 років на вищу освіту
д - в порівнянні з попередніми роками додає 200 000 робочих рук жінок які не сидять в декреті
2 Зменшуються витрати БАТЬКІВ які йдуть на дітей( покращення сімейного бюджету на наступних 20 років)

Це з плюсів
Тепер мінуси
Через 20 років відчуємо що нам не вистарчає робочих рук....
Але тут два питання
а - Хто там свистів що всюди ВЖЕ недобір в системі охорони здоровья? Так от зменшення кількості населення-зменшує потребу в кількості вчителів/лікарів/поліція...
б - хто там переживав за роботизацію яка залишає людей без роботи?
А в нас - опача.. - немає кого залишати , еволюційно кількість зменшилась.

а как и кем вы предлагаете глобально заполнять территорию дабы мы не сравнялись по плотности населения с Казахстаном/Туркменистаном и это при нашем жалком существовании, а в негативной перспективе - и с Якутией?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 12:19

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:В мене питання..
Чого всі носяться як дурень з торбою з питаннями вагітності?/народжуваності?

Напевно тому що це ключове питання виживання.
Якщо популяція особин(в даному випадку "людська нація українців") не розмножується то вона вимирає. Територія звичайно залишиться, може навіть назва "українці" залишаться, але люди будуть інші.
А під час війни це питання ще гостріше - для чого ми воюємо якщо ми і так вимираєм?

*Між іншим це досить нова ситуація в історії людства. По-моєму не було в історії прикладів "дробровільного" вимирання нації. Дуже гірко що фактично ми "першопроходці".

проблема старіння та депопуляції - це проблема ВСІХ розвинених країн. й враховуючи навантаження на планету - не факт, що це вже так й погано. але це більше філософське питання.

а ви ситуацію про Корею ніколи не читали? так вони не воюють, й країна в них багата. а дітей менше 1 на жінку. тому не треба про першопроходців.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 12:23

❗️Чоловіків призовного віку хочуть позбавити виплат в Німеччині – з такою вимогою виступила партія ХСС.

Вони незадоволені, що понад 150 тис військовозобов'язаних чоловіків отримують виплати і пропонують їм або йти працювати, або повертатись в Україну воювати.

https://www.bild.de/politik/inland/ford ... 18b6503413
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 12:27

  budivelnik написав:Для України межі це не менше 24 млн і не більше 90 млн

Не розумію звідки ці цифри. А якщо буде менше 24 млн то що станеться? Апокаліпсис. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 12:29

  ЛАД написав:Но если попробовать.
За первые 3 месяца 2025 года, средняя зарплата в Украине выросла до 23 460 гривен
https://24tv.ua/economy/ru/kak-izmenilas-srednjaja-zarplata-v-ukraine-v-2025-jekonomika-24_n2850572
Если даже вычесть 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора, то остаётся 18 885 грн. (хотя, насколько понял, в Германии считают от зарплаты до вычетов, ну да ладно). 60% от этой суммы получается 11 331 грн. Не будем говорить о многодетных семьях и родителях, воспитывающих детей в одиночку. Тут всё ясно.

коли робляться розрахунки, треба не забувати, що ми не Німеччина, й статистика "трохи занижена" - реальна - умовно в 1,5 рази більше. тобто середня зп "на руки" - 30 т грн. брутто не вийде, бо багато хто брутто не платить...
Вопрос в интервью:
– Что касается социальных услуг – многие беженцы почувствовали на себе эти гарантии именно за границей. Люди с некоторыми хроническими болезнями вынуждены были покупать только один укол лекарств за 15 тысяч гривен, а в Германии это без особых проблем дают бесплатно по страховке. Повлияет ли это на решение людей не возвращаться в Украину?
Я лично знаю 3 примера - одной женщине поставили кардиостимулятор, одному - шунтирование и одному операцию по онко. После шунтирования ещё была реабилитация в санатории. Всё бесплатно.

а знаєте чому так - бо українців прирівняли в правах до німців в цьому питанні. звідки така щедрість - сирійцям такого не роблять. й колись це знімуть. й тих, хто не встигне отримати німецький паспорт (а це не так легко), чекають цікаві часи.
Shaman
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