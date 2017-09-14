budivelnik написав:В мене питання.. Чого всі носяться як дурень з торбою з питаннями вагітності?/народжуваності?
Напевно тому що це ключове питання виживання. Якщо популяція особин(в даному випадку "людська нація українців") не розмножується то вона вимирає. Територія звичайно залишиться, може навіть назва "українці" залишаться, але люди будуть інші. А під час війни це питання ще гостріше - для чого ми воюємо якщо ми і так вимираєм?
*Між іншим це досить нова ситуація в історії людства. По-моєму не було в історії прикладів "дробровільного" вимирання нації. Дуже гірко що фактично ми "першопроходці".
andrijk777 написав:.......... А ХТО вложив ці "большие (вероятно, очень большие) деньги". Пройшло якби вже 11 років. Повинні бути якісь пояснення вашим конспірологічним версіям, окрім пустих слів. І перше найпростіше питання - хто ті гроші вложив?
Многие вещи становятся известны через десятилетия. А, бывает, точно и никогда.
ЛАД написав:И между прочим:
За результатами соціологічних досліджень, проведених у грудні 2013 — січні 2014 рр. акції Євромайдану підтримували майже половина населення України, від 42 до 50 відсотків респондентів. Не підтримували — від 35 до 50 відсотків респондентів.
Це явно не правдиві цифри підтримки. Якщо навіть в 2004 році підтримка була 55 на 45(по результатах 3 туру виборів), то що говорити за 2014. В 2014 підтримка як мінімум була 60+%. Думаю в районі 70%. *цифри за умови виключення людей які "не визначились", тобто тільки ті що "так" або "ні".
Якщо "не підтримують" 50% то як міг бути результат виборів Порошенка - 55% відсоків? Очевидно що цифри опитувань не правдиві по ряду причин.
Претензии не ко мне, а к укр. Вики. А 55% за Порошенко запросто. После захвата Путиным Крыма и других событий.
Shaman написав: коли робляться розрахунки, треба не забувати, що ми не Німеччина, й статистика "трохи занижена" - реальна - умовно в 1,5 рази більше. тобто середня зп "на руки" - 30 т грн. брутто не вийде, бо багато хто брутто не платить... .
) тут ніби само підрозумівається, що платять насправді більше? По перше середня зарплата не зовсім той показник..., краще брати медіанну. Потом офіційнопрацючих в нас мільйонів 8, ще зо 2 фоп ці вибірки частково пересікаються. Які гроші заробляє решту працездатного населення?
detroytred написав:Ти зменшення потреби в кількості вчителів\лікарів\поліції враховуєш, а те, що при цьому цілком може також зменшуватися й кількість цих вчителівлікарівполіції до уваги не береш.
Ще раз для де-Б.... 1 Автоматизація сильно зменшує потребу в лікарях/вчителях... Зараз є протокол , людина його заповняє .... і отримує діагноз. Протокол збудований після врахування статистичних данних найкращої 1000 лікарів...
Да ти що, кеп? 2*2=4?
От коли автоматизація замінить-зменшить, от тоді й візьмемо цей фактор до уваги. А поки проблема нестачі. Проблема, яка тільки збільшується.
Тобі де-лу, було вказано на факт - якщо акцентуєш на зменшенні кількості потребуючих послуг, то й не забувай про можливість зменшення й надаючих. Предметом було -- оце саме "не забувай". Бо виходить єралашик.