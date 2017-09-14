budivelnik написав:.......4 Для того щоб ВТРАТИТИ 11 млн , втрачаючи по 400 000 в рік - треба 30 років ( по факту навіть більше, бо чим менша загальна кількість населення тим сильніше буде скорочуватись кількість померлих).....
Это если только естественная убыль. Не буду проверять, но у нас, по-моему, больше убыль за счёт эмиграции. И сегодня есть все предпосылки к тому, чтобы они сложились и усилили друг друга. И потерять, возможно, надо только миллионов 6?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 лип, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Water написав:Ви самі спитали- чи сможе простий західний робітник, працюючи один, не напружуючись, прогодувать свою сім`ю? Я вам відповів- ні, ви попросили доказів, я вам надав докази. Зараз ви кажете шо воно вам не потрібно, для чого ви це все питали? Чи ви думаєте шо там вихователь з медсестрою отримують 8 тисяч гривень на місяць?
Простите, но я такого не писал. Вы либо, пропустили, либо не поняли (очень вряд ли), либо специально искажаете.
Ось це хто писав?
ЛАД написав: "4000 доларів вчителям" это была мелкая арифметическая ошибка, от которой чуть ли не на следующий день отказались На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
*** ЕС замораживает финансовую поддержку Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на инсайдеров.
По информации издания, 24 июля представители Евросоюза уведомили Кабмин о приостановке всей финансовой помощи. Переговоры велись по закрытым дипломатическим каналам.
Эти сведения "ЕП" подтвердили сразу четыре источника — в правительстве, парламенте и дипломатических кругах. Причина — кризис доверия к украинской антикоррупционной системе. Один из собеседников прямо заявил: «Всё поставили на паузу до устранения проблем с антикоррупционными органами».
Под угрозой оказалась в первую очередь программа ERA Loans — речь идёт примерно о $20 млрд, которые Украина рассчитывала получить до конца 2025 года. ***
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 29 лип, 2025 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Вопрос в интервью: – Что касается социальных услуг – многие беженцы почувствовали на себе эти гарантии именно за границей. Люди с некоторыми хроническими болезнями вынуждены были покупать только один укол лекарств за 15 тысяч гривен, а в Германии это без особых проблем дают бесплатно по страховке. Повлияет ли это на решение людей не возвращаться в Украину?
Аж ніяк. Найбільший вплив буде від фактору завершення "шари" у 2027 р. Тоді весь "непотріб" (хто не встиг влаштуватися - знайти роботу чи вдало одружитися) отримає чарівний пендель у вигляді відміни пільгового житла, різних видів грошових виплат і безоплатної медицини. Їм не позаздриш, бо в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані". Звісно, що добре влаштовані біженці не повертатимуться або лише за особливих обставин. Чи багато таких? Статистика каже, що 10-15%.
Вопрос в интервью: – Что касается социальных услуг – многие беженцы почувствовали на себе эти гарантии именно за границей. Люди с некоторыми хроническими болезнями вынуждены были покупать только один укол лекарств за 15 тысяч гривен, а в Германии это без особых проблем дают бесплатно по страховке. Повлияет ли это на решение людей не возвращаться в Украину?
Аж ніяк. Найбільший вплив буде від фактору завершення "шари" у 2027 р. Тоді весь "непотріб" (хто не встиг влаштуватися - знайти роботу чи вдало одружитися) отримає чарівний пендель у вигляді відміни пільгового житла, різних видів грошових виплат і безоплатної медицини. Їм не позаздриш, бо в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані".
А куді бігти Лисичанську з Маріуполем? Добре ви зустріли людей- робота як пощастить, житло- хез який стан, якщо є.
Звісно, що добре влаштовані біженці не повертатимуться або лише за особливих обставин. Чи багато таких? Статистика каже, що 10-15%.
Кого опитували у цій статистиці, наших, яким чином?
andrijk777 написав:.......... А ХТО вложив ці "большие (вероятно, очень большие) деньги". Пройшло якби вже 11 років. Повинні бути якісь пояснення вашим конспірологічним версіям, окрім пустих слів. І перше найпростіше питання - хто ті гроші вложив?
Многие вещи становятся известны через десятилетия. А, бывает, точно и никогда.
Прикольно. В Майдан "вложили большие (вероятно, очень большие) деньги" - зуб даю. А хто вложив? - не знаю, ніхто не знає.
То спитайте у тих хто вам сказав що "вложили большие (вероятно, очень большие) деньги" - хто вложив. А то для мене це виглядає як вброс.