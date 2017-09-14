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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14578145791458014581
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:40

  fler написав:
Вопрос в интервью: – Что касается социальных услуг – многие беженцы почувствовали на себе эти гарантии именно за границей. Люди с некоторыми хроническими болезнями вынуждены были покупать только один укол лекарств за 15 тысяч гривен, а в Германии это без особых проблем дают бесплатно по страховке. Повлияет ли это на решение людей не возвращаться в Украину?

Аж ніяк. Найбільший вплив буде від фактору завершення "шари" у 2027 р. Тоді весь "непотріб" (хто не встиг влаштуватися - знайти роботу чи вдало одружитися) отримає чарівний пендель у вигляді відміни пільгового житла, різних видів грошових виплат і безоплатної медицини. Їм не позаздриш, бо в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані".
Звісно, що добре влаштовані біженці не повертатимуться або лише за особливих обставин. Чи багато таких? Статистика каже, що 10-15%.
Water вам уже ответил.
Добавлю только, если, как вы пишете, "в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані", то там им будет точно не хуже, а наверняка лучше.
И странно, что вы мечтаете о "чарівном пенделі" для них. Это что, зависть? Но успокойтесь, "чарівний пендель" они очень вряд ли получат. Хотя условия ухудшиться могут. Но здесь они бы уже точно ухудшились.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:54

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:а ви ситуацію про Корею ніколи не читали? так вони не воюють, й країна в них багата. а дітей менше 1 на жінку. тому не треба про першопроходців.

Там населення не зменшується. В чому проблема? Лиш би щось ляпнути.
С 2020 начало уменьшаться.
Причём темпы ускоряются и глядя на их демографическую пирамиду будут ускоряться достаточно заметно.

Ок. А в Україні аналогічний процес почався в 1990. Тобто Корея "відстає" на 30 років.
Першопроходці ми - це без варіантів.

*Були аналогічні процеси, наприклад в Прибалтиці. Але вони змогли це побороти. Зараз там населення майже не зменшується. Щоб не зменшувалось населення України - нереально це. Хібо що примусове запліднення жінок. :D :D
andrijk777
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  #<1 ... 14578145791458014581
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