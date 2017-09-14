Water вам уже ответил.fler написав:Вопрос в интервью: – Что касается социальных услуг – многие беженцы почувствовали на себе эти гарантии именно за границей. Люди с некоторыми хроническими болезнями вынуждены были покупать только один укол лекарств за 15 тысяч гривен, а в Германии это без особых проблем дают бесплатно по страховке. Повлияет ли это на решение людей не возвращаться в Украину?
Аж ніяк. Найбільший вплив буде від фактору завершення "шари" у 2027 р. Тоді весь "непотріб" (хто не встиг влаштуватися - знайти роботу чи вдало одружитися) отримає чарівний пендель у вигляді відміни пільгового житла, різних видів грошових виплат і безоплатної медицини. Їм не позаздриш, бо в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані".
Звісно, що добре влаштовані біженці не повертатимуться або лише за особливих обставин. Чи багато таких? Статистика каже, що 10-15%.
Добавлю только, если, как вы пишете, "в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані", то там им будет точно не хуже, а наверняка лучше.
И странно, что вы мечтаете о "чарівном пенделі" для них. Это что, зависть? Но успокойтесь, "чарівний пендель" они очень вряд ли получат. Хотя условия ухудшиться могут. Но здесь они бы уже точно ухудшились.