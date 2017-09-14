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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14579145801458114582>
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:40

  fler написав:
Вопрос в интервью: – Что касается социальных услуг – многие беженцы почувствовали на себе эти гарантии именно за границей. Люди с некоторыми хроническими болезнями вынуждены были покупать только один укол лекарств за 15 тысяч гривен, а в Германии это без особых проблем дают бесплатно по страховке. Повлияет ли это на решение людей не возвращаться в Украину?

Аж ніяк. Найбільший вплив буде від фактору завершення "шари" у 2027 р. Тоді весь "непотріб" (хто не встиг влаштуватися - знайти роботу чи вдало одружитися) отримає чарівний пендель у вигляді відміни пільгового житла, різних видів грошових виплат і безоплатної медицини. Їм не позаздриш, бо в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані".
Звісно, що добре влаштовані біженці не повертатимуться або лише за особливих обставин. Чи багато таких? Статистика каже, що 10-15%.
Water вам уже ответил.
Добавлю только, если, как вы пишете, "в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані", то там им будет точно не хуже, а наверняка лучше.
И странно, что вы мечтаете о "чарівном пенделі" для них. Это что, зависть? Но успокойтесь, "чарівний пендель" они очень вряд ли получат. Хотя условия ухудшиться могут. Но здесь они бы уже точно ухудшились.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:54

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:а ви ситуацію про Корею ніколи не читали? так вони не воюють, й країна в них багата. а дітей менше 1 на жінку. тому не треба про першопроходців.

Там населення не зменшується. В чому проблема? Лиш би щось ляпнути.
С 2020 начало уменьшаться.
Причём темпы ускоряются и глядя на их демографическую пирамиду будут ускоряться достаточно заметно.

Ок. А в Україні аналогічний процес почався в 1990. Тобто Корея "відстає" на 30 років.
Першопроходці ми - це без варіантів.

*Були аналогічні процеси, наприклад в Прибалтиці. Але вони змогли це побороти. Зараз там населення майже не зменшується. Щоб не зменшувалось населення України - нереально це. Хібо що примусове запліднення жінок. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:04

  Успіх написав:
  Banderlog написав:смахують з армії по багатодітності. Не хотять ще 10 років воювати.
То може тому і ти вирішив не йти в сзч, а клепанути ще третю доцю і повоювати ще якихось 9міс?))


Тоді треба надіятись, щоб влада не скасували, чи змінила той закон про багатодітність))
А то приймуть закон, що з січня 2026р - треба мати вже 4 дитини, щоб не мобілізували! :lol:
ні, я рішив перекваліфікуватись в кровосісі) ти ж здогадуєшся, що не вся сметана на службі тобі діставалась? Що хтось жирував за вашими спинами?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:09

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
А ХТО вложив ці "большие (вероятно, очень большие) деньги". Пройшло якби вже 11 років. Повинні бути якісь пояснення вашим конспірологічним версіям, окрім пустих слів.
І перше найпростіше питання - хто ті гроші вложив?
Многие вещи становятся известны через десятилетия.
А, бывает, точно и никогда.

Прикольно.
В Майдан "вложили большие (вероятно, очень большие) деньги" - зуб даю.
А хто вложив? - не знаю, ніхто не знає.
:D :D :D
То спитайте у тих хто вам сказав що "вложили большие (вероятно, очень большие) деньги" - хто вложив. А то для мене це виглядає як вброс.
Да пожалуйста!
Наивность порой очень хорошее качество.
Резкое, буквально моментальное появление из ниоткуда "Правого сектора" и потом почти такое же быстрое его исчезновение тоже произошло само по себе. От сырости, наверное. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:12

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
А ХТО вложив ці "большие (вероятно, очень большие) деньги". Пройшло якби вже 11 років. Повинні бути якісь пояснення вашим конспірологічним версіям, окрім пустих слів.
І перше найпростіше питання - хто ті гроші вложив?
Многие вещи становятся известны через десятилетия.
А, бывает, точно и никогда.

Прикольно.
В Майдан "вложили большие (вероятно, очень большие) деньги" - зуб даю.
А хто вложив? - не знаю, ніхто не знає.
:D :D :D
То спитайте у тих хто вам сказав що "вложили большие (вероятно, очень большие) деньги" - хто вложив. А то для мене це виглядає як вброс.
) ахметов, фірташ, новінський,порошенко, коломойський.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:21

  fler написав:
Вопрос в интервью: – Что касается социальных услуг – многие беженцы почувствовали на себе эти гарантии именно за границей. Люди с некоторыми хроническими болезнями вынуждены были покупать только один укол лекарств за 15 тысяч гривен, а в Германии это без особых проблем дают бесплатно по страховке. Повлияет ли это на решение людей не возвращаться в Украину?

Аж ніяк. Найбільший вплив буде від фактору завершення "шари" у 2027 р. Тоді весь "непотріб" (хто не встиг влаштуватися - знайти роботу чи вдало одружитися) отримає чарівний пендель у вигляді відміни пільгового житла, різних видів грошових виплат і безоплатної медицини. Їм не позаздриш, бо в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані".
Звісно, що добре влаштовані біженці не повертатимуться або лише за особливих обставин. Чи багато таких? Статистика каже, що 10-15%.
скільки коштує зараз вивезти чоловіка допризивного віку? Тисяч 200грн? Вернутись для нього означає автоматично кинути такі гроші в вогонь.
Не знаю як кому но для мене це марнотратство)))
"непотріб" не повернеться. Якраз на нижньому щаблі вигідніше бути в європі ніж в Україні.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:25

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
коли робляться розрахунки, треба не забувати, що ми не Німеччина, й статистика "трохи занижена" - реальна - умовно в 1,5 рази більше. тобто середня зп "на руки" - 30 т грн. брутто не вийде, бо багато хто брутто не платить...
.

Потом офіційнопрацючих в нас мільйонів 8, ще зо 2 фоп ці вибірки частково пересікаються.
Які гроші заробляє решту працездатного населення?

Про это спор с пятницы идёт :)
Есть мнение - что это "мёртвые души".
Есть, конечно, вариант содержанок... И условных "сантехников", берущих оплату налом. Может ли их быть аж прямо несколько лямов? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:26

  andrijk777 написав:.......
*Були аналогічні процеси, наприклад в Прибалтиці. Але вони змогли це побороти. Зараз там населення майже не зменшується. Щоб не зменшувалось населення України - нереально це. Хібо що примусове запліднення жінок. :D :D

Не знаю, что вы имеете ввиду под Прибалтикой.
Посмотрел Латвию. Население успешно снижается. Темпы, правда, не наши.
2000 год - 2 381 715
2010 год - 2 120 504
2020 год - 1 907 675
2024 год - 1 872 500. Но тут они, вроде, в 2023 включили в численность около 40 тыс. наших беженцев.
Но, в общем, снижается примерно на 1% в год. По сравнению с 1990 почти на 30%. Достаточно близко к нашим цифрам, может, и выше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:37

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:смахують з армії по багатодітності. Не хотять ще 10 років воювати.
То може тому і ти вирішив не йти в сзч, а клепанути ще третю доцю і повоювати ще якихось 9міс?))


Тоді треба надіятись, щоб влада не скасували, чи змінила той закон про багатодітність))
А то приймуть закон, що з січня 2026р - треба мати вже 4 дитини, щоб не мобілізували! :lol:
ні, я рішив перекваліфікуватись в кровосісі) ти ж здогадуєшся, що не вся сметана на службі тобі діставалась? Що хтось жирував за вашими спинами?


А як же 8-ма заповідь Божа - Не кради! ?

Чи ти по ночах це робишь ? )
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:42

  yama написав:https://youtu.be/OITFAmhyPac?si=T1RBG0nNbfFKuOoh

в 2022 все остерігалися руського десанту з моря, а в 2025 розмови про те який поганий Трамп і США зажало допомагати
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 лип, 2025 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 14579145801458114582>
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