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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14579145801458114582
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:45

  Успіх написав:
  Banderlog написав:смахують з армії по багатодітності. Не хотять ще 10 років воювати.
То може тому і ти вирішив не йти в сзч, а клепанути ще третю доцю і повоювати ще якихось 9міс?))


Тоді треба надіятись, щоб влада не скасували, чи змінила той закон про багатодітність))
А то приймуть закон, що з січня 2026р - треба мати вже 4 дитини, щоб не мобілізували! :lol:

і дозволять офіційно многожонство,
ти візьмеш додатково флер чи стм?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:49

  ЛАД написав: Да пожалуйста!
Наивность порой очень хорошее качество.
Резкое, буквально моментальное появление из ниоткуда "Правого сектора" и потом почти такое же быстрое его исчезновение тоже произошло само по себе. От сырости, наверное. :)

невже нацики профінансували
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:51

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:То може тому і ти вирішив не йти в сзч, а клепанути ще третю доцю і повоювати ще якихось 9міс?))


Тоді треба надіятись, щоб влада не скасували, чи змінила той закон про багатодітність))
А то приймуть закон, що з січня 2026р - треба мати вже 4 дитини, щоб не мобілізували! :lol:
ні, я рішив перекваліфікуватись в кровосісі) ти ж здогадуєшся, що не вся сметана на службі тобі діставалась? Що хтось жирував за вашими спинами?


А як же 8-ма заповідь Божа - Не кради! ?

Чи ти по ночах це робишь ? )

сісяти бюджетну сісю заповіді не забороняють, хотаб підтвердить,
а тобі бронь невже дає приватний бізнес?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 16:05

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:То може тому і ти вирішив не йти в сзч, а клепанути ще третю доцю і повоювати ще якихось 9міс?))


Тоді треба надіятись, щоб влада не скасували, чи змінила той закон про багатодітність))
А то приймуть закон, що з січня 2026р - треба мати вже 4 дитини, щоб не мобілізували! :lol:
ні, я рішив перекваліфікуватись в кровосісі) ти ж здогадуєшся, що не вся сметана на службі тобі діставалась? Що хтось жирував за вашими спинами?


А як же 8-ма заповідь Божа - Не кради! ?

Чи ти по ночах це робишь ? )
Не всі божі закони суперечать державним, як і не всі підтримують державні...)
хто казав що красти треба? ) це коли миєш снаряди, мож сосиски красти, чи гільзи від снарядів для виробництва сувенірів))) ну на крайняк розчинник.... соляру нє, соляру вкрадуть без тебе.
ти собі думав я тут буду клювом щолкати іще 10 років?))) Бо я за європейські цінності? Чи мож проти корупції? )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 16:08

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:То може тому і ти вирішив не йти в сзч, а клепанути ще третю доцю і повоювати ще якихось 9міс?))

Тоді треба надіятись, щоб влада не скасували, чи змінила той закон про багатодітність))
А то приймуть закон, що з січня 2026р - треба мати вже 4 дитини, щоб не мобілізували! :lol:
ні, я рішив перекваліфікуватись в кровосісі) ти ж здогадуєшся, що не вся сметана на службі тобі діставалась? Що хтось жирував за вашими спинами?

А як же 8-ма заповідь Божа - Не кради! ?

Чи ти по ночах це робишь ? )

дивлячись на приклад того ж Паші-мерседеса, то дуже схоже, що внутрішним циркуляром кількість заповідей зменшили :lol:

а якщо згадати ще й чарівний годинник патріарха, то як мінімум додали про Божу росу :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 16:13

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: ні, я рішив перекваліфікуватись в кровосісі) ти ж здогадуєшся, що не вся сметана на службі тобі діставалась? Що хтось жирував за вашими спинами?


А як же 8-ма заповідь Божа - Не кради! ?

Чи ти по ночах це робишь ? )
Не всі божі закони суперечать державним, як і не всі підтримують державні...)
хто казав що красти треба? ) це коли миєш снаряди, мож сосиски красти, чи гільзи від снарядів для виробництва сувенірів))) ну на крайняк розчинник.... соляру нє, соляру вкрадуть без тебе.
ти собі думав я тут буду клювом щолкати іще 10 років?))) Бо я за європейські цінності? Чи мож проти корупції? )

ти точно з Буковини? бо один в один з Донецьку. багато розповідей про святість, а тим часом руки без діла не зупиняються :lol:

ти дивись, ми зараз до Європи ближче. тому замість пожертви в кілька млн можуть запропонувати спокутувати гріхи років 10-15 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 16:27

  Shaman написав:

ти дивись, ми зараз до Європи ближче.
сказав би я тобі до чого ви близько)))
не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.
Banderlog
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  #<1 ... 14579145801458114582
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