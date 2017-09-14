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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 лип, 2025 16:49
yama написав:
Україна у стані війни: чи можлива перемога без тотальної мобілізації ресурсів?
Коли за станок ? )
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pesikot
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Додано: Вів 29 лип, 2025 16:50
Banderlog написав: Shaman написав:
ти дивись, ми зараз до Європи ближче.
сказав би я тобі до чого ви близько)))
не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.
там твій один із святош на болотах глаголив що від укропівських дронів рятує скрєпний РЕБ звона колокола, можеш перевірити чи на орковські діє
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Додано: Вів 29 лип, 2025 16:52
whois2010 написав: yama написав:
Перемога у війні такого масштабу неможлива без повного переведення економіки країни на військові рейки. Це означає: мають функціонувати лише експортно орієнтовані підприємства, оборонно-промисловий комплекс (ВПК), а також об’єкти критичної інфраструктури — лікарні, аптеки, заправки, водоканали, електростанції, енергетичні компанії, оператори зв'язку, продуктові магазини, ферми, підприємства з виробництва одягу тощо. Усе інше — надмірне і неактуальне в умовах воєнного часу.
Продуктова дисципліна та принцип "хто не працює — той не їсть"
Одним із кроків до справжньої мобілізації може стати запровадження продуктових та товарних талонів. Їх отримуватимуть виключно ті громадяни, які працюють у сферах, що забезпечують функціонування країни під час війни. Це може бути тимчасовий, але вкрай ефективний захід. Такого роду "воєнна колективізація" змусить суспільство усвідомити, що війна — це не фон для розваг і споживання, а боротьба за виживання нації.
Працездатне населення, не залучене до критичної інфраструктури чи продовольчої галузі, повинне бути переорієнтоване на ВПК. Навіть школярі можуть і повинні допомагати фронту — від виконання елементарних робіт у середніх класах до участі в технологічному виробництві у старших (наприклад, пайка дронів). Жінки також мають займати активну роль у виробництві озброєння та спорядження.
Це — не крайнощі. Це — реальність війни.
Мобілізація — це не тільки про армію, а про весь народ
Сьогоднішня ситуація, коли заповнені ресторани, працюють торгові центри, продаються люксові автомобілі, імпортується дорога техніка, а полиці магазинів заповнені делікатесами, не викликає довіри до того, що країна справді у стані війни. У Другу світову мої дід та прадід воювали без жодної заробітної плати. Сама думка про виплати військовим у війні такого масштабу з погляду економіки виглядає парадоксально.
Не менш дивним є й те, що зарплати отримують ті, хто працює у сферах, не дотичних до військової або критичної інфраструктури. Під час Другої світової школярі в СРСР працювали на заводах, і ніхто не ставив питання про відвідування школи — на кону було виживання держави.
це якийсь троллінг? для кого ці заклики?
школярі самі мають організувати виробництво? я маю сам у себе в гаражі точити стволи для Богдан? нахєра талони, якщо виробництва працюють і люде отримують зарплатню?
і ні слова нема про скорочення витрат на дерслужбу, слабовиків, утримання пенсіонерів-суде та інвалідів прокурорів. Я писав минулого тижня, що в центрі мого міста кубометри тротуарної плитки прямо зараз вкладають. Це вже рельси, чи ні? І хто в цьому винен?
автор - уйобок
яма підзаправився в генделику будівельника
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Додано: Вів 29 лип, 2025 16:53
yama написав:
Україна у стані війни: чи можлива перемога без тотальної мобілізації ресурсів?
Станом на сьогодні Україна веде виснажливу війну з агресором, що володіє потужним військово-промисловим комплексом, підтримкою авторитарних союзників і великою кількістю мобілізаційного ресурсу. Попри героїзм Збройних сил, зусиль волонтерів і допомоги західних партнерів, складається враження, що держава досі не перейшла у справжній воєнний режим.
Перемога у війні такого масштабу неможлива без повного переведення економіки країни на військові рейки. Це означає: мають функціонувати лише експортно орієнтовані підприємства, оборонно-промисловий комплекс (ВПК), а також об’єкти критичної інфраструктури — лікарні, аптеки, заправки, водоканали, електростанції, енергетичні компанії, оператори зв'язку, продуктові магазини, ферми, підприємства з виробництва одягу тощо. Усе інше — надмірне і неактуальне в умовах воєнного часу.
Продуктова дисципліна та принцип "хто не працює — той не їсть"
Одним із кроків до справжньої мобілізації може стати запровадження продуктових та товарних талонів. Їх отримуватимуть виключно ті громадяни, які працюють у сферах, що забезпечують функціонування країни під час війни. Це може бути тимчасовий, але вкрай ефективний захід. Такого роду "воєнна колективізація" змусить суспільство усвідомити, що війна — це не фон для розваг і споживання, а боротьба за виживання нації.
Працездатне населення, не залучене до критичної інфраструктури чи продовольчої галузі, повинне бути переорієнтоване на ВПК. Навіть школярі можуть і повинні допомагати фронту — від виконання елементарних робіт у середніх класах до участі в технологічному виробництві у старших (наприклад, пайка дронів). Жінки також мають займати активну роль у виробництві озброєння та спорядження.
Це — не крайнощі. Це — реальність війни.
Мобілізація — це не тільки про армію, а про весь народ
Сьогоднішня ситуація, коли заповнені ресторани, працюють торгові центри, продаються люксові автомобілі, імпортується дорога техніка, а полиці магазинів заповнені делікатесами, не викликає довіри до того, що країна справді у стані війни. У Другу світову мої дід та прадід воювали без жодної заробітної плати. Сама думка про виплати військовим у війні такого масштабу з погляду економіки виглядає парадоксально.
Не менш дивним є й те, що зарплати отримують ті, хто працює у сферах, не дотичних до військової або критичної інфраструктури. Під час Другої світової школярі в СРСР працювали на заводах, і ніхто не ставив питання про відвідування школи — на кону було виживання держави.
Чи вистачить сміливості на державні рішення?
Якщо ми справді хочемо перемогти Росію, що має підтримку Північної Кореї, ми повинні виробляти озброєння більше, швидше і ефективніше. Для цього потрібно заборонити імпорт усього, окрім товарів першої необхідності, компонентів для ВПК та предметів, необхідних для підтримки критичної інфраструктури. Навіщо нам телевізори, посудомийні машини, музичні колонки чи автомобілі преміум-класу, якщо постає питання самого існування держави?
Без рішучих і непопулярних рішень перемога буде віддаленою і болючою. Сьогоднішній стан речей — не війна, а її імітація. Імітація, яка дорого коштує — людськими життями, втраченими можливостями та розмитою перспективою перемоги.
в стані війни про жодну демократію мова йти не може
) ніхто ні на які рейки не переходив і переходити не збиоається ми не ссср. Ссср платило військовослужбовцям під час 2ї світової, особливо старшим офіцерам.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 16:56
yama передайте своїм єрмасьонкам з соросьонками
що тільки після повної репатріації бігунців
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fox767676
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Додано: Вів 29 лип, 2025 16:59
pesikot написав:
Одразу видно - віруюча людина ) ступінь віри дуже варіативна )
Диви, ти нещодавно бив себе в груди - на Пасху в СЗЧ стопудово
Але якось підвернулась кровосісьня посада, то ти залишився.
Так ти і 10 років будешь в ЗСУ ) навіть більше )
то вже побачим скільки хто і де буде. Майбутнього не знає ніхто.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:04
fox767676 написав:yama
передайте своїм єрмасьонкам з соросьонками
що тільки після повної репатріації бігунців
флер в очікуванні теж потирає рученьки
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:04
pesikot написав: yama написав:
Україна у стані війни: чи можлива перемога без тотальної мобілізації ресурсів?
Коли за станок ? )
не дають станка нема , весь ворк юа прошарив і робота юа , не запрошують снаряди точити
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:06
Солдати-строковики та мобілізовані резервісти — звичайні рядові — у більшості випадків не отримували регулярну платню
Banderlog написав:
Ссср платило військовослужбовцям під час 2ї світової, особливо старшим офіцерам
, або вона була символічною. Їх забезпечували переважно натурою: їжа, обмундирування, житло. Однак, у разі нагородження або поранення, вони могли отримувати додаткові грошові виплати, компенсації сім'ї тощо.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:09
yama написав: pesikot написав: yama написав:
Україна у стані війни: чи можлива перемога без тотальної мобілізації ресурсів?
Коли за станок ? )
не дають станка нема , весь ворк юа прошарив і робота юа , не запрошують снаряди точити
Можешь снаряди мити ... досвіду знаєшь у кого набратись
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